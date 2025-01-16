Brad Pitt se pronuncia sobre caso de mulher que perdeu fortuna com IA

Brad Pitt, 61, se pronunciou obre o caso da mulher que caiu no golpe e perdeu mais de R$ 5 milhões por acreditar ter um relacionamento com o ator.
Pitt se manifestou por meio de porta-voz nesta quarta-feira (15). Ele alertou seus fãs sobre o perigo de golpes envolvendo seu nome. "É horrível que golpistas explorem um forte vínculo entre fãs e celebridades. Este é um lembrete importante para não responder a mensagens não solicitadas, especialmente de atores que não possuem perfis em redes sociais", disse o porta-voz do ator ao The Independent.
A vítima, de 53 anos, identificada apenas como Anne, foi enganada por um criminoso que dizia ser Brad Pitt. Ele usou fotos do artista por meio de inteligência artificial.
Nas fotos, ele aparecia num leito de hospital. O golpista pediu dinheiro à francesa para pagar seu tratamento contra o câncer depois que sua ex-mulher, Angelina Jolie, 49, congelou seus bens.