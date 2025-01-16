Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Sofía Vergara e Lewis Hamilton almoçam juntos e levantam suspeitas de romance
Famosos

Sofía Vergara e Lewis Hamilton almoçam juntos e levantam suspeitas de romance

Atriz e piloto foram vistos juntos em restaurante de Nova York e já estão sendo 'shippados'
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 10:59

Sofía Vergara e Lewis Hamilton foram vistos juntos em restaurante de Nova York Crédito: REUTERS/Daniel Cole /Hasnoor Hussain/Folhapress
A atriz Sofía Vergara e o piloto Lewis Hamilton, da Fórmula 1, foram flagrados juntos em Nova York. Na última terça-feira (14), os dois foram vistos almoçando em um restaurante da cidade, como mostram imagens divulgadas pelo site americano TMZ.
O encontro, que durou mais de duas horas, levantou rumores sobre um possível romance. Nas redes sociais, o suposto casal já está sendo "shippado" pelos fãs mais afoitos.
Após a refeição, Sofía e Hamilton deixaram o restaurante juntos e ficaram conversando de forma descontraída em frente ao estabelecimento. No entanto, cada um seguiu seu caminho em carros separados, de acordo com informações da publicação americana.
Até o momento, nem a atriz nem o piloto comentaram os rumores sobre um possível relacionamento.
Sofía está solteira desde outubro, quando anunciou o término de seu breve relacionamento com o cirurgião Justin Saliman. Ela já foi casada com o ator Joe Manganiello entre 2015 e 2024 e com o empresário Joe Gonzalez entre 1991 e 1993.
Já Hamilton teve um relacionamento de longa duração com a cantora Nicole Scherzinger, que chegou ao fim em 2018. Desde então, ele não assumiu publicamente nenhum outro romance, embora já tenha sido visto na companhia de famosas, incluindo as brasileiras Anitta e Iza.

Veja Também

Paolla Oliveira diz que perdeu trabalhos por questões físicas e projeta Carnaval

Caso Claudia Leitte: MP-BA fará audiência sobre proteção às religiões de matriz africana

Conheça Elvis Vittorio, o ator capixaba que estreia nas telas da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados