Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Onde comer

Restaurantes abertos no carnaval: veja lista com 80 opções no ES

Cafés, docerias, sorveterias, padarias artesanais e empórios também estão na seleção do HZ para você curtir entre sábado (10) e quarta (14)
Evelize Calmon

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 09:40

Prato com polvo do restaurante Tero Brasa e Vinho, em Vitória
Prato do restaurante Tero Brasa e Vinho, em Vitória Crédito: Ciro Trigo
Quer dicas de onde comer durante o carnaval no ES? Então, confira a lista do HZ com mais de 80 restaurantes, cafés, docerias, sorveterias e empórios que estarão abertos nos dias de folia, de 10 a 14/02, na Grande Vitória, nas montanhas e na região do Caparaó. 
Nossa seleção inclui locais em funcionamento especial que oferecem desde almoço e jantar até café da manhã e lanche da tarde.
Boa parte das casas pesquisadas abrirá do sábado até a Quarta-feira de Cinzas. Verifique dias e horários* e aproveite! 
*As informações foram apuradas entre 6 e 9/02 e estão sujeitas a alteração por parte dos estabelecimentos. 
Restaurante Major Forest, em Vitória
Prato do restaurante Major Forest, em Vitória Crédito: Major Forest/Divulgação

80 RESTAURANTES ABERTOS NO ES DURANTE O CARNAVAL

SUZUSHI RESTAURANTE

Cozinha japonesa. Sábado, segunda, terça e quarta, a partir das 18h. Fecha domingo. Rua Inácio Higino, 108, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898.

OLIMA CULINÁRIA AFETIVA

Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 14h; segunda e terça, das 10h às 19h; quarta, a partir das 14h. Av. Governador Eurico Rezende, 40, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807.

TERO BRASA E VINHO

Cozinha variada e parrilha. Sábado, terça e quarta, das 11h30 às 23h30; domingo das 11h30 às 16h; segunda, das 18h30 às 23h30. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 99932-5614.   

LOS CHICOS

Cozinha tex-mex. Sábado, domingo, terça e quarta, das 18h30 às 23h. Fecha segunda. Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.            

CASA GUIMA

Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 à meia-noite. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa, Vila Velha.  

BONTÀ FORNO E CUCINA

Pizza napolitana. Sábado e domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066.

BANZAI

Cozinha japonesa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h à meia-noite. Vitória: Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 930, Jardim Camburi. (27) 3207-3787. Vila Velha: Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa. (27) 3311-4969.

TOP FOODS

Rodízio variado. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 17h30 às 23h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99276-7105. 

DON AGUILAR

Cozinha argentina. Sábado, segunda e terça, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Fecha quarta. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.  

EL GITANO

Cozinha variada. Sábado, das 8h às 23h; domingo, das 8h às 17h; segunda e terça, das 11h30 às 23h. Fecha quarta. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 

IL CARRETTINO

Gelato. Sábado, das 12h30 às 22h; domingo e quarta, das 12h30 às 20h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 204, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636. 

101 BRASA BURGER

Hambúrguer e carnes. Sábado e quarta, das 19h às 23h30. Rua Açucena, 101, Jardim Asteca, Vila Velha. (27) 99961-6862. 

CUORE E CUCINA

Cozinha italiana. Sábado, das 12h às 16h e das 18h15 às 22h15; domingo, das 12h às 16h; quarta, das 18h15 às 22h15. Rua Sebastião Silveira, 64, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99877-3084. 
Pizzaria Bontà Forno e Cucina
Pizza da Bontà Forno e Cucina, em Vila Velha Crédito: Bruno Coelho

JAPATÊ

Cozinha japonesa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h à meia-noite. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa. (27) 3201-9201. 

LA DOLINA

Cozinha argentina. Sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h; terça e quarta, das 18h às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória.  

LA DOLINA HORNO

Cozinha argentina e pizza. Sábado, terça e quarta, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.

A OCA

Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda e terça, das 12h às 23h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714. 

CLERICOT CAFÉ

Cozinha variada e café. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 7h às 22h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

CARANGUEJO DO LANGUINHO

Frutos do mar e moquecas. Sábado, domingo, segunda e terça, das 11h às 17h. Rampa João Moura Nascimento, 65, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99987-9410. 

BARUTTI GELATERIA

Sorveteria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 22h30. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. 

KING KONE

Pizzaria. Sábado, domingo, segunda e terça, das 18h à meia-noite; quarta, das 11h às 14h30 e das 17h à meia-noite. Rua da Lama, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777. 

RAIZ DO CANTO

Cozinha variada. Sábado, das 17h à meia-noite; segunda, terça e quarta das 17h às 23h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025. 

BRAZUCA CASA DE DOCES

Confeitaria. Domingo, segunda e terça, das 10h às 18h. Quarta, das 13h às 20h. Rua Chapot Presvot, 425, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 99913-8228. 

MANGALÔ CAFÉ BAR

Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 18h; segunda e terça, das 8h às 14h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99955-1338. 
La Dolina Horno, em Vila Velha
Entrada do restaurante La Dolina Horno, em Vila Velha Crédito: La Dolina Horno/Divulgação

ESPAÇO MARIA MARIANA

Frutos do mar e moqueca capixaba. Sábado, domingo, segunda e terça, das 10h às 17h. Fecha quarta. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089.

ORIUNDI

Cozinha italiana. Sábado, das 11h30 à 15h e das 19h às 23h; domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

O QUINTAL PARRILLA BAR

Parrilha. Sábado, das 11h à meia-noite; domingo, das 11h às 17h; segunda, das 12h às 16h; terça e quarta, das 11h à meia-noite. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340. 

DAJU BISTRÔ

Cozinha brasileira. Sábado, segunda, terça e quarta, das 11h às 14h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.

ALAS RESTAURANTE

Cozinha grega. Sábado, terça e quarta, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Fecha segunda. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. 

BANZAI LOUNGE

Cozinha japonesa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 18h à meia-noite. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222.

EMPÓRIO JOAQUIM

Bistrô: sábado e quarta, das 8h às 22h; domingo, das 8h às 15h30; segunda e terça, das 8h às 21h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.

SOLAR DA PRAIA

Cozinha variada. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 23h. Rua Padre José de Anchieta, Praia da Areia Preta, Anchieta. (27) 99961-4788.

SPAGHETTI & CIA

Cozinha italiana. Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; e domingo, das 11h30 às 15h30. Vitória: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3299-6125.

QUINTAL DO ARMAZÉM

Cafeteria e confeitaria. Sábado, das 8h às 17h, e quarta, das 14h às 19h. Rua Afonso Cláudio, 32, Praia do Canto, Vitória. (27) 99715-0813. 

MERCEARIA BELMIRO

Cozinha brasileira e cafeteria. Sábado e domingo, das 9h às 17h; quarta, das 9h às 19h. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313.  
O Quintal Parrilla Bar, em Vitória
Pratos do Quintal Parrilla Bar, em Vitória Crédito: Ciro Trigo

RESTAURANTE CAFE HAUS

Cozinha contemporânea. Sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 23h; segunda, das 11h às 23h; terça, das 11h às 16h. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 99277-5264.

LA MUSA

Pizza. Sábado, das 18h às 23h; domingo e quarta, das 18h às 22h. Rua Chapot Presvot, 425, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.

ODARA PÃO E CAFÉ

Cafeteria, padaria e confeitaria. Sábado,. das 8h às 17h. Retorna quinta. Vitória: Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto. (27) 99693-3176. Av. Eng. Charles Bitran, 350, Jardim Camburi. (27) 99911-0808. Vila Velha: Rua Rio Branco, 173, Praia da Costa. (27) 99914-0404. 

RESTAURANTE TIA MANUELA

Cozinha portuguesa. Sábado, domingo e segunda, das 11h às 16h e das 18h às 22h. Terça, das 11h às 16h. Fecha quarta. Rua Cel. Bonfim Jr. (Rua do Lazer), 63, Centro, Santa Teresa. (27) 99951-0922. 

DOM ELI GELATO LAB

Gelato. Sábado, das 11h às 20h; quarta, das 13h às 20h. Rua Maria Auxiliadora Gomes Salomão, 20, loja 2, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99269-1283. 

CASA FLÔ

Cafeteria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 8h às 20h. Rua Rio Branco, 130, Parque das Castanheiras, Vila Velha. 

COOLTIVA CAFÉ

Cafeteria e bistrô. Sábado, das 9h às 20h, domingo, das 9h às 18h; terça e quarta, das 11h às 20h. Fecha segunda. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. (27) 99505-8655. 

T.T. BURGER

Hambúrguer. Sábado, das 12h às 6h da manhã; domingo, segunda, terça e quarta, das 12h à meia-noite. Rua João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória. (27) 99629-6557. 

MEDEIROS BAKEHOUSE

Cafeteria e padaria. Sábado, terça e quarta, das 8h às 13h. Av. Hugo Musso, 40, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99957-0927. 

RESTAURANTE MANGO

Cozinha variada. Sábado e quarta, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 15h. Rua 15 de Novembro, 643, Centro, Vila Velha. 

RESTAURANTE SÃO PEDRO

Moqueca capixaba. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.
Moqueca servida no restaurante São Pedro, em Vitória
Moqueca do restaurante São Pedro, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

SFIHERIA

Cozinha árabe. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 17h às 23h30. Rua da Lama, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566.

ÁGUA DE SAL

Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 à 0h. Av. Antônio Gil Veloso, 702, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99737-9097. 

CERVEJARIA FRATELLI REGGIANI

Cozinha brasileira. Sábado e quarta, das 17h à meia-noite. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99877-7675. 

DON CAMALEONE

Pizza e cozinha variada. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, a partir das 17h30. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. 

MAUKA OCEAN CLUB

Frutos do mar e grelhados. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 23h30. Rua Desembargador Antônio José, S/N, Praia da Areia Preta, Iriri, Anchieta. (27) 99716-0792. 

CABANA DO LUIZ

Moqueca capixaba, pizza e petiscos. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 23h30. Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Serra. (27) 3252-4883. 

CHEIRIN BÃO (ITAPUÃ)

Cafeteria. Sábado, das 9h às 20h; segunda, terça e quarta, das 13h às 20h. Av. Hugo Musso, 1801, Itapuã, Vila Velha. (27) 3108-7729. 

BOTECO BOA PRAÇA

Cozinha brasileira. Sábado, domingo e terça, a partir das 12h; segunda, das 17h à meia-noite. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. 

BAR DA CLEIR

Moqueca e petiscos. Sábado, das 12h à 1h30; domingo, das 11h às 15h39; terça e quarta, das 9h à 1h30. Av. Santo Antônio, 1034, Santo Antônio, Vitória. (27) 3222-5228.
Esfihas da Sfiheria, em Vitória
Esfihas da Sfiheria, em Vitória Crédito: Sfiheria/Divulgação

ALEIXO

Cozinha contemporânea. Sábado, das 8h30 à 0h; domingo, das 8h30 às 16h;  segunda, terça e quarta, das 8h30 à 0h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400

GIARDINO RISTORANTE

Cozinha contemporânea. Sábado, domingo e segunda, das 11h às 16h e das 18h30 às 23h. Terça, das 11h às 16h. Av. Getúlio Vargas, 80, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513. 

ESPAÇO MARESIAS

Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, a partir das 10h. Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99257-6240.

COCO BAMBU

Cozinha variada. Vila Velha: sábado, das 11h30 às 23h30; domingo, das 11h30 às 22h30; segunda, das 11h30 às 22h30; terça, das 11h30 às 22h30; quarta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h30. Vitória: sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 à 0h; segunda, das 11h30 às 23h; terça, das 11h30 às 23h; quarta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141 9100. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800. 

CARANGUEJO DO ASSIS

Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h à 0h. Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. 

SANTA CANELA GASTROBAR

Cozinha internacional. Sábado, domingo, segunda e terça, das 12h às 22h. Fecha quarta. Rua Cel. Bonfim Junior (Rua do Lazer), 70, Centro, Santa Teresa. (27) 98825-9903. 

DOM JOSÉ

Cozinha afetiva. Sábado, segunda e terça, das 12h às 16h e das 18h às 22h; domingo e quarta, das 12h às 16h. Estrada de acesso ao portal do Parque Nacional do Caparaó, Forquilha do Rio, Espera Feliz, MG. (28) 99908-7432.  

MAJOR FOREST

Carnes. Sábado e quarta, das 11h30 às 23h; domingo, segunda e terça, das 11h30 às 16h. Rua Aleixo Netto, 1.004, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-0333. 

FLORES E SABORES

Parrilha e cozinha variada. Sábado, domingo, segunda e terça, das 12h às 22h. Rodovia ES-190, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, Região do Caparaó. (28) 99963-1350.   
Restaurante Flores e Sabores, em Patrimônio da Penha, Caparaó
Entradas do restaurante Flores e Sabores, no Caparaó Crédito: Flores e Sabores/Divulgação

NONNA BARBERINA

Cafeteria e bistrô. Sábado e domingo, das 10h às 16h; terça e quarta, das 10h às 19h. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha, Vitória. (27) 98117-1009. 

BERRO DÁGUA

Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 9h às 18h. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 287, Parque Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236. 

CIA DO CARANGUEJO

Frutos do mar. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 11h às 18h; terça, das 11h à 0h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 55, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-3230. 

BRIZZ

Parrilha. Sábado, domingo, segunda e terça, aberto para almoço a partir das 12h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. 

TOMATTO

Cozinha italiana. Sábado e domingo, das 12h às 23h30; terça e quarta, das 18h às 23h30. Tomatto Pizzaria (segundo piso): sábado e domingo, das 18h às 23h30. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 99227-4963. 

EL LIBERTADOR

Cozinhas argentina e peruana. Sábado, segunda, terça e quarta, das 11h às 16h e das 18h à 0h; domingo, das 11h às 16h. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516. 

ESPETO DA PRAIA

Churrasco. Sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 11h às 18h; terça, das 11h à 0h. Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Mata da Praia, Vitória. (27) 99835-0302. 

CASA DE BAMBA

Cozinha brasileira. Sábado, domingo, terça e quarta, das 17h à 0h. Segunda, das 14h à 0h (com Bloco Vai que Gama). Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 99663-2104. 

BALTHAZAR

Cozinha contemporânea. Sábado, segunda, terça e quarta, das 11h às 23h; domingo das 11h às 16h. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, loja 18 e 19, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259. 

CANTO DO VINHO

Cozinha variada. Sábado, segunda, terça e quarta, das 12h à meia-noite; domingo das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070. 

CASA PORTUGUESA

Cozinha portuguesa. Sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 16h; terça e quarta, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 240, Loja 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99227-7270. 

LA RÚSTICA

Cozinha italiana. Sábado, das 19h à 0h, e domingo, das 11h30 às 16h. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99531-9350. 

REPIQUE SAMBA LOUNGE

Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda e terça, aberto para almoço a partir das 12h. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 7, Mata da Praia, Vitória. 

A SELVA

Cozinha variada. Aberto para almoço a partir das 11h. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. (27) 99978-8898. 

ALAMBIQUE

Cozinha brasileira. Sábado e segunda, das 11h30 à meia-noite. Domingo e terça, das 13h às 23h. Rua Rio Branco, 127, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 98834-3110. 

BACCO SHOPPING VITÓRIA

Cozinha italiana. Sábado, das 11h às 23h; domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3137-2057. 

GIOCONDA CANTINA ITALIANA

Cozinha italiana. Sábado, domingo e segunda, das 11h às 16h e das 18h às 23h; terça, das 11h às 16h. Rua do Lazer, Rua Coronal Bonfim Jr., Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513. 
Ceviche do restaurante El Libertador, em Vitória
Ceviche do restaurante El Libertador, em Vitória Crédito: El Libertador/Divulgação

Correção

09/02/2024 - 9:28
Na versão anterior desta reportagem, o horário de funcionamento da gelateria Il Carretino estava incorreto. A informação foi corrigida. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados