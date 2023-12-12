Ceia vegana: confira cinco receitas para servir no Natal

O Natal é uma época especial, repleta de magia, confraternização e alegria, em que momentos são compartilhados ao redor de uma mesa cheia de iguarias. A ceia se destaca como um ponto alto, trazendo todos juntos para saborear comidas deliciosas. Além disso, é uma oportunidade perfeita para mostrar carinho por pratos feitos com amor e atenção aos detalhes.
Nesse espírito de inclusão e consideração por todos, é importante pensar nas opções veganas para aqueles que optam por não consumir ingredientes de origem animal. Assim, cada pessoa pode se sentir acolhida e parte da celebração, desfrutando plenamente do espírito natalino.
Pensando em tornar seu Natal ainda mais especial, selecionamos cinco receitas veganas saborosas para você encantar seus convidados. Confira!
Quiche vegana de alho-poró e cenoura
Ingredientes
- Massa:
- 10 ml de azeite
- 1 colher de café de sal
- 250 g de farinha de trigo
- 50 ml de água gelada
- Azeite para untar
- Recheio:
- 2 alhos-porós fatiados
- 1/2 cenoura ralada
- 1 xícara de chá de tofu
- 1/4 de xícara de chá de leite de soja
- 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada e azeite de oliva a gosto
COMO FAZER:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa até ficar homogêneo. Unte uma forma de fundo removível com azeite e distribua a massa no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 8 minutos. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró por 3 minutos. No liquidificador, bata o tofu, o leite de soja, a farinha de grão-de-bico , o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme. Em um recipiente, misture o creme com o alho-poró e a cenoura. Coloque o recheio na massa assada e leve ao forno novamente por mais 30 minutos. Sirva em seguida.
Rocambole de lentilha
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- Sal, ervas frescas de preferência, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
COMO FAZER:
- Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a cenoura até dourar. Adicione a lentilha , a aveia, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas frescas e misture até formar uma massa homogênea. Retire do fogo e forme um rocambole com o auxílio de um papel-alumínio. Coloque o rocambole em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos com o papel-alumínio. Sirva em seguida.
Bolinhos de grão-de-bico e espinafre
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 xícara de chá de espinafre fresco picado
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
COMO FAZER:
- No liquidificador, triture o grão-de-bico até obter uma pasta. Transfira para um recipiente e misture com espinafre, alho, cebola, cominho, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Faça pequenos bolinhos com a massa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até dourarem. Dica : sirva com molho de tahine.
Caçarola de pimentão com berinjela
Ingredientes
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
- 1 pimentão laranja cortado em cubos pequenos
- 1 berinjela cortada em cubos pequenos
- 3 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 10 tomates-cerejas cortados em pedaços pequenos
- 1 colher de sopa de azeite
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- Salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
COMO FAZER:
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente os pimentões, a berinjela e os tomates-cerejas e refogue-os por 3 minutos. Tempere os vegetais com sal e pimenta-do-reino e refogue-os por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve. No liquidificador, bata a farinha de trigo e o leite até ficar homogêneo. Em um refratário forrado com papel-manteiga, disponha os vegetais e cubra com a massa. Leve a caçarola ao forno preaquecido por 30 minutos ou até que ela doure por completo. Retire a receita do forno, adicione as folhas de salsa por cima e sirva a seguir.
Farofa de proteína de soja
Ingredientes
- 1 xícara de chá de proteína texturizada de soja média
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 61 g de creme de cebola
- 2 xícaras de farinha de milho em flocos
- 6 colheres de cheiro-verde picado
COMO FAZER:
- Misture a proteína de soja e o creme de cebola em um recipiente (importante que ele seja de metal ou vidro) e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio até ele ficar no ponto de fritura. Depois, coloque o óleo quente sobre a mistura, para que o creme de cebola e a proteína de soja fritem. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de milho e o cheiro verde e misture. Sirva em seguida.