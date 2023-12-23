3 receitas de rabanada para as festas de fim de ano

A rabanada é uma das principais comidas das festas de fim de ano. Criada para reaproveitar o pão amanhecido, o doce tem origem que remete a Portugal, mas é possível encontrar variações dessas fatias douradas em diferentes países.
Deliciosas e fofinhas, elas são fáceis de fazer e costumam agradar a todos os paladares. A combinação entre fatias fritas com açúcar e canela incrementa o sabor e lembra sobremesas de infância. Além da versão doce, é possível fazer a salgada.
A seguir, confira três receitas de rabanadas irresistíveis para você aproveitar.
RABANADA TRADICIONAL
Ingredientes:
- 4 pães franceses amanhecidos e cortados em fatias
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 2 ovos
- Raspas de 1 limão
- 1 xícara de chá de óleo
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de canela em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o leite e as raspas de limão e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata levemente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe as fatias de pão sobre o leite, sem deixar desmanchá-lo. Em seguida, passe no ovo batido.
Por último, coloque as fatias na panela com óleo e, com a ajuda de uma escumadeira, frite até dourar os dois lados. Após, disponha os pães sobre um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela em pó e misture bem. Passe as rabanadas sobre a mistura e sirva em seguida.
RABANADA DE PANETONE
Ingredientes:
- 2 ovos
- 340 g de leite condensado
- 150 ml de leite
- 1 panetone cortado em fatias
- Açúcar e canela a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, o leite condensado e o leite e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os pedaços de panetone sobre a mistura. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha os panetones no óleo quente e frite até dourar os dois lados. Após, coloque as rabanadas em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e misture bem. Passe as rabanadas sobre a mistura e sirva em seguida.
RABANADA SALGADA
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 pitada de sal
- 200 g de creme de leite
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 150 g de queijo muçarela ralado
- 4 fatias de pão de forma
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o creme de leite, a farinha de trigo e o queijo e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os pães sobre a mistura reservada. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as rabanadas no óleo quente até dourar os dois lados. Após, retire os pães da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de fatias de presunto de parma e cebolinha picada.