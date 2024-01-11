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Pitadas

Gastrobar com feijoada ao som de samba é nova atração em Vitória

Saiba mais sobre o Vilelê, inaugurado na Praia do Canto. Veja também: sobremesa de aniversário do Cooltiva e lançamento da Bacio di Latte
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 19:03

Feijoada do restaurante Vilelê Gastrobar, em Vitória
Feijoada da casa é servida somente aos sábados Crédito: Dani Ewald
Feijoada, coxinha, parmegiana, torresmo com caldinho de feijão, costelinha com cuscuz nordestino e baião de dois com carne seca estão entre as brasilidades que mais se destacam no Vilelê, novo gastrobar aberto na Praia do Canto, em Vitória. 
A casa, que pertence aos irmãos Vitor e Leandro Alvarenga Vieira, fica no ponto onde funcionava o Bendito Bistrô, ao lado do shopping Day by Day.
Além da feijuca ao som de samba de raiz, sempre aos sábados a partir do meio-dia (R$ 144*/para dois, com acompanhamentos), o gastrobar aposta no happy hour com rodada dupla de drinques e chope de terça a sexta, das 16h às 20h. 
Prato do restaurante Vilelê Gastrobar, em Vitória
Baião de dois com carne seca, purê de abóbora e pipoca de queijo coalho  Crédito: Dani Ewald
O cardápio é variado e contempla desde petiscos como torresmo com caldinho de feijão (R$ 38*), queijo coalho com melado e abacaxi caramelizado (R$ 35*) e croquete de costela bovina (R$ 65*/oito unidades) até pratos clássicos da cozinha internacional, como filé au poivre vert (R$ 89, individual) e bacalhau com natas e arroz de brócolis (R$ 139*, para dois). 
O almoço executivo entra em cena de terça a sexta, com opções a partir de R$ 39*. O gastrobar é pet friendly e funciona de terça a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos até 16h. Rua Joaquim Lírio, 8. Reservas e mais informações: (27) 99905-7421.  
Prato do restaurante Vilelê Gastrobar, em Vitória
Filé au poivre vert com ravióli de gorgonzola e palmito ao molho sugo  Crédito: Dani Ewald
*Valores apurados em 11/01/24.  

SOBREMESA DE ANIVERSÁRIO

O mercado e fazenda urbana Cooltiva, na Praia do Canto, comemora neste mês dois anos em atividade com uma sobremesa especial, servida em seu Cooltiva Café e Bistrô.
É o gateau de manjericão verdadeiro (basílico) com limão (R$ 31), criado pelo chef confeiteiro, Wellington Santos. A sobremesa tem tiragem limitada e fica no menu até o final de janeiro.
Gateau de limão com manjericão do Cooltiva Café, em Vitória
Gateau de manjericão com limão comemora aniversário da casa Crédito: Cooltiva/Instagram
O Cooltiva fica na Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99505-8655.

BOLO DE COCO EM FORMA DE GELATO

Bolo de coco é o novo sabor de gelato lançado pela rede Bacio di Latte. O sabor foi desenvolvido em parceria com a chef Carole Crema, uma das mais renomadas do país quando o assunto é confeitaria.
O novo doce tem como base a famosa receita da confeiteira, o bolo toalha felpuda, e foi lançado em duas versões: gelato e sobremesa. Esta é composta de camadas de gelato Bolo de Cocco intercaladas com gelato de baunilha e bolo de coco gelado, coberta com calda de chocolate branco e finalizada com coco ralado e amêndoas caramelizadas (R$ 26,95 o bowl individual e R$ 139,95 a sobremesa para compartilhar). 
A marca conta com lojas no Espírito Santo nos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa. Mais informações: @baciodilatte. 
Gelato Bolo de Coco da Bacio di Latte
Gelato Bolo de Cocco é novidade para o verão Crédito: Bacio di Latte/Divulgação

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

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