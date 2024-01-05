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Pitadas

Bar com música ao vivo e bufê de petiscos é atração em Guarapari

Salseiro Botequim fica na Praia do Morro. Veja também: aniversário da Kaffa Cafeteria e lançamentos de verão da Paletitas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 18:48

Salseiro Botequim, na Praia do Morro, em Guarapari
Point fica localizado a poucos metros da orla Crédito: Reprodução/Instagram @salseirobotequim
Noites regadas a comida regional, chope, drinques e música ao vivo animada, em um ambiente colorido e cheio de referências à brasilidade, fazem do Salseiro Botequim um dos points mais concorridos desta temporada em Guarapari.
Aberto desde o carnaval de 2023, o bar fica na Praia do Morro e faz sua estreia no verão da cidade tendo um bufê ao estilo "roda de boteco" como trunfo. "A mesa foi pensada para quem já chega com fome e não quer esperar muito pelos pratos. Tem linguicinha, torresmo, coração, camarão frito, um pouco de tudo", conta um dos sócios, Ramissés Rocha. 
Bufê de comida de boteco do Salseiro Botequim, em Guarapari
Mesa "roda de boteco" tem sistema self-service a quilo Crédito: Salseiro/Divulgação
Além do bufê (R$ 150* o quilo), há um cardápio à la carte com ampla variedade de espetinhos, bolinhos (de bacalhau, feijoada, costela ou siri), pastéis, caldos e pratos - camarão no coco, peroá, linguiça de rolo, fraldinha com fritas e picanha na chapa, que servem até três pessoas cada um. 
Outro destaque é a seção de frutos do mar, que inclui vinagretes de polvo e de sururu, gratinado de camarão, casquinha de siri e arroz de polvo, para beliscar ao som de samba de raiz, pagode ou sertanejo. Os preços dos pratos e petiscos variam entre R$ 15* e R$ 145*.  

Destaques do cardápio

Durante o verão, a música ao vivo é garantida em todos os dias de funcionamento, com shows começando por volta das 20h30 e couvert artístico fixo por pessoa (R$ 10*).   
Na ala dos drinques, que custam de R$ 26* a R$ 38*, o carro-chefe é o Borogodó, disponível em duas versões: 2.0, com vodca, concentrado de abacaxi, maracujá, hortelã e soda de morango com hibisco; e o original, à base de vodca, purê de morango, hortelã, soda de abacaxi com mel e borda de açúcar mascavo e canela.    
Com capacidade para 400 pessoas sentadas, o Salseiro funciona das 19h às 2h na Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: (27) 99961-6464 e @salseirobotequim.   
*Valores apurados em 4/01/24.

ANIVERSÁRIO COM GOSTINHO DE CAFÉ 

A Kaffa Cafeteria fará 14 anos no próximo dia 10 de janeiro (quarta) e, para comemorar, terá itens especiais no cardápio, flash tattoo com Diogo Lopes (10/01) e promoção de acessórios (14% de desconto nos produtos da estante).
De segunda (8) a sexta (12), o almoço terá em destaque o combo com pulled pork ao molho de café, maionese de batata e coleslaw + docinho de café + filtrado do dia (R$ 50, individual). Carne de casca de banana ao molho de café é a alternativa vegetariana.
Também na próxima semana, após as 16h, entra em cena o sanduíche de pulled pork ao molho de café, coleslaw e cheddar cremoso, no brioche (R$ 30). A opção veggie vem com carne de casca de banana ao molho de café, coleslaw e queijo vegetal (R$ 30). Rua Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1, 2 e 3, Jardim da Penha, Vitória.   

Especiais de aniversário

Novos picolés no pedaço

Fundada em 2014, com fábrica localizada em Piúma, no Sul do Estado, a Sorvetes Paletitas está com novidades para a temporada de verão. Um dos lançamentos é o Fraletito, releitura do famoso doce Franuí (de framboesas banhadas em chocolate). O picolé vem com um sorbet de framboesa em 45% no palito, recheado com chocolate branco e coberto de chocolate ao leite (R$ 9/preço médio). Na linha de picolés extrusados – conhecidos como sorvetes no palito –, a marca lançou as versões Banoffee, Lemon Cookie e Grego com Frutas Vermelhas, além de um picolé 100% vegano, o Cacau com Macadâmia (R$ 14,90 cada um/preço médio). Os novos produtos já estão disponíveis em cerca de nove mil pontos de vendas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

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