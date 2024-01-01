Restaurante em Jacaraípe é dica para fãs de moqueca capixaba

Moqueca servida no restaurante é uma das mais tradicionais da Serra Crédito: Evelize Calmon

Aberto há mais de 40 anos em Jacaraípe, o restaurante Recanto Miramar é famoso pela moqueca capixaba, acompanhada de arroz branco, pirão de peixe e moquequinha de banana-da-terra.

Mas um acompanhamento muito saboroso ganhou fama por lá, a farofa de camarão, que também combina com o prato ícone do Espírito Santo.