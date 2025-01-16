Sofía Vergara e Lewis Hamilton almoçam juntos e levantam suspeitas de romance

A atriz Sofía Vergara e o piloto Lewis Hamilton, da Fórmula 1, foram flagrados juntos em Nova York. Na última terça-feira (14), os dois foram vistos almoçando em um restaurante da cidade, como mostram imagens divulgadas pelo site americano TMZ.
O encontro, que durou mais de duas horas, levantou rumores sobre um possível romance. Nas redes sociais, o suposto casal já está sendo "shippado" pelos fãs mais afoitos.
Após a refeição, Sofía e Hamilton deixaram o restaurante juntos e ficaram conversando de forma descontraída em frente ao estabelecimento. No entanto, cada um seguiu seu caminho em carros separados, de acordo com informações da publicação americana.
Até o momento, nem a atriz nem o piloto comentaram os rumores sobre um possível relacionamento.
Sofía está solteira desde outubro, quando anunciou o término de seu breve relacionamento com o cirurgião Justin Saliman. Ela já foi casada com o ator Joe Manganiello entre 2015 e 2024 e com o empresário Joe Gonzalez entre 1991 e 1993.
Já Hamilton teve um relacionamento de longa duração com a cantora Nicole Scherzinger, que chegou ao fim em 2018. Desde então, ele não assumiu publicamente nenhum outro romance, embora já tenha sido visto na companhia de famosas, incluindo as brasileiras Anitta e Iza.