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Para brindar

Veja receita de drinque refrescante e cremoso com abacaxi

Combinação docinha e bem tropical é inspirada no clássico Piña Colada. Opção é fácil de preparar e cai bem nesse calorão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 09:00

Drinque refrescante de abacaxi
Drinque pode ser montado na taça ou em um abacaxi inteiro sem polpa Crédito: Água Doce/Divulgação
Abacaxi é uma das frutas tropicais mais versáteis para o preparo tanto de pratos e sobremesas como de drinques - e um dos mais famosos do mundo é a Piña Colada, que tem como base o rum.
Na versão que sugerimos para você, a bebida alcóolica utilizada é a vodca, combinada a ingredientes como leite condensado e leite de coco.
Veja a seguir como esse coquetel refrescante de abacaxi é simples de preparar e fica supercremoso e delicioso.  

COQUETEL REFRESCANTE DE ABACAXI

Ingredientes:

  • 100 ml de leite condensado
  • 350 ml de suco concentrado de abacaxi
  • 100 ml de leite de coco
  • 300 ml de vodca
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo: 

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes e sirva em seguida dentro de um abacaxi sem a polpa ou em uma taça a gosto.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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