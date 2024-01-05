Bar com música ao vivo e bufê de petiscos é atração em Guarapari

Point fica localizado a poucos metros da orla Crédito: Reprodução/Instagram @salseirobotequim

Noites regadas a comida regional, chope, drinques e música ao vivo animada, em um ambiente colorido e cheio de referências à brasilidade, fazem do Salseiro Botequim um dos points mais concorridos desta temporada em Guarapari.

Aberto desde o carnaval de 2023, o bar fica na Praia do Morro e faz sua estreia no verão da cidade tendo um bufê ao estilo "roda de boteco" como trunfo. "A mesa foi pensada para quem já chega com fome e não quer esperar muito pelos pratos. Tem linguicinha, torresmo, coração, camarão frito, um pouco de tudo", conta um dos sócios, Ramissés Rocha.

Mesa "roda de boteco" tem sistema self-service a quilo Crédito: Salseiro/Divulgação

Além do bufê (R$ 150* o quilo), há um cardápio à la carte com ampla variedade de espetinhos, bolinhos (de bacalhau, feijoada, costela ou siri), pastéis, caldos e pratos - camarão no coco, peroá, linguiça de rolo, fraldinha com fritas e picanha na chapa, que servem até três pessoas cada um.

Outro destaque é a seção de frutos do mar, que inclui vinagretes de polvo e de sururu, gratinado de camarão, casquinha de siri e arroz de polvo, para beliscar ao som de samba de raiz, pagode ou sertanejo. Os preços dos pratos e petiscos variam entre R$ 15* e R$ 145*.

Destaques do cardápio

Durante o verão, a música ao vivo é garantida em todos os dias de funcionamento, com shows começando por volta das 20h30 e couvert artístico fixo por pessoa (R$ 10*).

Na ala dos drinques, que custam de R$ 26* a R$ 38*, o carro-chefe é o Borogodó, disponível em duas versões: 2.0, com vodca, concentrado de abacaxi, maracujá, hortelã e soda de morango com hibisco; e o original, à base de vodca, purê de morango, hortelã, soda de abacaxi com mel e borda de açúcar mascavo e canela.

Com capacidade para 400 pessoas sentadas, o Salseiro funciona das 19h às 2h na Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: (27) 99961-6464 e @salseirobotequim.

*Valores apurados em 4/01/24.

ANIVERSÁRIO COM GOSTINHO DE CAFÉ

A Kaffa Cafeteria fará 14 anos no próximo dia 10 de janeiro (quarta) e, para comemorar, terá itens especiais no cardápio, flash tattoo com Diogo Lopes (10/01) e promoção de acessórios (14% de desconto nos produtos da estante).

De segunda (8) a sexta (12), o almoço terá em destaque o combo com pulled pork ao molho de café, maionese de batata e coleslaw + docinho de café + filtrado do dia (R$ 50, individual). Carne de casca de banana ao molho de café é a alternativa vegetariana.

Também na próxima semana, após as 16h, entra em cena o sanduíche de pulled pork ao molho de café, coleslaw e cheddar cremoso, no brioche (R$ 30). A opção veggie vem com carne de casca de banana ao molho de café, coleslaw e queijo vegetal (R$ 30). Rua Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1, 2 e 3, Jardim da Penha, Vitória.

Especiais de aniversário

Novos picolés no pedaço Fundada em 2014, com fábrica localizada em Piúma, no Sul do Estado, a Sorvetes Paletitas está com novidades para a temporada de verão. Um dos lançamentos é o Fraletito, releitura do famoso doce Franuí (de framboesas banhadas em chocolate). O picolé vem com um sorbet de framboesa em 45% no palito, recheado com chocolate branco e coberto de chocolate ao leite (R$ 9/preço médio). Na linha de picolés extrusados – conhecidos como sorvetes no palito –, a marca lançou as versões Banoffee, Lemon Cookie e Grego com Frutas Vermelhas, além de um picolé 100% vegano, o Cacau com Macadâmia (R$ 14,90 cada um/preço médio). Os novos produtos já estão disponíveis em cerca de nove mil pontos de vendas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

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