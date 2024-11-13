Capixaba transforma abacaxi de Marataízes em linha de cosméticos

Bárbara Damásio e Matheus Moura Lopes transformaram abacaxi de Marataízes em cosméticos Crédito: Andrade Films / divulgação

Todo capixaba já comeu pelo menos uma vez na vida o famoso abacaxi de Marataízes, não é mesmo? Mas a marataizense Bárbara Damásio foi mais fundo em sua paixão pela fruta: além de comer, ela achou uma forma de transformá-lo em um produto de beleza. Bárbara encontrou uma maneira única de unir sua paixão pela maquiagem e seu orgulho pela terra natal, construindo uma ponte entre a tradição agrícola local e o mercado de cosméticos.

Em 2018, Bárbara e seu esposo, Matheus Moura Lopes, decidiram empreender no ramo de maquiagem em Marataízes. "Sempre amei maquiagem e queria compartilhar esse amor com outras pessoas", conta Bárbara. Além de vender produtos, ela também começou a ministrar cursos profissionais de maquiagem, o que rapidamente se tornou um sucesso. Logo eles começaram a produzir os próprios produtos de beleza.

A ideia de criar uma linha de cosméticos com abacaxi de Marataízes veio da vontade de destacar algo único e valioso de sua cidade. "Queríamos algo diferente que representasse nossa região. Fizemos muitas pesquisas, estudos e descobrimos que o abacaxi é uma fruta com muitos benefícios para a pele", explica Bárbara. O abacaxi, rico em bromelinas e com propriedades anti-inflamatórias, oferece hidratação, controle de oleosidade e combate ao envelhecimento da pele.

Tem até gloss de abacaxi Crédito: Andrade Films / divulgação

Atualmente, a linha de abacaxi inclui produtos como sabonetes multifuncionais e gloss labiais, que têm sido bem recebidos pelos consumidores. Bárbara destaca que está trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, sempre com foco na qualidade e nos benefícios naturais do abacaxi.

Para Bárbara, valorizar o Espírito Santo é o grande diferencial de sua marca. "Nosso Estado tem muito a oferecer, não apenas em turismo, mas também em agricultura. Queremos mostrar ao mundo o potencial dos nossos produtos locais", afirma. Ela acredita que a utilização de ingredientes capixabas nos cosméticos é uma forma de promover a economia local e destacar as riquezas da região.

Atualmente os produtos da capixaba são fabricados na mesma indústria que outras grandes marcas, como Boca Rosa e Mari Maria. "No início, parecia impossível, mas não desistimos. Queríamos garantir a qualidade dos nossos produtos, produzindo nas melhores fábricas do Brasil. Iniciamos criando poucas unidades e hoje nossa produção está aumentando cada vez mais".

Novos projetos com outros ingredientes capixabas

Além do abacaxi, Bárbara e o marido estão explorando outros ingredientes locais como cacau, café e morango para novos lançamentos. "Estamos há um ano testando e pesquisando. Queremos mostrar os benefícios desses alimentos nos cosméticos e contar a história dos produtores locais", revela.