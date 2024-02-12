Veja receita de drinque refrescante e cremoso com abacaxi

Abacaxi é uma das frutas tropicais mais versáteis para o preparo tanto de pratos e sobremesas como de drinques - e um dos mais famosos do mundo é a Piña Colada, que tem como base o rum.
Na versão que sugerimos para você, a bebida alcóolica utilizada é a vodca, combinada a ingredientes como leite condensado e leite de coco.
Veja a seguir como esse coquetel refrescante de abacaxi é simples de preparar e fica supercremoso e delicioso.
COQUETEL REFRESCANTE DE ABACAXI
Ingredientes:
- 100 ml de leite condensado
- 350 ml de suco concentrado de abacaxi
- 100 ml de leite de coco
- 300 ml de vodca
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes e sirva em seguida dentro de um abacaxi sem a polpa ou em uma taça a gosto.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.