Vitória sediará confronto entre Brasil e Canadá pela Billie Jean King Cup

Vitória será sede de um confronto internacional de tênis feminino no fim deste ano. A capital capixaba receberá, nos dias 20 e 21 de novembro, o duelo entre Brasil e Canadá pelos playoffs da Billie Jean King Cup, principal competição de equipes nacionais do tênis feminino.





A confirmação foi anunciada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Será a primeira vez que o Espírito Santo sediará um confronto da seleção brasileira na competição, e a expectativa é de que grandes nomes do tênis brasileiro, como Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani estejam presentes nas quadras capixabas.





Além da importância esportiva da disputa, o evento marcará o retorno da equipe brasileira atuando diante da torcida após dois anos. A última vez que o Brasil jogou em casa pela Billie Jean King Cup foi em abril de 2024, quando venceu a Argentina por 3 a 2, em São Paulo.





A Billie Jean King Cup reúne as principais seleções do tênis feminino mundial e é considerada a versão feminina da Copa Davis. O confronto contra o Canadá vale uma vaga na próxima fase da competição internacional.





A CBT informou que os detalhes sobre o local das partidas, horários, venda de ingressos e demais informações sobre o evento serão divulgados nos próximos meses.