Cafeteria com pães caseiros e doces afetivos é opção em Vitória

Na vitrine da cafeteria Olima Culinária Afetiva, em Jardim Camburi, pães artesanais com pegada caseira dividem espaço com bolos, tortas e doces de dar água na boca. Todos são produzidos na casa sob o comando da chef Gabriela Lima, que é padeira e confeiteira de mão-cheia.
Por lá, fazem sucesso quitutes como pão de calabresa, cinnamon roll, cheesecake de pistache, bolo de queijo grana padano com goiabada cremosa e, na temporada de Natal, rabanadas recheadas com doce de leite ou creme de pistache.
Ficou com vontade de conhecer? Ouça abaixo mais detalhes sobre o Olima, que foi tema de um bate-papo no quadro Pitadas, durante o programa CBN Cotidiano, da rádio CBN Vitória FM 92,5.