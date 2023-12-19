Confira receitas de salpicão vegetariano para o Natal

Veja como preparar para a ceia opções à base de ingredientes como palmito, repolho e quinoa para convidados que não comem carne
Portal Edicase

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Salpicão de repolho com cenoura Crédito: Shutterstock
O Natal é uma época de celebração e confraternização, e a culinária desempenha um papel crucial nesse contexto festivo. Para aqueles que seguem uma dieta vegetariana, existem opções que podem proporcionar uma ceia deliciosa.
O salpicão, por exemplo, é uma salada fria que une diversos ingredientes, e pode ser reinventada sem ingredientes de origem animal, oferecendo sabores vibrantes e texturas variadas.
Nesse sentido, reunimos três receitas fáceis e deliciosas de salpicão para você experimentar!

SALPICÃO DE REPOLHO COM CENOURA

INGREDIENTES

  • 1 xícara de chá de ervilha fresca cozida
  • 2 colheres de sopa de uva-passa
  • 1 cenoura ralada
  • 170 g de milho-verde
  • 1 xícara de chá de repolho cortado em fatias
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de maionese vegana
  • 100 g de batata-palha
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, coloque a ervilha, a uva-passa, a cenoura, o milho-verde e o repolho. Depois, regue com azeite e adicione o sal. Após, coloque a maionese e misture bem. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Sirva com a batata-palha.
Imagem Edicase Brasil
Salpicão de palmito  Crédito: Shutterstock

SALPICÃO DE PALMITO

INGREDIENTES

  • 1,8 kg de palmito picado
  • 2 colheres de sopa de uva-passa
  • 1 cebola roxa cortada em cubos
  • 1/2 maçã verde picada
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 pimentão verde cortado em cubos
Molho:
  • 300 g de creme de leite de amêndoas
  • 1 colher se sopa de mostarda
  • 2 colheres de sopa de maionese vegana
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Sal, cheiro-verde picado e batata-palha a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma tigela grande, coloque o palmito, a uva-passa, a cebola, a maçã verde e os pimentões. Misture bem e reserve. Em um recipiente, coloque o creme de leite, a mostarda, a maionese, o vinagre e o sal.
Misture até ficar homogêneo e coloque na salada. Misture e leve à geladeira por 1 horas antes de servir. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

SALPICÃO DE QUINOA E ALHO-PORÓ

INGREDIENTES

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 170 g de milho-verde
  • Azeite e sal a gosto
Creme:
  • 2 colheres de sopa de maionese vegana
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró. Logo após, transfira o alho-poró para um refratário e acrescente a cenoura, o pimentão, o milho-verde e a quinoa. Misture e reserve.
No liquidificador, junte a maionese, o azeite, os alhos picados, o suco de limão e o sal. Bata até ficar homogêneo. Despeje o creme sobre os vegetais e misture bem. Leve o salpicão à geladeira por 1 hora e sirva.

