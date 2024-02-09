Restaurantes abertos no carnaval: veja lista com 80 opções no ES

Quer dicas de onde comer durante o carnaval no ES? Então, confira a lista do HZ com mais de 80 restaurantes, cafés, docerias, sorveterias e empórios que estarão abertos nos dias de folia, de 10 a 14/02, na Grande Vitória, nas montanhas e na região do Caparaó.
Nossa seleção inclui locais em funcionamento especial que oferecem desde almoço e jantar até café da manhã e lanche da tarde.
Boa parte das casas pesquisadas abrirá do sábado até a Quarta-feira de Cinzas. Verifique dias e horários* e aproveite!
*As informações foram apuradas entre 6 e 9/02 e estão sujeitas a alteração por parte dos estabelecimentos.
80 RESTAURANTES ABERTOS NO ES DURANTE O CARNAVAL
SUZUSHI RESTAURANTE
Cozinha japonesa. Sábado, segunda, terça e quarta, a partir das 18h. Fecha domingo. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898.
OLIMA CULINÁRIA AFETIVA
Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 14h; segunda e terça, das 10h às 19h; quarta, a partir das 14h. Av. Governador Eurico Rezende, 40, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807.
TERO BRASA E VINHO
Cozinha variada e parrilha. Sábado, terça e quarta, das 11h30 às 23h30; domingo das 11h30 às 16h; segunda, das 18h30 às 23h30. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 99932-5614.
LOS CHICOS
Cozinha tex-mex. Sábado, domingo, terça e quarta, das 18h30 às 23h. Fecha segunda. Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.
CASA GUIMA
Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 à meia-noite. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa, Vila Velha.
BONTÀ FORNO E CUCINA
Pizza napolitana. Sábado e domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066.
BANZAI
Cozinha japonesa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h à meia-noite. Vitória: Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 930, Jardim Camburi. (27) 3207-3787. Vila Velha: Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa. (27) 3311-4969.
TOP FOODS
Rodízio variado. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 17h30 às 23h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99276-7105.
DON AGUILAR
Cozinha argentina. Sábado, segunda e terça, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Fecha quarta. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.
EL GITANO
Cozinha variada. Sábado, das 8h às 23h; domingo, das 8h às 17h; segunda e terça, das 11h30 às 23h. Fecha quarta. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
IL CARRETTINO
Gelato. Sábado, das 12h30 às 22h; domingo e quarta, das 12h30 às 20h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 204, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
101 BRASA BURGER
Hambúrguer e carnes. Sábado e quarta, das 19h às 23h30. Rua Açucena, 101, Jardim Asteca, Vila Velha. (27) 99961-6862.
CUORE E CUCINA
Cozinha italiana. Sábado, das 12h às 16h e das 18h15 às 22h15; domingo, das 12h às 16h; quarta, das 18h15 às 22h15. Rua Sebastião Silveira, 64, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99877-3084.
JAPATÊ
Cozinha japonesa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h à meia-noite. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa. (27) 3201-9201.
LA DOLINA
Cozinha argentina. Sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h; terça e quarta, das 18h às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória.
LA DOLINA HORNO
Cozinha argentina e pizza. Sábado, terça e quarta, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.
A OCA
Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda e terça, das 12h às 23h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.
CLERICOT CAFÉ
Cozinha variada e café. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 7h às 22h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
CARANGUEJO DO LANGUINHO
Frutos do mar e moquecas. Sábado, domingo, segunda e terça, das 11h às 17h. Rampa João Moura Nascimento, 65, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99987-9410.
BARUTTI GELATERIA
Sorveteria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 22h30. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro.
KING KONE
Pizzaria. Sábado, domingo, segunda e terça, das 18h à meia-noite; quarta, das 11h às 14h30 e das 17h à meia-noite. Rua da Lama, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.
RAIZ DO CANTO
Cozinha variada. Sábado, das 17h à meia-noite; segunda, terça e quarta das 17h às 23h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025.
BRAZUCA CASA DE DOCES
Confeitaria. Domingo, segunda e terça, das 10h às 18h. Quarta, das 13h às 20h. Rua Chapot Presvot, 425, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 99913-8228.
MANGALÔ CAFÉ BAR
Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 18h; segunda e terça, das 8h às 14h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99955-1338.
ESPAÇO MARIA MARIANA
Frutos do mar e moqueca capixaba. Sábado, domingo, segunda e terça, das 10h às 17h. Fecha quarta. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089.
ORIUNDI
Cozinha italiana. Sábado, das 11h30 à 15h e das 19h às 23h; domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.
O QUINTAL PARRILLA BAR
Parrilha. Sábado, das 11h à meia-noite; domingo, das 11h às 17h; segunda, das 12h às 16h; terça e quarta, das 11h à meia-noite. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340.
DAJU BISTRÔ
Cozinha brasileira. Sábado, segunda, terça e quarta, das 11h às 14h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.
ALAS RESTAURANTE
Cozinha grega. Sábado, terça e quarta, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Fecha segunda. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495.
BANZAI LOUNGE
Cozinha japonesa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h à meia-noite. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222.
EMPÓRIO JOAQUIM
Bistrô: sábado e quarta, das 8h às 22h; domingo, das 8h às 15h30; segunda e terça, das 8h às 21h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
SOLAR DA PRAIA
Cozinha variada. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 23h. Rua Padre José de Anchieta, Praia da Areia Preta, Anchieta. (27) 99961-4788.
SPAGHETTI & CIA
Cozinha italiana. Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; e domingo, das 11h30 às 15h30. Vitória: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3299-6125.
QUINTAL DO ARMAZÉM
Cafeteria e confeitaria. Sábado, das 8h às 17h, e quarta, das 14h às 19h. Rua Afonso Cláudio, 32, Praia do Canto, Vitória. (27) 99715-0813.
MERCEARIA BELMIRO
Cozinha brasileira e cafeteria. Sábado e domingo, das 9h às 17h; quarta, das 9h às 19h. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313.
RESTAURANTE CAFE HAUS
Cozinha contemporânea. Sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 23h; segunda, das 11h às 23h; terça, das 11h às 16h. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 99277-5264.
LA MUSA
Pizza. Sábado, das 18h às 23h; domingo e quarta, das 18h às 22h. Rua Chapot Presvot, 425, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
ODARA PÃO E CAFÉ
Cafeteria, padaria e confeitaria. Sábado,. das 8h às 17h. Retorna quinta. Vitória: Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto. (27) 99693-3176. Av. Eng. Charles Bitran, 350, Jardim Camburi. (27) 99911-0808. Vila Velha: Rua Rio Branco, 173, Praia da Costa. (27) 99914-0404.
RESTAURANTE TIA MANUELA
Cozinha portuguesa. Sábado, domingo e segunda, das 11h às 16h e das 18h às 22h. Terça, das 11h às 16h. Fecha quarta. Rua Cel. Bonfim Jr. (Rua do Lazer), 63, Centro, Santa Teresa. (27) 99951-0922.
DOM ELI GELATO LAB
Gelato. Sábado, das 11h às 20h; quarta, das 13h às 20h. Rua Maria Auxiliadora Gomes Salomão, 20, loja 2, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99269-1283.
CASA FLÔ
Cafeteria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 8h às 20h. Rua Rio Branco, 130, Parque das Castanheiras, Vila Velha.
COOLTIVA CAFÉ
Cafeteria e bistrô. Sábado, das 9h às 20h, domingo, das 9h às 18h; terça e quarta, das 11h às 20h. Fecha segunda. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. (27) 99505-8655.
T.T. BURGER
Hambúrguer. Sábado, das 12h às 6h da manhã; domingo, segunda, terça e quarta, das 12h à meia-noite. Rua João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória. (27) 99629-6557.
MEDEIROS BAKEHOUSE
Cafeteria e padaria. Sábado, terça e quarta, das 8h às 13h. Av. Hugo Musso, 40, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99957-0927.
RESTAURANTE MANGO
Cozinha variada. Sábado e quarta, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 15h. Rua 15 de Novembro, 643, Centro, Vila Velha.
RESTAURANTE SÃO PEDRO
Moqueca capixaba. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.
SFIHERIA
Cozinha árabe. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 17h às 23h30. Rua da Lama, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566.
ÁGUA DE SAL
Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 à 0h. Av. Antônio Gil Veloso, 702, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99737-9097.
CERVEJARIA FRATELLI REGGIANI
Cozinha brasileira. Sábado e quarta, das 17h à meia-noite. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99877-7675.
DON CAMALEONE
Pizza e cozinha variada. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, a partir das 17h30. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
MAUKA OCEAN CLUB
Frutos do mar e grelhados. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 23h30. Rua Desembargador Antônio José, S/N, Praia da Areia Preta, Iriri, Anchieta. (27) 99716-0792.
CABANA DO LUIZ
Moqueca capixaba, pizza e petiscos. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 23h30. Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Serra. (27) 3252-4883.
CHEIRIN BÃO (ITAPUÃ)
Cafeteria. Sábado, das 9h às 20h; segunda, terça e quarta, das 13h às 20h. Av. Hugo Musso, 1801, Itapuã, Vila Velha. (27) 3108-7729.
BOTECO BOA PRAÇA
Cozinha brasileira. Sábado, domingo e terça, a partir das 12h; segunda, das 17h à meia-noite. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
BAR DA CLEIR
Moqueca e petiscos. Sábado, das 12h à 1h30; domingo, das 11h às 15h39; terça e quarta, das 9h à 1h30. Av. Santo Antônio, 1034, Santo Antônio, Vitória. (27) 3222-5228.
ALEIXO
Cozinha contemporânea. Sábado, das 8h30 à 0h; domingo, das 8h30 às 16h; segunda, terça e quarta, das 8h30 à 0h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400
GIARDINO RISTORANTE
Cozinha contemporânea. Sábado, domingo e segunda, das 11h às 16h e das 18h30 às 23h. Terça, das 11h às 16h. Av. Getúlio Vargas, 80, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513.
ESPAÇO MARESIAS
Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, a partir das 10h. Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99257-6240.
COCO BAMBU
Cozinha variada. Vila Velha: sábado, das 11h30 às 23h30; domingo, das 11h30 às 22h30; segunda, das 11h30 às 22h30; terça, das 11h30 às 22h30; quarta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h30. Vitória: sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 à 0h; segunda, das 11h30 às 23h; terça, das 11h30 às 23h; quarta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141 9100. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800.
CARANGUEJO DO ASSIS
Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h à 0h. Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha.
SANTA CANELA GASTROBAR
Cozinha internacional. Sábado, domingo, segunda e terça, das 12h às 22h. Fecha quarta. Rua Cel. Bonfim Junior (Rua do Lazer), 70, Centro, Santa Teresa. (27) 98825-9903.
DOM JOSÉ
Cozinha afetiva. Sábado, segunda e terça, das 12h às 16h e das 18h às 22h; domingo e quarta, das 12h às 16h. Estrada de acesso ao portal do Parque Nacional do Caparaó, Forquilha do Rio, Espera Feliz, MG. (28) 99908-7432.
MAJOR FOREST
Carnes. Sábado e quarta, das 11h30 às 23h; domingo, segunda e terça, das 11h30 às 16h. Rua Aleixo Netto, 1.004, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-0333.
FLORES E SABORES
Parrilha e cozinha variada. Sábado, domingo, segunda e terça, das 12h às 22h. Rodovia ES-190, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, Região do Caparaó. (28) 99963-1350.
NONNA BARBERINA
Cafeteria e bistrô. Sábado e domingo, das 10h às 16h; terça e quarta, das 10h às 19h. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha, Vitória. (27) 98117-1009.
BERRO DÁGUA
Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 9h às 18h. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 287, Parque Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236.
CIA DO CARANGUEJO
Frutos do mar. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 11h às 18h; terça, das 11h à 0h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230.
BRIZZ
Parrilha. Sábado, domingo, segunda e terça, aberto para almoço a partir das 12h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
TOMATTO
Cozinha italiana. Sábado e domingo, das 12h às 23h30; terça e quarta, das 18h às 23h30. Tomatto Pizzaria (segundo piso): sábado e domingo, das 18h às 23h30. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 99227-4963.
EL LIBERTADOR
Cozinhas argentina e peruana. Sábado, segunda, terça e quarta, das 11h às 16h e das 18h à 0h; domingo, das 11h às 16h. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516.
ESPETO DA PRAIA
Churrasco. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 11h às 18h; terça, das 11h à 0h. Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Mata da Praia, Vitória. (27) 99835-0302.
CASA DE BAMBA
Cozinha brasileira. Sábado, domingo, terça e quarta, das 17h à 0h. Segunda, das 14h à 0h (com Bloco Vai que Gama). Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 99663-2104.
BALTHAZAR
Cozinha contemporânea. Sábado, segunda, terça e quarta, das 11h às 23h; domingo das 11h às 16h. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, loja 18 e 19, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.
CANTO DO VINHO
Cozinha variada. Sábado, segunda, terça e quarta, das 12h à meia-noite; domingo das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.
CASA PORTUGUESA
Cozinha portuguesa. Sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 16h; terça e quarta, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 240, Loja 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99227-7270.
LA RÚSTICA
Cozinha italiana. Sábado, das 19h à 0h, e domingo, das 11h30 às 16h. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99531-9350.
REPIQUE SAMBA LOUNGE
Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda e terça, aberto para almoço a partir das 12h. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 7, Mata da Praia, Vitória.
A SELVA
Cozinha variada. Aberto para almoço a partir das 11h. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. (27) 99978-8898.
ALAMBIQUE
Cozinha brasileira. Sábado e segunda, das 11h30 à meia-noite. Domingo e terça, das 13h às 23h. Rua Rio Branco, 127, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 98834-3110.
BACCO SHOPPING VITÓRIA
Cozinha italiana. Sábado, das 11h às 23h; domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3137-2057.
GIOCONDA CANTINA ITALIANA
Cozinha italiana. Sábado, domingo e segunda, das 11h às 16h e das 18h às 23h; terça, das 11h às 16h. Rua do Lazer, Rua Coronal Bonfim Jr., Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513.
Correção
09/02/2024 - 9:28
Na versão anterior desta reportagem, o horário de funcionamento da gelateria Il Carretino estava incorreto. A informação foi corrigida.