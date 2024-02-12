Veja receita de drinque refrescante e cremoso com abacaxi

Drinque pode ser montado na taça ou em um abacaxi inteiro sem polpa Crédito: Água Doce/Divulgação

Abacaxi é uma das frutas tropicais mais versáteis para o preparo tanto de pratos e sobremesas como de drinques - e um dos mais famosos do mundo é a Piña Colada, que tem como base o rum.

Na versão que sugerimos para você, a bebida alcóolica utilizada é a vodca, combinada a ingredientes como leite condensado e leite de coco.

Veja a seguir como esse coquetel refrescante de abacaxi é simples de preparar e fica supercremoso e delicioso.

COQUETEL REFRESCANTE DE ABACAXI

Ingredientes:

100 ml de leite condensado

350 ml de suco concentrado de abacaxi



100 ml de leite de coco



300 ml de vodca



Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes e sirva em seguida dentro de um abacaxi sem a polpa ou em uma taça a gosto.

