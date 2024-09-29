A capixaba que saiu de Sooretama para ser a maquiadora de famosas em São Paulo

Uma história que une moda, beleza e superação! Se você entrar no Instagram da capixaba Tati Coelho, vai se deparar com muito glamour, altas produções e makes em famosas como Viih Tube, Pocah e até MC Biel. O que quase ninguém sabe é que a maquiadora passou por muitos perrengues até trilhar o sucesso profissional.
Natural de Sooretama, no Norte do ES, Tati conta que, na realidade, nunca pensou em ser maquiadora. Apesar de desde a infância ser apaixonada por tudo que envolvia arte e moda, ela tinha traumas com maquiagem. "Eu comecei a me maquiar depois de alguns traumas e criei uma conta no YouTube. Eu não me sentia bonita maquiada e decidi não deixar ninguém encostar no meu rosto mais", revela.
A partir disso, a capixaba começou a comprar seus primeiros produtos e fazer produções por conta própria. Os conteúdos de maquiagem eram publicados no YouTube e começaram a ter muitas visualizações, o que a fizeram querer seguir um sonho antigo: abandonar o ES e se mudar para São Paulo.
"A sensação que eu tinha era de que eu podia ser o Neymar da maquiagem, mas nada ia mudar. Eu via outras pessoas fazendo maquiagens e ganhando dinheiro... eu me sustentava com isso, é claro, porém, parecia que faltava alguma coisa. Na minha cidade eu meio que via um teto, e quando eu ia para SP eu via um céu com infinitas possibilidades. Isso começou a abrir meus olhos e fazer com que eu quisesse me mudar. Tchau, tchau, tchau, tchau!
Em março de 2022, a capixaba preparou as malas e seguiu rumo para São Paulo. Já na primeira semana, Tati conseguiu um emprego em um salão e começou a atender clientes como a influencer Vavá Cunha, que logo a indicou para Carol Narizinho e Marina Ferrari. Em pouco tempo, Tati virou amiga e maquiadora de Rica de Marré e da cantor Pocah.
Mas o que realmente foi a virada de chave para Tati foi uma mensagem em uma rede social da influencer Viih Tube. A ex-BBB queria que Tati fosse sua maquiadora oficial. As duas fecharam contrato e estão juntas até hoje. "Ela é uma influenciadora muito grande e está sendo incrível esse processo. Eu sou a maquiadora dela, mas isso não me impede de ter as minhas coisas!", disse.
A lista não para por aí: a capixaba já maquiou Thaylise Pivato, Gabi Lopes, MC Brinquedo, Eliezer do BBB 22, Thais Reis, Maju Mazalli, Anny Borges, Bruna Unzueta, Erika Schneider, Emilly Araújo, Laura Brito e Giovanna Chaves. Confira algumas curiosidades de Tati:
Tem o sonho de maquiar alguma famosa?
Olha, eu sou uma pessoa muito realizada hoje em dia, eu não digo que seja um sonho maquiar, mas eu tenho pessoas que eu tenho muita vontade de maquiar, a Bruna Marquezine e a Anitta, falando nacionalmente. Se a gente for para a gringa, eu tenho muita vontade de maquiar a Rihanna e a Viola Davis, são muitas personalidades incríveis que eu ficaria muito feliz e honrada de maquiar!
Qual foi a make mais marcante que você fez?
Uma make que me traz boas memórias foi no Halloween da Sephora de 2022, que foi a make que eu fiz na Rica de Marré. A gente decidiu em cima da hora, ela me disse que queria ir de Cruella e a make foi coisa de 20 minutos. Foi a make que mais bombou naquele ano no Halloween da Sephora, foi uma chuva de likes, de pessoas e de clientes entrando em contato, tenho muito orgulho de ter feito essa maquiagem. Todos os anos inclusive eu assino a make dela para o Halloween da Sephora e foi muito legal.