Restaurante em Jacaraípe é dica para fãs de moqueca capixaba

Aberto há mais de 40 anos em Jacaraípe, o restaurante Recanto Miramar é famoso pela moqueca capixaba, acompanhada de arroz branco, pirão de peixe e moquequinha de banana-da-terra.
Mas um acompanhamento muito saboroso ganhou fama por lá, a farofa de camarão, que também combina com o prato ícone do Espírito Santo.
Os detalhes do cardápio oferecido nesse cantinho tradicional e charmoso da Serra você acompanha no comentário a seguir. O Miramar foi tema do quadro Pitadas, que vai ao ar toda quarta no programa CBN Cotidiano, da rádio CBN Vitória.