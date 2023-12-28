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Pitadas

Vila Velha ganha restaurante com parrilha e até altar para Maradona

Alcides faz homenagem ao jogador argentino na Praia da Costa. Veja também: novos drinques do Caranguejo do Assis e jantar de ano-novo no Quinta dos Manacás
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 17:29

Prato do restaurante Alcides, no Parque das Castanheiras, em Vila Velha
Carne argentina na parrilha é uma especialidade da casa Crédito: Alcides/Divulgação
A irreverência nas redes sociais levou longe a fama do Alcides, que após quatro anos dedicado exclusivamente a delivery e eventos abriu como restaurante, de salão pequeno e com mesas na calçada, no Parque das Castanheiras, em Vila Velha. 
"Começaram a me pedir para abrir com mesa, e até um turista contou que veio do Piauí para conhecer o Alcides, porque acompanhava no Instagram e tal. Quando achei um ponto perto da minha casa, pequeno, do jeito que eu queria, voltei para o presencial", conta Alcides Jr., criador do restaurante e autor dos posts no perfil @prefiroalcides. 
Restaurante Alcides, no Parque das Castanheiras, Vila Velha
Restaurante tem salão climatizado e mesas na calçada Crédito: Reprodução/Instagram @prefiroalcides
O menu do novo Alcides vai muito além dos sanduíches e empanadas consagrados no iFood, e abre espaço na parrilha não só para cortes bovinos, mas também para frutos do mar. "A ideia é ampliar essa oferta", avisa o dono da casa, que tem em sua cozinha o chef Renato Coutinho. 
O Polvo Al Plato já é um carro-chefe, composto de 120g do molusco na parrilha, chimichurri, purê defumado, farofa de limão e tomate assado na brasa (R$ 75,90/individual). Na ala dos sandubas, brilha o Choripolvo, com tentáculos na brasa, aioli, maionese de coentro e salsa criolla no brioche (R$ 36,90).  
Também há lugar para a culinária mexicana, representada por tostadas de carne (desfiada, com pico de gallo e aioli/R$ 17,90) e de peixe (frito, com picles de cebola roxa, alface e maionese de coentro/R$ 19,90). 

Destaques do cardápio

As carnes vêm no esquema em que se escolhe o tipo - bife ancho (R$ 56,90/300g), maminha Angus (R$ 56,90/300g) ou picadito (R$ 72,90, para dividir) - e um acompanhamento entre fritas, purê defumado e legumes.
Com um altar dedicado a Maradona em meio à decoração repleta de bandeiras, capas de discos, retratos, flâmulas e adereços de acervo pessoal, o restaurante funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, e tem capacidade para 40 pessoas.
O endereço é Rua Luiz Fernandes Reis (no trecho sem saída), número 269, e a referência é o quarteirão da padaria Monte Líbano.  
Restaurante Alcides, no Parque das Castanheiras, Vila Velha
Altar para Diego Maradona é destaque na decoração Crédito: Reprodução/Instagram @prefiroalcides

NOVOS DRINQUES PARA O VERÃO

Na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o bar e restaurante Caranguejo do Assis acaba de lançar quatro novos drinques refrescantes para o verão. O Pedra Azul contém gim, xarope de maçã verde, curaçau blue, ginger ale e limão tahiti (R$ 33).
Dois lançamentos fazem referência a praias capixabas: o Peracanga (gim, abacaxi, alecrim, xarope de açúcar e suco de maracujá/R$ 35) e o Beverly Hills (vodca, licor de laranja e xaropes de açúcar e de cranberry/R$ 36).
O clássico Penicillin, que está em alta nos balcões pelo país afora, fecha o quarteto de novidades. O drinque, feito de uísque bourbon, mel, gengibre e limão tahiti, sai por R$ 35. Avenida da Praia, 290. Mais informações: (27) 3289-8486. 

Novos drinques do Caranguejo do Assis

JANTAR DE RÉVEILLON NAS MONTANHAS

No dia 31/12, a partir das 21h, o restaurante Quinta dos Manacás realiza seu jantar de réveillon, que terá música ao vivo com  Roger Bezerra e Rodrigo Tristão e um menu degustação especial. 
As cinco etapas do jantar são: Snacks (charcutaria, fermentados e conservas da casa/Siri e Manga, Arancini); Truta Do Caparaó, Cogumelo e Kale; Cestini de Berinjela; pratos principais - filé com risoto de bacon ou bacalhau com arroz cateto e damasco ou javaporco com pastotto e tomate defumado; e, de sobremesa, torta de chocolate e frutas vermelhas. 
Prato do jantar de réveillon 2024 no restaurante Quinta dos Manacás
Bacalhau, arroz cateto e damasco é uma opção de prato no menu da virada Crédito: Alex Gouvea
O valor do menu de réveillon é R$ 360 por pessoa e não inclui bebidas. As reservas deverão ser feitas com antecedência pelo Whatsapp (27) 99960-3440. O restaurante fica em São José do Alto Viçosa, em Venda Nova. Mais informações: @quinta_dos_manacas. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

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