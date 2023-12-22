Cervejas frutadas são tendência para o verão 2024

1

IPA Manga (Way Beer)

A IPA Manga é a cerveja mais recente na lista de lançamentos da cervejaria paranaense, que valoriza o sabor da fruta nessa potente American IPA, com forte presença de lúpulos americanos. Com toque tropical, é ideal para os dias mais quentes. A receita leva ainda polpa de manga, trazendo o frescor da fruta em uma experiência complexa e saborosa. Seu teor alcoólico atinge 7%.

2

Colorado Kuyá (Cervejaria Colorado)

Essa Session IPA valoriza o toque de maracujá em sua receita. Produzida em Ribeirão Preto, tem um aroma intenso da fruta combinado a um amargor médio para alto e corpo leve. A bebida atinge 4% de teor alcoólico e se mantém leve e refrescante. Combina bem com saladas, queijo brie e pernil.

3

Barbarella Fruitbier (Cerveja Barbarella)

Essa linha gaúcha de cervejas frutadas traz diferentes sabores, resgatando a tradição belga no preparo de cervejas com adição de frutas. A de framboesa, por exemplo, equilibra o dulçor e a acidez da fruta, com baixo toque de lúpulo, baixo amargor e coloração avermelhada. Seu grau alcoólico é de 4,8% e harmoniza bem com sobremesas, como chocolate branco e pudim de leite.

4

Frutaria (Morada Cia Etílica)

Essa cerveja especial da Morada é uma parceria com a norte-americana Stillwater Artisanal. Com base Gose, traz toques de caju, maracujá e maçã, além de uma pitada de sal marinho para intensificar o contraste dos sabores. O baixo amargor valoriza o conceito tropical da bebida, que tem 3,9% de teor alcoólico.

5

Linha Sour Me Not (Way Beer)

A cervejaria tem uma linha dedicada a produções que valorizam os sabores sour, com pegada mais azeda. Essa acidez ativa as papilas gustativas e combina bem com aperitivos mais gordurosos. Adicionando ao sabor, a linha tem adições de frutas, com versões que passam por Morango, Maracujá Goiaba, Limão e outras frutas. As cervejas têm teor alcóolico de baixo a médio, variando entre 4 e 6%.

6

Maniacs Belgian Wit (Maniacs Brewing Co)

Esta criação da cervejaria curitibana combina um estilo clássico de cerveja wit com toque cítrico frutado. A cerveja de trigo ganha uma pegada refrescante com adição de casca de laranja. As leveduras belgas equilibram aromas frutados dessa bebida de baixo amargor e teor alcoólico de 5%.

7

Hocus Pocus Orange Sunshine (Cervejaria Hocus Pocus)