Gelato soft é especialidade em nova sorveteria de Vitória

O sorvete soft, de maquininha, acaba de chegar a Vitória na versão gelato, com a abertura de uma loja da The Soft Italy. A franquia, que tem sede em Campinas (SP), estreou em solo capixaba há poucos dias, na Praia do Canto.

A nova sorveteria fica na Rua Elesbão Linhares, nº 100, em uma área com diversos restaurantes.

É uma portinha, com autoatendimento, onde são entregues softs (a partir de R$ 11), sobremesas (a partir de R$ 24), milkshakes (a partir de R$ 23) e potes de sorvete com complementos (a partir de R$ 55). O cardápio inclui ainda chocolate quente e café (100% arábica, da marca italiana Illy).

Franquia é especializada em sorvete soft italiano Crédito: The Soft Italy/Divulgação

Ao pedir o gelato soft, o cliente precisa escolher entre quatro tipos de casquinha artesanal, que a marca chama de biscoito: baunilha, chocolate, Pink Lemonade (de limão siciliano e cranberry) e spezie - sem lactose, glúten e açúcar adicionado.

Doce de leite argentino e creme de chocolate com avelã são as opções de recheio, e há coberturas como pipoca caramelizada, crumble de caramelo e granella de pistache.

Gelato soft com granella de pistache Crédito: Tha Soft Italy/Divulgação

Entre as sobremesas, destaque para a Fire S'Mores, cuja casquinha tem borda de marshmallow tostada no maçarico, e para a Pistacchio Paradiso Caramellato, recheada com caramelo amanteigado e finalizada com stroopwafel (biscoito típico holandês).

O funcionamento é de terça a domingo, das 12h às 19h30. Às sextas e sábados, a lojinha fecha às 20h. Mais informações: @thesoftitaly.

Sobremesas na casquinha Crédito: The Soft Italy/Divulgação

HAMBÚRGUER TRUFADO E MÚSICA AO VIVO

Tem novidade na hamburgueria T.T. Burger, em Vitória: a casa lançou neste mês o Menu T.T.rufado, composto de sanduíche e batata, ambos com um toque de trufa e disponíveis por tempo limitado.

O sanduba é composto de blend Angus, queijo meia cura derretido, cebola caramelizada no vinagre balsâmico e maionese de trufas (R$ 54). Já a batatinha é temperada com sal, pimenta-do-reino, azeite trufado e queijo parmesão (R$ 26). O combo sai a R$ 76.

Combo de sanduíche e batata trufados Crédito: T.T. Burger/Divulgação

Outro lançamento é a campanha Quinta ACÚST.T.ICA, com música ao vivo nas noites de quinta-feira e chope grátis para clientes que levarem, das 19h30 à 0h, 1kg de alimento não-perecível e comprarem 1 T.T.Burger + 1 batata. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade. Mais informações: (27) 99629-6557.

BAR COM CARDÁPIO REPAGINADO

Em Jardim da Penha, o Divino Botequim renovou o cardápio incluindo petiscos, pratos para compartilhar e drinques inéditos. Um dos lançamentos é o Mistura Fina, feito de filé mignon suíno em tiras, calabresa acebolada, polenta frita e molho barbecue.

Entre os pratos para compartilhar, destaque para o escalope de mignon recheado com gorgonzola e empanado com farinha panko, que vai à mesa com fritas e arroz cremoso de tomate e champignon.

Escalope com fritas e arroz cremoso de tomate Crédito: Divino/Divulgação