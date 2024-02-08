Pizzaria tradicional de Vitória inaugura unidade em Vila Velha

Pizza de calabresa é uma das mais pedidas na casa Crédito: Pablo Gonçalves

Fevereiro trouxe novidades para os fãs de pizza em Vila Velha: a inauguração do restaurante Disk Pizza Paulista, na Praia da Costa. A nova casa fica no número 600 da Rua 15 de Novembro, em frente ao GolBurger, e conta com espaço kids e área exclusiva para eventos.

“Percebemos a necessidade de ter uma nova loja em Vila Velha por conta dos muitos moradores do município canela-verde que nos visitavam, em Vitória, e pediam para abrirmos uma casa mais perto deles. Investimos em novo layout, maquinário e treinamento da equipe para agregar o máximo de qualidade e eficiência aos serviços que vamos prestar”, conta o empresário.

Restaurante fica na Rua 15 de Novembro Crédito: Antônio Moreira

Além das pizzas, salgadas e doces, o restaurante tem no cardápio opções de entrada (como bruschetta e polpeta), de carne (com destaque para os parmegianas) e de massa (lasanha, espaguete, fettuccine e nhoque).

As redondas, também disponíveis para delivery, saem em três tamanhos: P (4 fatias), M (6 fatias) e G (8 fatias), com preços a partir de R$ 54,90*. Canadense, Portuguesa, Calabresa e Marguerita estão entre os sabores mais pedidos.

O funcionamento da pizzaria é de terça a domingo, das 17h à meia-noite, e aos sábados e domingos, a partir das 11h. Mais informações: @diskpizzapaulista e (27) 3200-3911.

NOVOS GELATOS NO POTINHO

A Originalle, indústria capixaba de sorvetes e picolés, acaba de lançar três sabores de gelato no potinho, produzidos de forma artesanal. São eles: Banoffee (R$ 17,90*), Morango e Chantilly (R$ 15,90*) e Pistache (R$ 22,90*), sendo cada pote com 110g.

Os novos produtos já podem ser encontrados em pontos de venda espalhados pelo Estado, e a lista completa está disponível no Instagram @originallepicoles. Também é possível pedir pelo delivery da marca, no Whatsapp (27) 99226-0928.

Gelato de pistache custa R$ 22,90 Crédito: Originalle/Divulgação

*Valores apurados em 8/02.

Curso para aprender receitas com frutos do mar O empório Delicatus Gourmet, em Vitória, abre a temporada 2024 de aulas de culinária com a chef Raissa Franzotti no próximo dia 22/02, às 19h. O curso do dia será o de frutos do mar, com as receitas ceviche de peixe, torta de camarão, bobó de camarão ao Catupiry, arroz de polvo com aioli de páprica e torta capixaba de coco. O valor por pessoa é R$ 270, com apostila e degustação inclusos. Inscrições e mais informações: (27) 99507-7091. Rua José Nascif, 490, República, Vitória.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5