Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Bar inova ao lançar menu de tapas em Jardim da Penha

Wine Beer 27 aposta em petiscos ao estilo espanhol em Vitória. Veja também: abertura do Brizz e novo milk-shake do T.T. Burger
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 15:39

Tapas do bar Wine Beer 27, em Jardim da Penha, Vitória
Tapas espanholas, ou pinchos, são a especialidade do bar Crédito: Ricardo Medeiros
Aberto desde 2019 em Jardim da Penha, o bar Wine Beer 27 trouxe da Espanha a inspiração para sua nova proposta gastronômica: um menu inteiramente composto de tapas - entradas e aperitivos servidos para acompanhar bebida na maioria dos bares daquele país, e que, dependendo da região, também são chamados de pinchos.
Quem assina o cardápio é a chef e consultora Nayara Soares, que estagiou em restaurantes de San Sebastián, cidade litorânea do País Basco famosa mundialmente pela gastronomia inovadora.
Petiscos servidos no wine Beer, Jardim da Penha
A chef Nayara Soares assina o menu  Crédito: Ricardo Medeiros
A convite dos donos da casa, Vinicius Almeida, Gustavo Wierman e Julio Silva Filho, Nayara criou uma seleção de pequenas porções que inclui tempurás, grelhados, croquetas, entradas frias e um ótimo sanduíche de coração de frango, rúcula, mostarda e aioli de páprica (R$ 36*). 
Petiscos servidos no Wine Beer, Jardim da Penha
Provamos o sanduba de coração com rúcula e aioli de páprica Crédito: Ricardo Medeiros
O destaque na ala dos grelhados fica por conta do camarão VG, com alcaparra frita, aioli e maionese de ponzu (R$ 29*), e do atum selado com tarê (R$ 32*), ambos dispostos em espetinhos. 
As croquetas também são uma opção, e saem nas versões rabada, cupim com pimenta-de-cheiro e pernil com cerveja preta e mostarda escura (R$ 43*, seis unidades). 
Petiscos servidos no Wine Beer, Jardim da Penha
Camarão VG e atum selado estão na seção de grelhados Crédito: Ricardo Medeiros
Aos que não dispensam uma boa fritura para acompanhar os goles, nossa dica é pedir os tempurás (pedaços de vegetais ou mariscos envoltos em uma massinha mole e fritos por imersão).
Provamos três dos quatro disponíveis no dia: quiabo com homus tahine (R$ 28*), camarão com maionese de ponzu e limão siciliano (R$ 32*) e jiló com geleia de abacaxi e pimenta (R$ 22*). 
Petiscos servidos no Wine Beer, Jardim da Penha
Tempurás de quiabo e de jiló destacam-se na carta  Crédito: Ricardo Medeiros
O bar funciona de terça a quinta e sábado, das 18h às 23h; e sexta, das 17h à 1h, servindo nesse dia um prato principal proposto pela chef. Neste sábado (3), será realizado um evento pré-Carnaval de Vitória com parrilha de peixe e frutos do mar, a partir do meio-dia. 
A seleção de vinhos, feita pelo sócio Vinicius Almeida, contempla rótulos de diversos países com garrafas entre R$ 89* e R$ 230*, em média. De terça a quinta, ganha-se de cortesia uma porção de croquetas no pedido da primeira garrafa. O vinho em taça, tinto ou branco, custa R$ 25, e para cervejeiros há chope artesanal APA e Pilsen, a partir de R$ 8* (300ml).  
Petiscos servidos no Wine Beer, Jardim da Penha
Seleção de vinhos da casa contempla diversos países Crédito: Ricardo Medeiros
O endereço é Rua Carijós, 450, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @winebeer27. 
Valores apurados em 1/02/24. 

Novo point gastronômico e cultural na Enseada

Inaugurado nesta sexta-feira (2), ao lado da casa de shows Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória, o Brizz é um espaço cultural e gastronômico com restaurantes e até um anfiteatro para shows musicais. Concebido pelos sócios Renan Tassis e Thiago Guerini, o point vem com a ideia de promover interações ao ar livre, no estilo pós-praia, abrindo para almoço e jantar, com bar, dois restaurantes de parrilha (Sampô, de frutos do mar, e Grillbox, de carnes) e uma filial do Cookie It Café. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Mais informações: @brizz.vitoria. 

MILK-SHAKE SÓ PARA MAIORES

De olho no carnaval, a hamburgueria T.T. Burger acaba de lançar um milkshake alcoólico em parceria com a marca de bebidas Ballena, responsável por um licor cremoso à base de tequila e morango que virou hit no verão carioca.
Já disponível em todas as lojas da rede, o Sacode Ballena tem como base gelato de baunilha e uma dose da bebida rosa, além de calda de morango para decorar (R$ 39). Rua João da Cruz, 322, loja 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99629-6557. 
Milk-shake Sacode Ballena, do T.T. Burger
Milk-shake alcóolico já está à venda por R$ 39 Crédito: T.T. Burger/Divulgação

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

Correção

02/02/2024 - 4:50
Diferentemente do que foi publicado na versão anterior desta coluna, o Wine Beer 27 não abre às 12h nas sextas-feiras, podendo funcionar nesse horário para eventos pontuais. O texto foi corrigido. 

Veja Também

Happy hour: onde aproveitar promoções de bebida e petisco no ES

Gastrobar com feijoada ao som de samba é nova atração em Vitória

Vila Velha ganha restaurante com parrilha e até altar para Maradona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim da Penha Espanha Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados