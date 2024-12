Ana Castela e Gustavo Mioto agitam Expo Afonso Cláudio neste fim de semana

Ana Castela e Gustavo Mioto. Crédito: Monique Janutt

A 31ª Expo Afonso Cláudio, um dos maiores eventos do agronegócio do Espírito Santo, começa nesta quarta-feira (20) e segue até domingo (24), com nomes de destaque no cenário nacional. Ana Castela, Gustavo Mioto e Gino & Geno são alguns dos artistas que prometem agitar a festa.



A Expo Afonso Cláudio terá entrada solidária na sexta-feira (22) e no sábado (23), com ingressos no valor de R$10. A arrecadação será destinada a instituições de Afonso Cláudio, como a Casa do Menino, o Projeto Resgate Vida, a APAE e o Asilo Ninho de Amor.

O evento, que acontece no Vale do Empoçado, em Afonso Cláudio, terá uma programação intensa já a partir da manhã desta quarta-feira (20). Ao todo, os cinco dias de festa terão diversas atividades que fortalecem a cultura e as tradições locais, como atrações musicais e o tradicional Concurso Leiteiro.

Um dos destaques dessa edição é o show da boiadeira ganhadora do Grammy Latino, Ana Castela. A artista, que é um fenômeno no Brasil, se apresenta na sexta-feira (22), às 23h. No mesmo dia, a programação musical ainda conta com Maylon Meira, que se apresenta antes da boiadeira, e Marília Tavares, que irá fechar a noite.

Ana Castela vai agitar a Expo Afonso Cláudio nesta sexta-feira (22). Crédito: Monique Janutt

Já no sábado (23), quem comanda a festa é o cantor Gustavo Mioto, que sobe ao palco às 23h. O sertanejo promete levar seus maiores sucessos, como “Despedida de Casal” e “Anti-Amor”, para o interior do Estado. Também terá shows de Karina Garcia & Breno, Ícaro & Gilmar e DJ ALex.

No domingo (24), o público poderá curtir muito sertanejo ao som do clássico Gino & Geno, às 18h. Além da dupla, o último dia de evento será marcado pela premiação do Concurso Leiteiro, a final do Rodeio e ainda show com Tony dos Teclados, às 22h.

A edição deste ano também será marcada pela Arena da Expo, que receberá as provas de rodeio com os melhores cowboys do Brasil e as mais habilidosas competidoras da prova de Três Tambores. A arena promete proporcionar momentos de adrenalina e emoção, consagrando a Expo Afonso Cláudio como um dos eventos mais importantes do conceito sertanejo e de rodeio no estado.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA 31ª EXPO AFONSO CLÁUDIO

QUARTA-FEIRA (20 DE NOVEMBRO)

09h - Recepção dos Animais para o Concurso Leiteiro

19h - Esgota do Concurso Leiteiro

20h - Concurso da Rainha da Expo





QUINTA-FEIRA (21 DE NOVEMBRO)

07h - Primeira Ordenha do Concurso Leiteiro

09h - Recepção dos Animais para Três Tambores e Exposição de Animais

19h - Segunda Ordenha do Concurso Leiteiro

20h - Rodeio Show (Prova de Três Tambores e Rodeio em Touros)

22h - Moda de Viola com Thiel e Eloy





SEXTA-FEIRA (22 DE NOVEMBRO)

07h - Terceira Ordenha do Concurso Leiteiro

19h - Quarta Ordenha do Concurso Leiteiro

20h - Rodeio Show (Prova de Três Tambores e Rodeio em Touros)

23h - Show com Ana Castela

00h30 - Show com Maylon Meira

01h30 - Show com Marília Tavares





SÁBADO (23 DE NOVEMBRO)

07h - Quinta Ordenha do Concurso Leiteiro

19h - Final do Concurso Leiteiro

20h - Rodeio Show (Prova de Três Tambores e Rodeio em Touros)

23h - Show com Gustavo Mioto

00h30 - Show com Karina Garcia & Breno

01h30 - Show com Ícaro & Gilmar

03h - DJ Alex





DOMINGO (24 DE NOVEMBRO)

11h - Almoço

13h- Show com Emerson Tesch

15h - Espaço para as entidades

18h - Show com Gino & Geno

20h - Premiação do Concurso Leiteiro

20h20 - Rodeio Show - Final do Rodeio

22h - Show com Tony dos Teclados

