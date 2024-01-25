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Happy hour: onde aproveitar promoções de bebida e petisco no ES

Chope pela metade do preço, drinque em dobro e rodízio de pizza com preço reduzido estão na seleção do HZ, que inclui 13 endereços da Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 07:00

Quem curte um happy hour com promoção de bebida e comida encontra diversas opções em bares e restaurantes da Grande Vitória. Reunimos algumas delas na lista abaixo, que traz mais de dez endereços com ações promocionais na Capital e em Vila Velha, Cariacica e Serra. 
Além do tradicional chope com preço reduzido, a seleção do HZ inclui drinques em dobro, combos especiais e até rodízio de pizza mais em conta. Confira! 

8 BARES E RESTAURANTES COM HAPPY HOUR NO ES

1

CHOPE PELA METADE DO PREÇO

Na unidades capixabas do restaurante Coco Bambu, o happy hour conta com chope e drinques vendidos pela metade do preço e oferece uma seleção de petiscos com 25% de desconto no valor. Na seção de caipis há 18 opções, entre elas a de frozen de coco (R$ 14). Camarões ao forno, lula à dorê, lascas de bacalhau no azeite e pastéis de camarão ou de queijo estão na lista de petiscos. Vila Velha: Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa. (27) 3141-9100. Vitória: Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto. (27) 3083-5800. FOTO: Coco Bambu/Divulgação

2

DRINQUES EM DOBRO

Recém-inaugurado na Praia do Canto, o Vilelê Gastrobar tem happy hour de terça a sexta-feira, das 16h às 20h, quando a casa oferece dose dupla de drinques (as opções custam de R$ 29 a R$ 39). No mesmo período, o chope artesanal Pilsen é vendido por R$ 7,99 (300ml) e o IPA por R$ 9,99 (300ml), ambos da cervejaria capixaba Buena Vista. Rua Joaquim Lírio, 8, Vitória. (27) 99998-3888. FOTO: Reprodução/Instagram

3

ARGENTINO COM DESCONTO

Nos restaurantes argentinos La Dolina e La Dolina Horno, o happy hour acontece de terça a sexta-feira, das 18h às 19h30, com desconto de 25% no valor de chope, petiscos e drinques selecionados. Um exemplo é o combo composto de quatro empanadas e duas taças de vinho, que no período promocional cai de R$ 84 para R$ 63. La Dolina: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 99810-6459. La Dolina Horno: Rua 15 de Novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. FOTO: La Dolina/Divulgação 

4

PROMOÇÃO FAMOSA

Um dos trunfos da rede Outback Steakhouse é a Billabong Hour, promoção de happy hour que entra em cena de domingo a sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos, das 17h às 20h. Durante a ação, o cliente paga metade do valor de chope, vinho em taça e drinques (exceto para litro de chope Brahma, drinques para viagem, cervejas especiais e garrafas). Para acompanhar os goles, uma sugestão é o combo Big Five Boomerang (R$ 94,90/foto). Vitória: Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3235-7253. Vila Velha: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. (27) 3533-2126. FOTO: Outback/Divulgação  

5

PETISCOS MAIS EM CONTA

No Peccorino Bar & Trattoria, o happy hour é de segunda a sexta, entre 17h e 19h30, com promoção de chope, vinho, drinque e alguns petiscos. Os descontos variam de 30 a 50%. Entre as opções mais em conta estão a taça de vinho (branco, rosé ou tinto) por R$ 17,90 e a porção de bruschettas por R$ 19,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Piso L1, Praia da Costa. (27) 99777-0280. FOTO: Peccorino/Divulgação 

6

PIZZA PARA COMER À VONTADE

Na Pizzaria Allegria, com unidades nos shoppings Mestre Álvaro e Moxuara, o rodízio de pizza tem desconto de segunda a quinta (exceto feriados), entre 17h30 e 18h30. Nesse horário, o valor cai de R$ 52,90 para R$ 44,90 para os 200 primeiros clientes. Serra: Av. João Palácio, 300, Eurico Sales. Cariacica: Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco. FOTO: Allegria/Divulgação

7

SEM LIMITE DE HORÁRIO

O restaurante Terra à Vista trabalha com happy hour sem limite de horário, durante todo o expediente. De segunda a sexta (exceto feriados), a promoção é a rodada dupla de chope e drinque. Aos sábados, domingos e feriados, na compra de dois chopes ou drinques alcoólicos, o terceiro sai de graça. Serra: Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales. Cariacica: Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco. FOTO: Terra à Vista/Divulgação 

8

QUERIDINHO DA VEZ

Em Vitória, o restaurante da rede Camarada Camarão conta com happy hour todos os dias, das 17h às 20h, oferecendo chope, drinques, entradas e petiscos com desconto. Durante o horário especial, são vendidos pela metade do preço chope, uísque, coquetéis e caipifrutas (exceto garrafas). Para petiscar, o destaque do momento é o petisco Praia do Paraíso (500g de camarões inteiros, marinados no chope, fritos e salteados na manteiga com alho e cebola/foto), que sai de R$ 85 por R$ 75. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 99582-3117. FOTO: Reprodução/Instagram  

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