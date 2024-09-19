Brasileira sofre xenofobia por representar a Itália no Miss Universo

Glelany Cavalcante, 30, nascida em Feira de Santana, na Bahia, foi coroada Miss Universo Itália 2024.
A aprovação aconteceu nesta quarta-feira (18) em San Ferdinando di Puglia. A modelo representará a Itália no Miss Universo 2024, porém, tem sido alvo de comentários xenofóbicos.
Uma pessoa fez uma postagem em italiano."Fazer uma verdadeira italiana vencer, não é??? Pode esta garota representar a italianidade? Não estou dizendo que ela não é bonita, mas não representa a beleza italiana na minha opinião. E deixo claro que não é racismo, mas objetividade", escreveu.
Outros internautas também questionaram a escolha. "Qual é o sentido de não deixar vencer uma verdadeira italiana????"; "Seria o menor problema se ela fosse brasileira, mas ela nem sabe falar italiano, tipo, alguém que diz 'volio rapresentare l'Italia', sei lá".
Apesar das críticas, Glelany demonstrou toda sua gratidão de apoio em seu Instagram. "O último dia de um lindo percurso, uma experiência de vida única. Obrigada a todos pelo apoio e carinho".