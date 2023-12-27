10 espumantes bons e baratos para brindar no réveillon

1

Adega Ponte de Lima Loureiro Bruto (Portugal)

Espumante produzido na região dos Vinhos Verdes 100% com a casta Loureiro, é fresco e tem aroma floral. Com 12% de teor alcoólico, deve ser servido a uma temperatura ideal de 7ºC. Harmoniza com aperitivos e pratos de carne vermelha. Quanto: R$ 39,90, na Outvino. (27) 99276-3508.

2

Bach Brut Nature (Espanha)

Espumante caracterizado pelo equilíbrio entre as variedades de uva tradicionais de um cava (espumante típico da Espanha): Macabeo, Xarel·lo e Parellada. Envelhecido por nove meses, o Bach brilha com sua carga aromática. Acompanha bem frutas secas, saladas, canapés, embutidos, pescados assados na parrilha e mariscos. Quanto: R$ 59,98, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

3

Garibaldi Ice Zero Álcool (Brasil)

Nova tendência no mercado de vinhos, o espumante sem álcool também é uma opção para brindar na virada, puro com gelo ou compondo drinques. A bebida é elaborada por meio de uma mistura entre uvas Moscato Branco e Niágara, com adição de água potável e carbonatação com CO2 artificial em autoclave previamente ao envase. Seus aromas lembram flores brancas e frutas tropicais. Quanto: R$ 47,98, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

4

Bruto (Portugal)

Esse espumante de vinho verde é produzido pela vinícola Casa Santos Lima com as uvas Arinto e Chardonnay. Com bolhas finas e persistentes, apresenta aroma de frutas cítricas e biscoito, revelando-se macio, refrescante e com uma delicada acidez que lhe confere um ótimo equilíbrio. Harmonize com aperitivos. Quanto: R$ 59,99, nos supermercados Extrabom e Extraplus. (27) 3298-2340.

5

Aurora Procedências Blanc de Blanc (Brasil)

Premiado em concursos no Chile, na França, na Hungria e no Canadá. o espumante pertence a uma linha da vinícola Aurora que homenageia a dedicação de produtores com seus vinhedos e a consequente qualidade de suas uvas. Esse exemplar tem aroma doce e delicado de baunilha, e na boca é bastante refrescante. Harmonização: sashimi, atum, camarão ao alho e óleo, frutos do mar fritos, risoto de palmito com camarão, paella valenciana, filé de salmão, canapés e pratos com carne branca. Quanto: R$ 56,90, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

6

U by Undurraga Demi-sec (Chile)

Produzido no coração do Vale do Maipo, em uma vinícola com certificado de 100% de produção sustentável, o U é elaborado com Chardonnay, Sauvignon Blanc e Syrah pelo método charmat (quando a segunda fermentação ocorre em tanques de aço inox). Leve, frutado, delicado e com boa acidez, combina bem com mariscos, peixes e massas. Quanto: R$ 52,90, na Vinsel Vinhos. (27) 99723-7001 ou (27) 98891-7000.

7

Concerto Brut (Argentina)

O espumante é elaborado na região de Mendoza a partir de um blend das castas Chenin Blanc (40%), Pedro Ximenez (40%) e Sémillon (20%), pelo método tradicional. Entrega na taça borbulhas finas e intensas, aroma com notas frutadas de maçã verde e lima, além de um leve toque floral. Sugestões de harmonização: bruschetta caprese, queijo brie folhado, tábua de queijos e frios e sobremesas com frutas e chocolate. Quanto: R$ 36,98, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

8

Don Guerino Moscatel Rosé (Brasil)

Esse Moscatel rosé é equilibrado em frescor e doçura e tem borbulhas finas e persistentes. Com aroma intenso floral e frutado, é um espumante ideal para harmonizar com sobremesas. Quanto: R$ 49,90, no Outvino. (27) 99276-3508.

9

Ballade Miolo Rosé Brut (Brasil)

Leve e muito refrescante, esse espumante é uma parceria da vinícola Miolo com a Wine, loja no qual é vendido com exclusividade. Elaborado com a uva Grenache e vinificado pelo método charmat na região tropical do Vale do São Francisco, Bahia, é um vinho bastante expressivo em suas características frutadas. Quanto: R$ 50,47, na Wine. www.wine.com.br.

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Loma Negra Moscatel (Chile)