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Pitadas

Vila Velha ganha nova cafeteria no Parque das Castanheiras

Casa Flô fica na Rua Rio Branco. Veja também: novos pratos do Cafe Haus, panetones do Madero e beach bar do Multiplace Mais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 06:00

Casa Flô, cafeteria na Praia da Costa, Vila Velha
Croissant recheado, bowl e cappuccino são itens do menu Crédito: Vitor Jubini
O Parque das Castanheiras é um dos destinos mais concorridos em Vila Velha quando o assunto é gastronomia. E a Rua Rio Branco, que concentra a maior parte dos bares e restaurantes dessa região da Praia da Costa, acaba de ganhar mais um point, a cafeteria e confeitaria Casa Flô.
Com jeito de casa de avó, o novo espaço tem mesas ao ar livre na entrada e, em seu salão interno, climatizado, oferece aos clientes poltronas e um sofá aveludado, todos em tons pastel.
A proposta de aconchego também se mostra na vitrine, preenchida com bolos, tortas, tartelletes, quiches, coxinhas e outras gostosuras típicas de um lanche da tarde.
Flô, café na Praia da Costa
Salão principal é climatizado  Crédito: Vitor Jubini
No café da manhã, uma pedida é a tigela Pluméria, composta de ovos mexidos, fatias de bacon, creme azedo e fatias de pão italiano (R$ 32,90). O brunch também tem vez, em três versões. A mais básica custa R$ 43,90 e vem com queijo quente, bolo caseiro e uma bebida à escolha entre suco de laranja, café coado e expresso com leite. 
Febre nas cafeterias capixabas, a toast (fatia generosa de pão levemente tostada e coberta com ingredientes variados) também marca presença, assim como o croissant recheado - provamos o Caprese, com pesto, tomatinho confit e creme azedo, muito saboroso (R$ 33,90).
Cappuccino com borda de pistache da Casa Flô, cafeteria na Praia da Costa, Vila Velha
Cappuccino com borda de pistache custa R$ 24 Crédito: Vitor Jubini
Na ala dos cappuccinos (são 10 tipos, ao todo), o queridinho da vez tem borda de pistache (R$ 24). Quem comanda o preparo dos cafés é o barista Ramon Ramos (ex-Colher de Pau), que utiliza grãos capixabas 100% arábica e métodos como chemex, prensa francesa, v60, clever e aeropress. 
A Casa Flô funciona todos os dias, das 8h às 20h, na Rua Rio Branco, 130 (antigo Amor com Açúcar). Mais informações: @nacasaflo. 
Flô, café na Praia da Costa
Cafeteria fica na Rua Rio Branco Crédito: Vitor Jubini

NOVO MENU NAS MONTANHAS

Em Santa Teresa, o restaurante Cafe Haus acaba de incluir novos pratos e entradas no cardápio. Entre os lançamentos, criados pela chef Kamila Zamprogno, destacam-se a lagosta com gaspacho defumado, caviar de quinoa e aioli de páprica (R$ 109/entrada fria) e o guioza de porco com couve chinesa, cogumelo shiitake e molho picante (R$ 54/entrada quente com quatro unidades). 
Na seção de massas, uma estreia é o fagottini de camarão e ricota no molho de alho-poró com farofa de limão (R$ 99), e entre as sobremesas, um clássico da casa voltou repaginado: doce de leite quente com gelato de queijo (R$ 32). Av. José Ruschi, 287, Centro. (27) 99277-5264. 
Gyoza do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
Guioza com cogumelos é novidade no restaurante  Crédito: Rodrigo Borçato

PANETONES PARA PRESENTEAR

O Grupo Madero lançou para o Natal uma edição limitada de panetones em latas especiais personalizadas, que são uma opção para presentear. A novidade está disponível nos restaurantes Madero Steak House de todo o país e também via app da marca e iFood. 
Frutas cristalizadas e gotas de chocolate são os sabores dos panetones, que têm massa de fermentação natural desenvolvida pelo chef Junior Durski e custam R$ 95 cada um (800g). 
Panetones do restaurante Madero Steak House
Panetones têm massa de fermentação natural Crédito: Madero/Divulgação
O Madero também incluiu no cardápio uma sobremesa especial de fim de ano: fatia de panetone com gotas de chocolate, sorvete de baunilha e calda de chocolate, à venda por R$ 29,90 nos restaurantes da marca. No Espírito Santo, há unidades em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (Shopping Praia da Costa). 

Beach bar é novidade para o verão em Meaípe

Com a reabertura do Multiplace Mais, em Guarapari, no próximo dia 28 de dezembro, a orla de Meaípe ganhará também um point gastronômico, o Marítimo Beach Bar. O novo espaço ficará dentro do complexo de entretenimento, de frente para a praia, na expansão de parte do Camarote 2. Com 200 lugares distribuídos entre mesas e lounges, o bar funcionará todos os dias, das 12h às 19h30, com menu do chef Diego Henrique Ribeiro e drinques assinados pelo Don Camaleone. Pratos como steak tartare, ceviche, camarão crocante e polvo na parrilha estão garantidos no cardápio. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1565. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

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