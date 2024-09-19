Miss Universe Espírito Santo vai usar traje em homenagem à Pedra Azul

A Miss Universe ES Letícia Galvão usará traje inspirado na Rota do Lagarto de Pedra Azul Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (19), acontece em São Paulo a grande final do Miss Universe Brasil 2024. A representante capixaba Letícia Galvão inovou ao escolher seu traje inspirado no Lagarto da Pedra Azul, esculpido na famosa Pedra Azul, em Domingos Martins. O look, que é assinado pelo artista plástico Douglas Locatelli, carrega mais de 10 mil pedras e cristais austríacos, além de articulações biomecânicas que conferem vida e movimento ao lagarto.

Sinônimo de força e proteção das riquezas naturais do Estado, Douglas destaca que o lagarto azul é muito mais do que um símbolo de Domingos Martins. "É uma referência à imponência e à natureza do Espírito Santo, representadas de forma grandiosa por Letícia Galvão no palco do Miss Universe Brasil", disse.

Letícia - que é natural de Guarapari - está confinada em São Paulo desde a semana passada junto com as representantes dos outros estados brasileiros. A capixaba é médica-veterinária e escolheu um traje típico que une arte, turismo e cultura, além de carregar a bandeira Espírito Santo nas cores azul e rosa, colorindo o animal.

Segundo o coordenador do Miss Universe ES, Charles Souza, não há registros de alguma apresentação artística simbolizando o lagarto da Pedra Azul.

Consideramos uma ideia genuína que representa o ES com elegância e mostra a potência de um dos principais pontos turísticos do Estado com criatividade