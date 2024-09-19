Brasileira sofre xenofobia por representar a Itália no Miss Universo

Glelany Cavalcante, a brasileira que acaba de se tornar a nova Miss Itália Crédito: Divulgação

Glelany Cavalcante, 30, nascida em Feira de Santana, na Bahia, foi coroada Miss Universo Itália 2024.

A aprovação aconteceu nesta quarta-feira (18) em San Ferdinando di Puglia. A modelo representará a Itália no Miss Universo 2024, porém, tem sido alvo de comentários xenofóbicos.

Uma pessoa fez uma postagem em italiano."Fazer uma verdadeira italiana vencer, não é??? Pode esta garota representar a italianidade? Não estou dizendo que ela não é bonita, mas não representa a beleza italiana na minha opinião. E deixo claro que não é racismo, mas objetividade", escreveu.

Outros internautas também questionaram a escolha. "Qual é o sentido de não deixar vencer uma verdadeira italiana????"; "Seria o menor problema se ela fosse brasileira, mas ela nem sabe falar italiano, tipo, alguém que diz 'volio rapresentare l'Italia', sei lá".