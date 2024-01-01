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Restaurante em Jacaraípe é dica para fãs de moqueca capixaba

Recanto Miramar também é famoso pela farofa de camarão. Ouça dica que foi ao ar no quadro Pitadas, da rádio CBN Vitória FM 92,5
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 06:00

Moqueca do restaurante Recanto Miramar, em Jacaraípe, Serra
Moqueca servida no restaurante é uma das mais tradicionais da Serra Crédito: Evelize Calmon
Aberto há mais de 40 anos em Jacaraípe, o restaurante Recanto Miramar é famoso pela moqueca capixaba, acompanhada de arroz branco, pirão de peixe e moquequinha de banana-da-terra.
Mas um acompanhamento muito saboroso ganhou fama por lá, a farofa de camarão, que também combina com o prato ícone do Espírito Santo. 
Os detalhes do cardápio oferecido nesse cantinho tradicional e charmoso da Serra você acompanha no comentário a seguir. O Miramar foi tema do quadro Pitadas, que vai ao ar toda quarta no programa CBN Cotidiano, da rádio CBN Vitória. 

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