Alô, capixabas! Um dos grupos mais tradicionais da música brasileira vai desembarcar em Vitória nesta sexta-feira (22). Roupa Nova promete agitar o Espaço Patrick Ribeiro, na capital do Estado, com sua turnê especial de 40 anos. Os ingressos custam a partir de R$ 161 (meia-entrada, pista), disponíveis no site BlueTicket.



Repleto de sucessos, como “Whisky a Go-Go”, “Dona”, “Volta pra Mim, Anjo”, “Seguindo no Trem Azul” e “Coração Pirata”, a banda marca suas quatro décadas de trajetória com muita história na bagagem. Afinal, são mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela.

São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian), Serginho Herval e Fábio Nestares, que chegou para somar.

Dentre as parcerias que a banda já fez ao longo de toda a carreira estão Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Steve Hackett, David Coverdale, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Daniel, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni e outros.

Vencedores do Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com o disco Roupa Nova em Londres, gravado em 2009 nos estúdios de Abbey Road na capital britânica, a banda acumula discos de ouro e platina, como com o álbum Roupa Nova 30 anos, de 2010.

Sempre inovando, nesses 40 anos de muitos acordes, a banda lançou o álbum “As Novas do Roupa”, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Em 2020 a banda comemorou 40 anos de carreira e havia preparado um grande evento para a gravação do trabalho comemorativo, mas com a chegada da pandemia da COVID-19, o show foi adiado. Mas agora, quatro anos depois, o projeto segue firme.

Roupa Nova – 40 anos

Local: Espaço Patrick Ribeiro

Espaço Patrick Ribeiro Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória Data: sexta-feira (22)

sexta-feira (22) Horário (abertura): 20h30

20h30 Ingressos: pista a partir de R$ 161 (Meia entrada) e cadeira a partir de R$225. À venda no site Blueticket

pista a partir de R$ 161 (Meia entrada) e cadeira a partir de R$225. À venda no site Blueticket Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714

(27) 99707-0714 Classificação: jovens abaixo de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

