Brad Pitt se pronuncia sobre caso de mulher que perdeu fortuna com IA

O ator Brad Pitt Crédito: FramePhoto/Folhapress

Brad Pitt, 61, se pronunciou obre o caso da mulher que caiu no golpe e perdeu mais de R$ 5 milhões por acreditar ter um relacionamento com o ator.

Pitt se manifestou por meio de porta-voz nesta quarta-feira (15). Ele alertou seus fãs sobre o perigo de golpes envolvendo seu nome. "É horrível que golpistas explorem um forte vínculo entre fãs e celebridades. Este é um lembrete importante para não responder a mensagens não solicitadas, especialmente de atores que não possuem perfis em redes sociais", disse o porta-voz do ator ao The Independent.

A vítima, de 53 anos, identificada apenas como Anne, foi enganada por um criminoso que dizia ser Brad Pitt. Ele usou fotos do artista por meio de inteligência artificial.