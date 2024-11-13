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Destaque Nacional

WME Awards by Billboard: quem são as capixabas em destaque na premiação

A 8ª edição da renomada premiação vai homenagear a capixaba Nara Leão e também destaca outro talento do Espírito Santo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:26

Simone Marçal e Nara Leão são destaques capixabas na WME Awards by Billboard
Simone Marçal e Nara Leão são destaques capixabas na WME Awards by Billboard Crédito: Reprodução Instagram @simonemarcal / Marcia Zoet / Folhapress
A próxima edição do Women Music Event (WME) Awards by Billboard 2024, dedicada exclusivamente a celebrar as mulheres na música, trará um destaque especial para duas capixabas. O evento, que acontece no dia 19 de dezembro em São Paulo, não só homenageará a icônica Nara Leão, mas também reconhecerá a contribuição contemporânea de Simone Marçal, produtora e gestora cultural capixaba.
Nara Leão, reconhecida como a musa da Bossa Nova, deixou um legado inesquecível na música brasileira. Sua influência vai além das melodias e letras que cativaram gerações; ela foi uma defensora ardente de causas sociais e usou sua voz para provocar reflexões profundas. A homenagem a Nara Leão no WME Awards é uma celebração de sua vida e contribuição artística, perpetuando sua memória e impacto cultural.
Simone Marçal e Daniel Morelo, diretores da MM Projetos Culturais
Simone Marçal e Daniel Morelo, diretores da MM Projetos Culturais Crédito: Cláudio Postay
Simone Marçal, por sua vez, foi indicada ao prêmio de Empreendedora Musical do Ano. Com 25 anos dedicados à cultura, Simone tem sido uma força motriz na cena musical capixaba, liderando projetos como o Formemus, o Prêmio da Música Capixaba e o Marien Calixte Jazz Music Festival.
Receber essa indicação foi uma surpresa e uma honra. O júri técnico é composto por mulheres inspiradoras, e poder representar as mulheres do Espírito Santo ao lado de outras profissionais incríveis é gratificante. Aqui desenvolvemos projetos que valorizam e promovem a nossa música, e esse reconhecimento é muito especial

Sobre o WME Awards by Billboard

O WME Awards by Billboard, fundado em 2017 por Claudia Assef, Fátima Pissarra e Monique Dardenne, já consagrou quase 120 profissionais do mercado da música nacional. A premiação reconhece o talento feminino em três frentes: categorias de voto popular, categorias técnicas e homenagens por trajetória. Este ano, além das homenagens a Nara Leão e Lia de Itamaracá, a premiação destaca Ana Castela como “Artista do Ano”.
A 8ª edição do WME Awards by Billboard promete ser uma noite inesquecível, com premiações em 17 categorias e um palco repleto de talento feminino. O público pode votar em suas artistas favoritas através do site oficial: www.premio.womensmusicevent.com.br.

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