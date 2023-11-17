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Pitadas

Gelato soft é especialidade em nova sorveteria de Vitória

The Soft Italy foi inaugurada na Praia do Canto. Veja também: novo cardápio do Divino Botequim e lançamentos da T.T. Burger
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 15:55

O sorvete soft, de maquininha, acaba de chegar a Vitória na versão gelato, com a abertura de uma loja da The Soft Italy. A franquia, que tem sede em Campinas (SP), estreou em solo capixaba há poucos dias, na Praia do Canto.
A nova sorveteria fica na Rua Elesbão Linhares, nº 100, em uma área com diversos restaurantes.
É uma portinha, com autoatendimento, onde são entregues softs (a partir de R$ 11), sobremesas (a partir de R$ 24), milkshakes (a partir de R$ 23) e potes de sorvete com complementos (a partir de R$ 55). O cardápio inclui ainda chocolate quente e café (100% arábica, da marca italiana Illy).
Sobremesa da gelateria The Soft Italy, em Vitória
Franquia é especializada em sorvete soft italiano Crédito: The Soft Italy/Divulgação
Ao pedir o gelato soft, o cliente precisa escolher entre quatro tipos de casquinha artesanal, que a marca chama de biscoito: baunilha, chocolate, Pink Lemonade (de limão siciliano e cranberry) e spezie - sem lactose, glúten e açúcar adicionado.   
Doce de leite argentino e creme de chocolate com avelã são as opções de recheio, e há coberturas como pipoca caramelizada, crumble de caramelo e granella de pistache.
Sorveteria The Soft Italy, em Vitória
Gelato soft com granella de pistache Crédito: Tha Soft Italy/Divulgação
Entre as sobremesas, destaque para a Fire S'Mores, cuja casquinha tem borda de marshmallow tostada no maçarico, e para a Pistacchio Paradiso Caramellato, recheada com caramelo amanteigado e finalizada com stroopwafel (biscoito típico holandês). 
O funcionamento é de terça a domingo, das 12h às 19h30. Às sextas e sábados, a lojinha fecha às 20h. Mais informações: @thesoftitaly.   
Sobremesas da franquia The Soft Italy
Sobremesas na casquinha Crédito: The Soft Italy/Divulgação

HAMBÚRGUER TRUFADO E MÚSICA AO VIVO

Tem novidade na hamburgueria T.T. Burger, em Vitória: a casa lançou neste mês o Menu T.T.rufado, composto de sanduíche e batata, ambos com um toque de trufa e disponíveis por tempo limitado.
O sanduba é composto de blend Angus, queijo meia cura derretido, cebola caramelizada no vinagre balsâmico e maionese de trufas (R$ 54). Já a batatinha é temperada com sal, pimenta-do-reino, azeite trufado e queijo parmesão (R$ 26). O combo sai a R$ 76.    
Menu trufado da hamburgueria T.T. Burger
Combo de sanduíche e batata trufados  Crédito: T.T. Burger/Divulgação
Outro lançamento é a campanha Quinta ACÚST.T.ICA, com música ao vivo nas noites de quinta-feira e chope grátis para clientes que levarem, das 19h30 à 0h, 1kg de alimento não-perecível e comprarem 1 T.T.Burger + 1 batata. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade. Mais informações: (27) 99629-6557.

BAR COM CARDÁPIO REPAGINADO

Em Jardim da Penha, o Divino Botequim renovou o cardápio incluindo petiscos, pratos para compartilhar e drinques inéditos. Um dos lançamentos é o Mistura Fina, feito de filé mignon suíno em tiras, calabresa acebolada, polenta frita e molho barbecue.    
Entre os pratos para compartilhar, destaque para o escalope de mignon recheado com gorgonzola e empanado com farinha panko, que vai à mesa com fritas e arroz cremoso de tomate e champignon.  
Escalope de mignon recheado com gorgonzola do Divino Botequim
Escalope com fritas e arroz cremoso de tomate Crédito: Divino/Divulgação
O Strawberry Mule Power é um dos drinques recém-chegados e contém vodca, xarope de gengibre, xarope de morango, suco de limão e espuma de gengibre (R$ 31,90). Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha. (27) 2142-4440. 
Clique aqui para ouvir dicas de bares e restaurantes no podcast Pitadas, da rádio CBN Vitória.

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