3 receitas de rabanada para as festas de fim de ano

Rabanada tradicional Crédito: Shutterstock

A rabanada é uma das principais comidas das festas de fim de ano. Criada para reaproveitar o pão amanhecido, o doce tem origem que remete a Portugal, mas é possível encontrar variações dessas fatias douradas em diferentes países.

Deliciosas e fofinhas, elas são fáceis de fazer e costumam agradar a todos os paladares. A combinação entre fatias fritas com açúcar e canela incrementa o sabor e lembra sobremesas de infância. Além da versão doce, é possível fazer a salgada.

A seguir, confira três receitas de rabanadas irresistíveis para você aproveitar.

RABANADA TRADICIONAL

Ingredientes:

4 pães franceses amanhecidos e cortados em fatias

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

Raspas de 1 limão

1 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de canela em pó

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o leite e as raspas de limão e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata levemente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe as fatias de pão sobre o leite, sem deixar desmanchá-lo. Em seguida, passe no ovo batido.

Por último, coloque as fatias na panela com óleo e, com a ajuda de uma escumadeira, frite até dourar os dois lados. Após, disponha os pães sobre um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela em pó e misture bem. Passe as rabanadas sobre a mistura e sirva em seguida.

RABANADA DE PANETONE

Ingredientes:

2 ovos

340 g de leite condensado

150 ml de leite

1 panetone cortado em fatias

Açúcar e canela a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite condensado e o leite e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os pedaços de panetone sobre a mistura. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha os panetones no óleo quente e frite até dourar os dois lados. Após, coloque as rabanadas em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e misture bem. Passe as rabanadas sobre a mistura e sirva em seguida.

Rabanada salgada Crédito: Shutterstock

RABANADA SALGADA

Ingredientes:

3 ovos

1 pitada de sal

200 g de creme de leite

3 colheres de sopa de farinha de trigo

150 g de queijo muçarela ralado

4 fatias de pão de forma

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o creme de leite, a farinha de trigo e o queijo e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os pães sobre a mistura reservada. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as rabanadas no óleo quente até dourar os dois lados. Após, retire os pães da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.