Confira receitas de salpicão vegetariano para o Natal

O Natal é uma época de celebração e confraternização, e a culinária desempenha um papel crucial nesse contexto festivo. Para aqueles que seguem uma dieta vegetariana, existem opções que podem proporcionar uma ceia deliciosa.
O salpicão, por exemplo, é uma salada fria que une diversos ingredientes, e pode ser reinventada sem ingredientes de origem animal, oferecendo sabores vibrantes e texturas variadas.
Nesse sentido, reunimos três receitas fáceis e deliciosas de salpicão para você experimentar!
SALPICÃO DE REPOLHO COM CENOURA
INGREDIENTES
- 1 xícara de chá de ervilha fresca cozida
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 1 cenoura ralada
- 170 g de milho-verde
- 1 xícara de chá de repolho cortado em fatias
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de maionese vegana
- 100 g de batata-palha
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque a ervilha, a uva-passa, a cenoura, o milho-verde e o repolho. Depois, regue com azeite e adicione o sal. Após, coloque a maionese e misture bem. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Sirva com a batata-palha.
SALPICÃO DE PALMITO
INGREDIENTES
- 1,8 kg de palmito picado
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 1 cebola roxa cortada em cubos
- 1/2 maçã verde picada
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 pimentão amarelo cortado em cubos
- 1 pimentão verde cortado em cubos
Molho:
- 300 g de creme de leite de amêndoas
- 1 colher se sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de maionese vegana
- 1 colher de sopa de vinagre
- Sal, cheiro-verde picado e batata-palha a gosto
MODO DE PREPARO
Em uma tigela grande, coloque o palmito, a uva-passa, a cebola, a maçã verde e os pimentões. Misture bem e reserve. Em um recipiente, coloque o creme de leite, a mostarda, a maionese, o vinagre e o sal.
Misture até ficar homogêneo e coloque na salada. Misture e leve à geladeira por 1 horas antes de servir. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
SALPICÃO DE QUINOA E ALHO-PORÓ
INGREDIENTES
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
- 1 cenoura ralada
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 170 g de milho-verde
- Azeite e sal a gosto
Creme:
- 2 colheres de sopa de maionese vegana
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró. Logo após, transfira o alho-poró para um refratário e acrescente a cenoura, o pimentão, o milho-verde e a quinoa. Misture e reserve.
No liquidificador, junte a maionese, o azeite, os alhos picados, o suco de limão e o sal. Bata até ficar homogêneo. Despeje o creme sobre os vegetais e misture bem. Leve o salpicão à geladeira por 1 hora e sirva.