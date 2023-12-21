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Cafeteria com pães caseiros e doces afetivos é opção em Vitória

As delícias da Olima Culinária Afetiva, em Jardim Camburi, foram tema do quadro Pitadas na rádio CBN Vitória FM 92,5. Ouça as dicas!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 17:10

Cafeteria e padaria artesanal Olima Culinária Afetiva, em Jardim Camburi
Fraisier, pão de quejjo, cheesecake e queijo quente estão no cardápio Crédito: Reprodução/Instagram
Na vitrine da cafeteria Olima Culinária Afetiva, em Jardim Camburi, pães artesanais com pegada caseira dividem espaço com bolos, tortas e doces de dar água na boca. Todos são produzidos na casa sob o comando da chef Gabriela Lima, que é padeira e confeiteira de mão-cheia.   
Por lá, fazem sucesso quitutes como pão de calabresa, cinnamon roll, cheesecake de pistache, bolo de queijo grana padano com goiabada cremosa e, na temporada de Natal, rabanadas recheadas com doce de leite ou creme de pistache.
Ficou com vontade de conhecer? Ouça abaixo mais detalhes sobre o Olima, que foi tema de um bate-papo no quadro Pitadas, durante o programa CBN Cotidiano, da rádio CBN Vitória FM 92,5.

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Bairro Jardim Camburi CBN Vitória Gastronomia Pitadas Vitória
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