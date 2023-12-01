De dinheiro a hidratante: confira 10 curiosidades sobre cerveja

Jogar conversa fora com assuntos diversificados e inusitados muitas vezes é o que precisamos para relaxar. Confesso a você que não vejo a hora de poder sentar no bar com amigos apenas para prosear. É bacana quando o bate-papo passeia por curiosidades, concorda?
Por isso, listei abaixo 10 curiosidades sobre o mundo da cerveja. Já contei algumas em 2021, no Dia Mundial da Cerveja, e você pode conferi-las clicando aqui. A seguir, conheça outros fatos interessantes que vão lhe ajudar a dominar o papo cervejeiro.
10 CURIOSIDADES SOBRE CERVEJA
1
Cerveja já foi considerada dinheiro
É claro que me refiro a uma das civilizações precursoras da bebida, o Egito Antigo. Durante o governo de alguns faraós, a cerveja foi considerada moeda nacional e acredita-se que os trabalhadores braçais que construíram as pirâmides tenham recebido cerveja como pagamento por seus serviços.
2
Cervejas eram usadas como hidratante
E por falar no Egito, as antigas egípcias tinham o costume de hidratar a pele e os cabelos com espuma de cerveja. Aparentemente, a espuma ajuda a trazer mais volume e definição aos fios, principalmente os cacheados. Mas, minha dica é: não faça isso em casa.
3
Bélgica tem mais de 1.500 rótulos diferentes
Aqui eu falo da Bélgica, um dos países mais importantes da história e da cena cervejeira. De acordo com pesquisas, existem mais de 1.500 cervejas diferentes nas cervejarias de todo o país. Não deveríamos esperar menos da Escola Belga, criadora de estilos como Saison, Belgian Blonde Ale, Tripel, Quadrupel e muitos outros.
4
Cervejaria mais antiga do mundo ainda funciona
E me refiro a gigante Weihenstephan, da Alemanha. De acordo com registros da cervejaria, as primeiras cervejas da fábrica foram produzidas em 1040. Ou seja: há quase mil anos! Porém, os monges do monastério de Weihenstephan já produziam cervejas séculos antes, desde o ano 768.
5
Cerveja não era considerada bebida alcoólica na Rússia
Tudo bem que estamos falando sobre a terra da vodca, mas de fato, até 2009, a cerveja era considerada um "refrigerante" na Rússia. Naquele ano, a ONU divulgou dados apontando que os russos bebem cerca de 18 litros de álcool puro anualmente, mais que o dobro do que é considerado prejudicial pela OMS. O governo russo, então, revisitou as classificações das bebidas e decretou que a cerveja é bebida alcóolica sim senhor.
6
Congelou? Estragou
Dos pecados contra a cerveja, esse é um dos mais graves. Temperaturas muito baixas alteram a estabilidade química da bebida, diminuindo-a. A contração do líquido congelado pode também causar problemas de vedação e pressão na embalagem. É por isso que, quando você abre uma cerveja em garrafa congelada, pode sair o líquido congelado por pressão. Nunca deixe cervejas armazenadas em temperaturas abaixo de zero grau.
7
Bebida chegou ao Brasil em 1808
De acordo com a história, a cerveja chegou por aqui com a Família Real e a Corte Portuguesa. Na época, Portugal estava sob domínio da França napoleônica e não havia alternativas para a importação do vinho. Isso fez com que o caminho para o Brasil ficasse livre para a Inglaterra, que começou então a comercializar cervejas por aqui.
8
A mais consumida do mundo
Por que choras, vinho? A cerveja é também a mais consumida no mundo. O país com o maior percentual de consumo é a República Tcheca, e esse dado só reforça o quanto a cerveja é uma bebida democrática.
9
Código de Hamurabi
O código de leis mais antigo já descoberto na história da humanidade continha orientações para fabricação, comercialização e consumo de cerveja. Além disso, também havia punição para quem ousasse fazer uma cerveja ruim: morte por afogamento no barril da sua própria bebida.
10
Guinness Book X Cervejaria Guinness
Vai me dizer que você nunca tinha parado para pensar nisso? Sim, o livro dos recordes foi idealizado em 1955 por Sir Hugh Beaver, na época diretor da cervejaria mais famosa da Irlanda. Com a ajuda dos irmãos gêmeos Norris e Ross McWhirter, investigadores de fatos, ele percebeu que seria interessante criar um livro que agrupasse anualmente recordes inusitados, obviamente associando o material à sua cervejaria. Um gênio do marketing.