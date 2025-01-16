Paolla Oliveira diz que perdeu trabalhos por questões físicas e projeta Carnaval

Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

De um tempo para cá, a atriz Paolla Oliveira, 42, tem preferido expor seu corpo real sem filtros. E isso, segundo ela, a fez perder trabalhos.

Ao GShow, Paolla conta que desde 2023, quando decidiu levantar a bandeira do "corpo livre", tem recebido críticas nas redes sociais.

"Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino."

"Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa", reforça.

Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, ela se prepara para o Carnaval 2025. O enredo da escola embarca nos encantos do Pará e propõe uma viagem pelas águas amazônicas.