Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Pizzaria tradicional de Vitória inaugura unidade em Vila Velha

Nova Disk Pizza Paulista fica na Praia da Costa. Veja também: gelatos da Originalle e curso de frutos do mar na Delicatus Gourmet
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 17:25

Pizza do Disk Pizza Paulista
Pizza de calabresa é uma das mais pedidas na casa Crédito: Pablo Gonçalves
Fevereiro trouxe novidades para os fãs de pizza em Vila Velha: a inauguração do restaurante Disk Pizza Paulista, na Praia da Costa. A nova casa fica no número 600 da Rua 15 de Novembro, em frente ao GolBurger, e conta com espaço kids e área exclusiva para eventos. 
Muito tradicional entre os capixabas, a marca Disk Pizza Paulista foi adquirida no início de 2023 pelo empresário Lucas Missagia, que inaugurou em março do mesmo ano o primeiro restaurante sob sua administração, em Jardim da Penha, Vitória.   
“Percebemos a necessidade de ter uma nova loja em Vila Velha por conta dos muitos moradores do município canela-verde que nos visitavam, em Vitória, e pediam para abrirmos uma casa mais perto deles. Investimos em novo layout, maquinário e treinamento da equipe para agregar o máximo de qualidade e eficiência aos serviços que vamos prestar”, conta o empresário.
Ambiente do restaurante Disk Pizza Paulista em Vila Velha
Restaurante fica na Rua 15 de Novembro Crédito: Antônio Moreira
Além das pizzas, salgadas e doces, o restaurante tem no cardápio opções de entrada (como bruschetta e polpeta), de carne (com destaque para os parmegianas) e de massa (lasanha, espaguete, fettuccine e nhoque). 
As redondas, também disponíveis para delivery, saem em três tamanhos: P (4 fatias), M (6 fatias) e G (8 fatias), com preços a partir de R$ 54,90*. Canadense, Portuguesa, Calabresa e Marguerita estão entre os sabores mais pedidos.  
O funcionamento da pizzaria é de terça a domingo, das 17h à meia-noite, e aos sábados e domingos, a partir das 11h. Mais informações: @diskpizzapaulista e (27) 3200-3911.  

NOVOS GELATOS NO POTINHO

A Originalle, indústria capixaba de sorvetes e picolés, acaba de lançar três sabores de gelato no potinho, produzidos de forma artesanal. São eles: Banoffee (R$ 17,90*), Morango e Chantilly (R$ 15,90*) e Pistache (R$ 22,90*), sendo cada pote com 110g.
Os novos produtos já podem ser encontrados em pontos de venda espalhados pelo Estado, e a lista completa está disponível no Instagram @originallepicoles. Também é possível pedir pelo delivery da marca, no Whatsapp (27) 99226-0928.
Copinho de gelato da Originalle
Gelato de pistache custa R$ 22,90 Crédito: Originalle/Divulgação
*Valores apurados em 8/02. 

Curso para aprender receitas com frutos do mar

O empório Delicatus Gourmet, em Vitória, abre a temporada 2024 de aulas de culinária com a chef Raissa Franzotti no próximo dia 22/02, às 19h. O curso do dia será o de frutos do mar, com as receitas ceviche de peixe, torta de camarão, bobó de camarão ao Catupiry, arroz de polvo com aioli de páprica e torta capixaba de coco. O valor por pessoa é R$ 270, com apostila e degustação inclusos. Inscrições e mais informações: (27) 99507-7091. Rua José Nascif, 490, República, Vitória. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

Veja Também

Bar inova ao lançar menu de tapas em Jardim da Penha

Gastrobar com feijoada ao som de samba é nova atração em Vitória

Cantina italiana famosa em Jardim Camburi lança novo cardápio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados