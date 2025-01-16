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Paolla Oliveira diz que perdeu trabalhos por questões físicas e projeta Carnaval

Atriz é rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 10:49

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
De um tempo para cá, a atriz Paolla Oliveira, 42, tem preferido expor seu corpo real sem filtros. E isso, segundo ela, a fez perder trabalhos.
Ao GShow, Paolla conta que desde 2023, quando decidiu levantar a bandeira do "corpo livre", tem recebido críticas nas redes sociais.
"Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino."
"Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa", reforça.
Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, ela se prepara para o Carnaval 2025. O enredo da escola embarca nos encantos do Pará e propõe uma viagem pelas águas amazônicas.
"Não só viajei como ganhei o título de cidadã paraense, olha que honra. Fui ao terreiro, dancei carimbó, comi a comida paraense, foi uma pequena imersão que começou lá e que continua aqui no Rio comigo estudando os sons e os ritmos do Pará. Tenho certeza de que vai ser uma homenagem linda", afirma.

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