Veja 5 dicas essenciais para automaquiagem em pele negra

Cantora Ludmilla com maquiagem com tons amarronzados Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla

Todas as pessoas possuem características diferentes umas das outras, o que exige uma atenção específica na hora de se maquiar. Na pele negra não é diferente. O processo de automaquiagem às vezes pode parecer algo difícil, por conta da variedade de produtos que encontramos, como também pela existência de técnicas de aplicação muito diferentes.

A maquiagem vem em um movimento de valorizar a beleza. E a maquiagem em pele negra possui alguns aspectos diferentes do que na feita em pele clara, justamente por possuir características únicas de beleza.

Se você quer saber como melhorar as suas técnicas para fazer uma boa maquiagem, você está no lugar certo! Confira as dicas da Bruna Monteiro, que é maquiadora profissional há 12 anos.

1. Base

A maquiadora Bruna Monteiro com uma make social Crédito: Reprodução/Instagram/@brunamtr

A escolha da base certa é sempre um desafio. É muito comum a gente acabar comprando um tom errado e ficar com a pele mais acinzentada ou com um tom mais claro ou mais escuro que a pele.

Primeiramente, é preciso entender o seu subtom de pele, que pode ser oliva, amarelo, pêssego, dourado, alaranjado ou avermelhado. Isso ajudará a filtrar a variedade de cores de base que existem no mercado.

A partir daí, é só escolher a base que se aproxima com a intensidade do seu tom de pele, vendo se ela é mais escura ou mais clara.

Faça o teste do produto diretamente no rosto, nunca no pescoço ou no punho, porque eles tendem a ter tons diferentes.

2. Corretivo

A atriz e cantora Coco Jones com uma make que utiliza o corretivo para destacar os pontos centrais do rosto Crédito: Reprodução/Instagram/@cocojanes

Quem nunca se sentiu confuso na hora de escolher o tom ideal de corretivo? O corretivo pode ser usado tanto para camuflar um tom de olheira ou mancha indesejada, como também para iluminar partes do rosto.

Para o corretivo ser usado no sentido de iluminar, você pode utilizar as mesmas regras da base, só que deve escolher até dois tons mais claros.

Agora, se você deseja camuflar algo, os corretivos coloridos podem te ajudar nessa função. Eles atuam de acordo com a colorimetria, onde a cor oposta do ciclo cromático é aplicada na região desejada. Por exemplo: uma olheira avermelhada pode ser neutralizada com um corretivo verde.

3. Blush

A modelo Bianca Seigal usa uma make com um blush na cor ameixa Crédito: Reprodução/Instagram/@biaseigal

Para encontrar o blush ideal para seu tom de pele é preciso entender a escala total do seu seu tom de pele, ou seja, se ela é mais ou menos intensa.

Os blushs que possuem cores mais intensas normalmente se encaixam melhor para a pele negra, justamente porque a calada tonal da pele negra tende a ser de média para intensa.

Entre a diversa cartela de cores de blush que existe, as que são sempre uma peça chave estão as no tom de amora, amarronzadas, ameixa, vermelho bordô e terracota.

4. Contorno da boca

A cantora Rihanna utilizando a técnica ombré lips Crédito: Reprodução/Instagram/@badgalririi

A pele negra tende a possuir uma hiperpigmentação ao redor dos lábios. E muitas mulheres, ao passar um batom puro nos lábios, podem causar um estranhamento, justamente por se perder um pouco do aspecto natural.

A tendência de ombré lips, conhecida também como boca degradê, é uma técnica que pode ajudar a trazer mais naturalidade na beleza. Para fazê-lo basta passar o lápis marrom no contorno dos lábios, esfumar com os dedos ou com um pincel e depois passar gloss ou batom da sua preferência.

O lápis marrom pode ser um coringa para realizar o contorno, mas também é possível utilizar um lápis dois tons mais escuros que o batom, caso o marrom não combine com a tonalidade.

5. Contorno do rosto

Modelo Rudmyla Gaia com uma maquiagem clean em tons terrosos Crédito: Reprodução/Instagram/@henriquebutcher

Todas as pessoas possuem contornos naturais no rosto e, falando de pele negra, esses contornos são mais evidentes devido a maior concentração de melanina, causada também por conta da exposição ao sol.

Por esse motivo, usar uma base que uniformiza a cor do rosto por inteiro pode não ser interessante porque tira a característica natural da pele.

Visto isso, o contorno pode auxiliar para trazer esse aspecto natural da beleza negra, sem pensar em alterar a individualidade da pessoa.

A cor do contorno pode ser até dois tons mais escuros que a base. Ele deve ser usado em lugares estratégicos, como nas têmporas, linhas abaixo das maçãs do rosto, loterias do nariz, cantos da testa e mandíbula.

Curiosidades

A técnica de ombré lips, que consiste em formar um degradê nos lábios, é um comeback da tendência de maquiagem realizada pelas mulheres negras dos anos 90. A boca com essa aplicação era muito usada por artistas da época como Aaliyah, Lauryn Hill e Kelly Rowland, que difundiram essa estética para o mundo inteiro.

Hoje ela tem sido usada frequentemente, tornando-se uma tendência global novamente. As famosas Anitta, Ludmilla, Rihanna, Hailey Bieber e Doja Cat foram algumas das pessoas que aderiram a moda.