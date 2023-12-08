Café e bistrô com chocolates de Gramado é novidade em Vitória

Brownie, croissant e waffle estão entre as opções do menu Crédito: 259 Bistrô/Divulgação

O número 259 da Rua Afonso Cláudio, na Praia do Canto, ganhou há poucas semanas um novo café, o 259 Bistrô. Além de funcionar como cafeteria e restaurante para almoço e happy hour, o local tem para venda alguns dos famosos chocolates produzidos em Gramado, no Rio Grande do Sul.

A cidade gaúcha é o destino turístico mais visitado pela família dos proprietários, Juliana e Raphael Melo, e foi nela que surgiu a ideia para o negócio.

A escolha de um número para dar nome à casa é explicada pelo casal no texto de abertura do menu: "Revivendo nossa própria história, percebemos que os números 2,5 e 9 nos representam muito, Além de ser o dia do nosso aniversário de casamento, 25/9, é o aniversário do nosso filho Arthur e também o número do imóvel".

Bistrô conta com loja de chocolates produzidos em Gramado (RS) Crédito: 259 Bistrô/Divulgação

O cardápio, que teve a consultoria do chef Thiago Correia, traz opções de brunch, fondue de chocolate, croissants, waffles, empanadas argentinas, tortas, bolos e sobremesas. Um diferencial é o croiffle, mix de croissant e waffle, recheado com presunto e queijo.

No almoço, servido de segunda a sábado a partir das 11h, são oferecidas saladas, como a de quinoa com legumes tostados, castanhas e folhas frescas, e pratos individuais que custam entre R$ 39 e R$ 59.

Entre os mais pedidos está o salmão, assado com manteiga de alcaparras, ervas e legumes à provençal, e o boeuf bourguignon com torta de batata gratinada.

Salmão com legumes é um dos pratos mais pedidos Crédito: 259 Bistrô/Divulgação

A seção de happy hour destaca entradas para compartilhar, como a burrata com conserva de uvas aromatizada com tomilho, e toasts, como a de presunto cru, castanhas, muçarela de búfala e tomatinhos confit. Mais informações: @259bistro.

CARDÁPIO REPAGINADO

O Peppe Restaurante, em Vitória, acaba de completar sete anos e, para marcar o aniversário, teve seu cardápio renovado. Com influências italianas e espanholas, a carta ganhou entradas e pratos inéditos assinados pelo chef Vinicius Cavalcante.

Um deles é o tartare de atum fresco com amêndoas, tomate defumado, raspas de limão, creme de parmesão e pó de tomate, servido como entrada e acompanhado por focaccia (R$ 69). Clássico da região da Galícia, o polvo grelhado com aioli de páprica, gremolata e batatas fritas também é lançamento (R$ 79).

Novos pratos mesclam influências de Itália e Espanha Crédito: Luísa Perdigão

Na seção de principais, destaque para o espaguete com lagosta alla vodka, releitura de uma receita ítalo-americana composta de massa, molho de tomate, creme de leite fresco, pedaços de lagosta e parmesão sobre stracciatella e azeite de manjericão (R$ 125, individual). A carta de drinques também conta com novas opções. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto. (27) 99224-9561.

LUAU E JANTAR EM IRIRI

Em Iriri, o restaurante da pousada Solar da Praia abrirá sua temporada de verão com dois eventos gastronômicos. No dia 15/12, a atração é o luau na praia, com frutos do mar na brasa e música ao vivo com Diego Lyra (voz e violão). No sábado (16/12), a casa terá um jantar especial comandado pelos chefs Júlia Faria e Juarez Campos.

Restaurante fica na Praia da Areia Preta, em Iriri Crédito: Reprodução/Instagram @solardapraiairiri

O luau será na areia da praia, ao lado da pousada, e terá comida e bebida liberadas (R$ 400 por pessoa). Já o jantar, no dia 16, terá um menu de cinco etapas e degustação de cinco vinhos e um espumante.

Croqueta de paella com aioli de tinta de lula, fregola com camarão à putanesa e quibe cru de salmão com coalhada e azeite de hortelã estão confirmados no cardápio (R$ 400 por pessoa). Mais informações: (27) 99961-4788.

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