De dinheiro a hidratante: confira 10 curiosidades sobre cerveja

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Cerveja já foi considerada dinheiro

É claro que me refiro a uma das civilizações precursoras da bebida, o Egito Antigo. Durante o governo de alguns faraós, a cerveja foi considerada moeda nacional e acredita-se que os trabalhadores braçais que construíram as pirâmides tenham recebido cerveja como pagamento por seus serviços.

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Cervejas eram usadas como hidratante

E por falar no Egito, as antigas egípcias tinham o costume de hidratar a pele e os cabelos com espuma de cerveja. Aparentemente, a espuma ajuda a trazer mais volume e definição aos fios, principalmente os cacheados. Mas, minha dica é: não faça isso em casa.

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Bélgica tem mais de 1.500 rótulos diferentes

Aqui eu falo da Bélgica, um dos países mais importantes da história e da cena cervejeira. De acordo com pesquisas, existem mais de 1.500 cervejas diferentes nas cervejarias de todo o país. Não deveríamos esperar menos da Escola Belga, criadora de estilos como Saison, Belgian Blonde Ale, Tripel, Quadrupel e muitos outros.

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Cervejaria mais antiga do mundo ainda funciona

E me refiro a gigante Weihenstephan, da Alemanha. De acordo com registros da cervejaria, as primeiras cervejas da fábrica foram produzidas em 1040. Ou seja: há quase mil anos! Porém, os monges do monastério de Weihenstephan já produziam cervejas séculos antes, desde o ano 768.

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Cerveja não era considerada bebida alcoólica na Rússia

Tudo bem que estamos falando sobre a terra da vodca, mas de fato, até 2009, a cerveja era considerada um "refrigerante" na Rússia. Naquele ano, a ONU divulgou dados apontando que os russos bebem cerca de 18 litros de álcool puro anualmente, mais que o dobro do que é considerado prejudicial pela OMS. O governo russo, então, revisitou as classificações das bebidas e decretou que a cerveja é bebida alcóolica sim senhor.

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Congelou? Estragou

Dos pecados contra a cerveja, esse é um dos mais graves. Temperaturas muito baixas alteram a estabilidade química da bebida, diminuindo-a. A contração do líquido congelado pode também causar problemas de vedação e pressão na embalagem. É por isso que, quando você abre uma cerveja em garrafa congelada, pode sair o líquido congelado por pressão. Nunca deixe cervejas armazenadas em temperaturas abaixo de zero grau.

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Bebida chegou ao Brasil em 1808

De acordo com a história, a cerveja chegou por aqui com a Família Real e a Corte Portuguesa. Na época, Portugal estava sob domínio da França napoleônica e não havia alternativas para a importação do vinho. Isso fez com que o caminho para o Brasil ficasse livre para a Inglaterra, que começou então a comercializar cervejas por aqui.

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A mais consumida do mundo

Por que choras, vinho? A cerveja é também a mais consumida no mundo. O país com o maior percentual de consumo é a República Tcheca, e esse dado só reforça o quanto a cerveja é uma bebida democrática.

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Código de Hamurabi

O código de leis mais antigo já descoberto na história da humanidade continha orientações para fabricação, comercialização e consumo de cerveja. Além disso, também havia punição para quem ousasse fazer uma cerveja ruim: morte por afogamento no barril da sua própria bebida.

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Guinness Book X Cervejaria Guinness