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Gusttavo Lima agradece apoio de fãs após anunciar candidatura à presidência

Cantor sertanejo voltou a tocar no assunto: "Meu anseio é o mesmo de vocês: um país que tenha mais segurança pública", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 16:28

Gusttavo Lima teve jatinho apreendido
Gusttavo Lima anunciou sua pretensão de se candidatar à Presidência da República Crédito: Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima, 35, agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs desde que anunciou sua pretensão de se candidatar à Presidência da República em 2026.
O cantor sertanejo voltou a tocar no assunto e deu a entender que vai mesmo levar o projeto adiante. "Passando para agradecer por tantas mensagens amorosas de duas semanas para cá. Meu anseio é o mesmo de vocês: um país que tenha mais segurança pública, infraestrutura, segurança pública e amor no coração. Que todos os partidos se unam para realmente fazer um governo em prol do povo brasileiro", declarou ele, por meio de um vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.
No início deste mês, Gusttavo falou pela primeira vez sobre o desejo de concorrer a presidente. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi", afirmou na ocasião, ao portal Metrópoles.
Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele deu a entender que não pretende necessariamente representar a ideologia direitista nas urnas. "Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso. É sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população."

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