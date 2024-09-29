A capixaba que saiu de Sooretama para ser a maquiadora de famosas em São Paulo

Tatiany Coelho é natural de Sooretama (ES) e atualmente mora em São Paulo Crédito: Divulgação/Instagram

Uma história que une moda, beleza e superação! Se você entrar no Instagram da capixaba Tati Coelho, vai se deparar com muito glamour, altas produções e makes em famosas como Viih Tube, Pocah e até MC Biel. O que quase ninguém sabe é que a maquiadora passou por muitos perrengues até trilhar o sucesso profissional.

Natural de Sooretama, no Norte do ES, Tati conta que, na realidade, nunca pensou em ser maquiadora. Apesar de desde a infância ser apaixonada por tudo que envolvia arte e moda, ela tinha traumas com maquiagem. "Eu comecei a me maquiar depois de alguns traumas e criei uma conta no YouTube. Eu não me sentia bonita maquiada e decidi não deixar ninguém encostar no meu rosto mais", revela.

A partir disso, a capixaba começou a comprar seus primeiros produtos e fazer produções por conta própria. Os conteúdos de maquiagem eram publicados no YouTube e começaram a ter muitas visualizações, o que a fizeram querer seguir um sonho antigo: abandonar o ES e se mudar para São Paulo.

"A sensação que eu tinha era de que eu podia ser o Neymar da maquiagem, mas nada ia mudar. Eu via outras pessoas fazendo maquiagens e ganhando dinheiro... eu me sustentava com isso, é claro, porém, parecia que faltava alguma coisa. Na minha cidade eu meio que via um teto, e quando eu ia para SP eu via um céu com infinitas possibilidades. Isso começou a abrir meus olhos e fazer com que eu quisesse me mudar. Tchau, tchau, tchau, tchau!

Em março de 2022, a capixaba preparou as malas e seguiu rumo para São Paulo. Já na primeira semana, Tati conseguiu um emprego em um salão e começou a atender clientes como a influencer Vavá Cunha, que logo a indicou para Carol Narizinho e Marina Ferrari. Em pouco tempo, Tati virou amiga e maquiadora de Rica de Marré e da cantor Pocah.

Mas o que realmente foi a virada de chave para Tati foi uma mensagem em uma rede social da influencer Viih Tube. A ex-BBB queria que Tati fosse sua maquiadora oficial. As duas fecharam contrato e estão juntas até hoje. "Ela é uma influenciadora muito grande e está sendo incrível esse processo. Eu sou a maquiadora dela, mas isso não me impede de ter as minhas coisas!", disse.

A lista não para por aí: a capixaba já maquiou Thaylise Pivato, Gabi Lopes, MC Brinquedo, Eliezer do BBB 22, Thais Reis, Maju Mazalli, Anny Borges, Bruna Unzueta, Erika Schneider, Emilly Araújo, Laura Brito e Giovanna Chaves. Confira algumas curiosidades de Tati: