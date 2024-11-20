De Felipe Neto a Gusttavo Lima, veja quanto artistas tiveram de isenção no Perse

Artistas como Luísa Sonza, Felipe Neto e Gusttavo Lima se beneficiaram do Perse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
Essa medida foi criada durante a pandemia para socorrer empresas que atuam na área de eventos e prevê isenção de impostos.
As empresas dos artistas constam de uma lista divulgada pelo governo federal. Na tabela, aparece a Balada Eventos e Produções, empresa de Gusttavo Lima que conseguiu R$ 18,8 milhões em isenções.
Por meio da Play 9, Felipe Neto obteve R$ 14,3 milhões em isenções, já a cantora Luísa Sonza conseguiu R$ 561 mil. Veja abaixo a lista dos artistas que se beneficiaram do programa entre janeiro e agosto deste ano.
VALOR DA ISENÇÃO FISCAL DE ARTISTAS NO PERSE
- Gusttavo Lima: R$ 18,8 milhões
- Felipe Neto: $ 14,3 milhões
- Ana Castela: R$ 9,4 milhões
- Simone Mendes: R$ 8,8 milhões
- Ludmilla: R$ 5,7 milhões
- Mari Fernandez: R$ 5,2 milhões
- Zé Vaqueiro: R$ 4,6 milhões
- Felipe Amorim: R$ 3,2 milhões