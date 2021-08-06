No Dia Mundial da Cerveja, saiba 10 curiosidades sobre a bebida

Você sabia que em toda primeira sexta-feira de agosto comemora-se o Dia Internacional da Cerveja? A data, criada na Califórnia (EUA) em 2007, surgiu com o único propósito de celebrar a criação dessa bebida tão amada no mundo inteiro. E para brindar sua existência, listei aqui 10 curiosidades, desde a origem até uma ciência dedicada exclusivamente a estudar cervejas. Confira!
CIÊNCIA
É dito que a cerveja existe há pelo menos 9 mil anos. Os primeiros registros vêm do sul da Mesopotâmia, na região que ficou conhecida como Suméria e que hoje equivale ao Iraque.
Foram as mulheres as responsáveis pelas primeiras receitas e formas de produzir a bebida. Até porque, as primeiras cervejas surgiram a partir de grãos de cevada guardados em tinas e que sofriam a ação do tempo (chuva, fermentação natural).
Os tradicionais pubs britânicos também devem sua origem às mulheres e, claro, à cerveja. As ale wives ("esposas da ale" - cerveja) produziam e recebiam pessoas para consumir a bebida em suas casas.
A medalha de ouro para o país que mais consome cerveja no mundo vai para a República Tcheca. Uma pesquisa do Bath Hass Group, de 2016, indicou que naquele país um adulto consome em média 148 litros da bebida por ano.
A geladeira doméstica foi criada graças à cerveja. Em 1857, uma fábrica de cervejas contratou o australiano James Harrison para desenvolver um dispositivo de refrigeração para as cervejas produzidas. Ele criou um modelo capaz de manter a temperatura ideal para sua conservação e que não congelava as garrafas.
Londres já foi inundada por cerveja. A tragédia, conhecida como Beer Flood, aconteceu em 17 de outubro de 1814. O tanque principal de uma cervejaria, a The Horse Shoe, se rompeu despejando quase 1,5 milhão de litros de uma cerveja estilo Porter, formando ondas de mais de quatro metros de altura e que mataram pelo menos oito pessoas.
No Brasil, já estamos perto de atingir a Meta Zero de lixo em processos produtivos de cerveja. As maiores cervejarias já registram índices que mostram pelo menos 90% na reciclagem de resíduos gerados na produção. E isso vai desde o bagaço do malte até tampinhas e garrafas.
Durante a Idade Média, os monges produziam cervejas para alimentar viajantes e também para servirem como sustento durante os jejuns de oração. É por isso que a cerveja também é conhecida como "pão líquido".
Também na Idade Média, a cerveja era um líquido consumido até mesmo por crianças. Isso se deve à precariedade do saneamento básico na época e à dificuldade de se achar água que não estivesse poluída. Até hoje, algumas pessoas na Europa bebem cerveja como forma de alimentação, pela manhã.
A zitologia é a ciência que estuda cerveja. Parece balela, mas o estudo envolve desde métodos de produção, estocagem, ingredientes, harmonização, análise sensorial e muito mais. A zitologia abrange áreas como física, química, biologia e também contempla qualquer estudo relacionado à bebida.
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram.