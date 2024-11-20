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De Felipe Neto a Gusttavo Lima, veja quanto artistas tiveram de isenção no Perse

Programa foi criado durante a pandemia para socorrer empresas que atuam no setor de eventos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 12:38

Felipe Neto e Gusttavo Lima tiveram de isenção no Perse
Felipe Neto e Gusttavo Lima tiveram de isenção no Perse Crédito: Instagram/@felipeneto/Monique Janutt
Artistas como Luísa Sonza, Felipe Neto e Gusttavo Lima se beneficiaram do Perse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
Essa medida foi criada durante a pandemia para socorrer empresas que atuam na área de eventos e prevê isenção de impostos.
As empresas dos artistas constam de uma lista divulgada pelo governo federal. Na tabela, aparece a Balada Eventos e Produções, empresa de Gusttavo Lima que conseguiu R$ 18,8 milhões em isenções.
Por meio da Play 9, Felipe Neto obteve R$ 14,3 milhões em isenções, já a cantora Luísa Sonza conseguiu R$ 561 mil. Veja abaixo a lista dos artistas que se beneficiaram do programa entre janeiro e agosto deste ano.

VALOR DA ISENÇÃO FISCAL DE ARTISTAS NO PERSE

  • Gusttavo Lima:  R$ 18,8 milhões

  • Felipe Neto: $ 14,3 milhões

  • Ana Castela: R$ 9,4 milhões

  • Simone Mendes: R$ 8,8 milhões

  • Ludmilla: R$ 5,7 milhões

  • Mari Fernandez: R$ 5,2 milhões

  • Zé Vaqueiro: R$ 4,6 milhões

  • Felipe Amorim: R$ 3,2 milhões

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