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Tênis

Vitória sediará confronto entre Brasil e Canadá pela Billie Jean King Cup

Competição aconteceu entre os dias 20 e 21 de novembro

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 16:15

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

31 jul 2026 às 16:15
Beatriz Haddad Maia (D) e Luisa Stefani avançaram nas duplas e seguem vivas em Paris
Gaspar Nóbrega/COB

Vitória será sede de um confronto internacional de tênis feminino no fim deste ano. A capital capixaba receberá, nos dias 20 e 21 de novembro, o duelo entre Brasil e Canadá pelos playoffs da Billie Jean King Cup, principal competição de equipes nacionais do tênis feminino.


A confirmação foi anunciada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Será a primeira vez que o Espírito Santo sediará um confronto da seleção brasileira na competição, e a expectativa é de que grandes nomes do tênis brasileiro, como Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani estejam presentes nas quadras capixabas.


Além da importância esportiva da disputa, o evento marcará o retorno da equipe brasileira atuando diante da torcida após dois anos. A última vez que o Brasil jogou em casa pela Billie Jean King Cup foi em abril de 2024, quando venceu a Argentina por 3 a 2, em São Paulo.


A Billie Jean King Cup reúne as principais seleções do tênis feminino mundial e é considerada a versão feminina da Copa Davis. O confronto contra o Canadá vale uma vaga na próxima fase da competição internacional. 


A CBT informou que os detalhes sobre o local das partidas, horários, venda de ingressos e demais informações sobre o evento serão divulgados nos próximos meses.

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