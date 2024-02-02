Bar inova ao lançar menu de tapas em Jardim da Penha

Tapas espanholas, ou pinchos, são a especialidade do bar Crédito: Ricardo Medeiros

Aberto desde 2019 em Jardim da Penha, o bar Wine Beer 27 trouxe da Espanha a inspiração para sua nova proposta gastronômica: um menu inteiramente composto de tapas - entradas e aperitivos servidos para acompanhar bebida na maioria dos bares daquele país, e que, dependendo da região, também são chamados de pinchos.

Quem assina o cardápio é a chef e consultora Nayara Soares, que estagiou em restaurantes de San Sebastián, cidade litorânea do País Basco famosa mundialmente pela gastronomia inovadora.

A chef Nayara Soares assina o menu Crédito: Ricardo Medeiros

A convite dos donos da casa, Vinicius Almeida, Gustavo Wierman e Julio Silva Filho, Nayara criou uma seleção de pequenas porções que inclui tempurás, grelhados, croquetas, entradas frias e um ótimo sanduíche de coração de frango, rúcula, mostarda e aioli de páprica (R$ 36*).

Provamos o sanduba de coração com rúcula e aioli de páprica Crédito: Ricardo Medeiros

O destaque na ala dos grelhados fica por conta do camarão VG, com alcaparra frita, aioli e maionese de ponzu (R$ 29*), e do atum selado com tarê (R$ 32*), ambos dispostos em espetinhos.

As croquetas também são uma opção, e saem nas versões rabada, cupim com pimenta-de-cheiro e pernil com cerveja preta e mostarda escura (R$ 43*, seis unidades).

Camarão VG e atum selado estão na seção de grelhados Crédito: Ricardo Medeiros

Aos que não dispensam uma boa fritura para acompanhar os goles, nossa dica é pedir os tempurás (pedaços de vegetais ou mariscos envoltos em uma massinha mole e fritos por imersão).

Provamos três dos quatro disponíveis no dia: quiabo com homus tahine (R$ 28*), camarão com maionese de ponzu e limão siciliano (R$ 32*) e jiló com geleia de abacaxi e pimenta (R$ 22*).

Tempurás de quiabo e de jiló destacam-se na carta Crédito: Ricardo Medeiros

O bar funciona de terça a quinta e sábado, das 18h às 23h; e sexta, das 17h à 1h, servindo nesse dia um prato principal proposto pela chef. Neste sábado (3), será realizado um evento pré-Carnaval de Vitória com parrilha de peixe e frutos do mar, a partir do meio-dia.

A seleção de vinhos, feita pelo sócio Vinicius Almeida, contempla rótulos de diversos países com garrafas entre R$ 89* e R$ 230*, em média. De terça a quinta, ganha-se de cortesia uma porção de croquetas no pedido da primeira garrafa. O vinho em taça, tinto ou branco, custa R$ 25, e para cervejeiros há chope artesanal APA e Pilsen, a partir de R$ 8* (300ml).

Seleção de vinhos da casa contempla diversos países Crédito: Ricardo Medeiros

O endereço é Rua Carijós, 450, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @winebeer27.

Valores apurados em 1/02/24.

Novo point gastronômico e cultural na Enseada Inaugurado nesta sexta-feira (2), ao lado da casa de shows Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória, o Brizz é um espaço cultural e gastronômico com restaurantes e até um anfiteatro para shows musicais. Concebido pelos sócios Renan Tassis e Thiago Guerini, o point vem com a ideia de promover interações ao ar livre, no estilo pós-praia, abrindo para almoço e jantar, com bar, dois restaurantes de parrilha (Sampô, de frutos do mar, e Grillbox, de carnes) e uma filial do Cookie It Café. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Mais informações: @brizz.vitoria.

MILK-SHAKE SÓ PARA MAIORES

De olho no carnaval, a hamburgueria T.T. Burger acaba de lançar um milkshake alcoólico em parceria com a marca de bebidas Ballena, responsável por um licor cremoso à base de tequila e morango que virou hit no verão carioca.

Já disponível em todas as lojas da rede, o Sacode Ballena tem como base gelato de baunilha e uma dose da bebida rosa, além de calda de morango para decorar (R$ 39). Rua João da Cruz, 322, loja 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99629-6557.

Milk-shake alcóolico já está à venda por R$ 39 Crédito: T.T. Burger/Divulgação

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