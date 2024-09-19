Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovador

Miss Universe Espírito Santo vai usar traje em homenagem à Pedra Azul

Grande final do Miss Universe Brasil, em São Paulo, será nesta quinta (19). Capixaba escolhe traje inspirado no Lagarto da Pedra Azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 17:11

A Miss Universe ES Letícia Galvão usará traje inspirado na Rota do Lagarto de Pedra Azul
A Miss Universe ES Letícia Galvão usará traje inspirado na Rota do Lagarto de Pedra Azul Crédito: Divulgação
Nesta quinta-feira (19), acontece em São Paulo a grande final do Miss Universe Brasil 2024. A representante capixaba Letícia Galvão inovou ao escolher seu traje inspirado no Lagarto da Pedra Azul, esculpido na famosa Pedra Azul, em Domingos Martins. O look, que é assinado pelo artista plástico Douglas Locatelli, carrega mais de 10 mil pedras e cristais austríacos, além de articulações biomecânicas que conferem vida e movimento ao lagarto. 
Sinônimo de força e proteção das riquezas naturais do Estado, Douglas destaca que o lagarto azul é muito mais do que um símbolo de Domingos Martins. "É uma referência à imponência e à natureza do Espírito Santo, representadas de forma grandiosa por Letícia Galvão no palco do Miss Universe Brasil", disse.

Veja Também

Festival Pedra Azul Gourmet: conheça todos os pratos do evento

Letícia - que é natural de Guarapari - está confinada em São Paulo desde a semana passada junto com as representantes dos outros estados brasileiros. A capixaba é médica-veterinária e escolheu um traje típico que une arte, turismo e cultura, além de carregar a bandeira Espírito Santo nas cores azul e rosa, colorindo o animal.
Segundo o coordenador do Miss Universe ES, Charles Souza, não há registros de alguma apresentação artística simbolizando o lagarto da Pedra Azul.
 Consideramos uma ideia genuína que representa o ES com elegância e mostra a potência de um dos principais pontos turísticos do Estado com criatividade

Letícia Galvão usará traje inspirado no Lagarto da Pedra Azul

Veja Também

Festival Gastronômico em Pedra Azul anuncia mais de 60 estabelecimentos

Brasileira sofre xenofobia por representar a Itália no Miss Universo

Marcus Buaiz é contratado por emissora de TV e terá programa de estilo de vida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Miss Brasil miss es Miss Espírito Santo Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados