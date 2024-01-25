Happy hour: onde aproveitar promoções de bebida e petisco no ES

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CHOPE PELA METADE DO PREÇO

Na unidades capixabas do restaurante Coco Bambu, o happy hour conta com chope e drinques vendidos pela metade do preço e oferece uma seleção de petiscos com 25% de desconto no valor. Na seção de caipis há 18 opções, entre elas a de frozen de coco (R$ 14). Camarões ao forno, lula à dorê, lascas de bacalhau no azeite e pastéis de camarão ou de queijo estão na lista de petiscos. Vila Velha: Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa. (27) 3141-9100. Vitória: Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto. (27) 3083-5800. FOTO: Coco Bambu/Divulgação

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DRINQUES EM DOBRO

FOTO: Reprodução/Instagram Recém-inaugurado na Praia do Canto, o Vilelê Gastrobar tem happy hour de terça a sexta-feira, das 16h às 20h, quando a casa oferece dose dupla de drinques (as opções custam de R$ 29 a R$ 39). No mesmo período, o chope artesanal Pilsen é vendido por R$ 7,99 (300ml) e o IPA por R$ 9,99 (300ml), ambos da cervejaria capixaba Buena Vista. Rua Joaquim Lírio, 8, Vitória. (27) 99998-3888.

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ARGENTINO COM DESCONTO

Nos restaurantes argentinos La Dolina e La Dolina Horno, o happy hour acontece de terça a sexta-feira, das 18h às 19h30, com desconto de 25% no valor de chope, petiscos e drinques selecionados. Um exemplo é o combo composto de quatro empanadas e duas taças de vinho, que no período promocional cai de R$ 84 para R$ 63. La Dolina: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 99810-6459. La Dolina Horno: Rua 15 de Novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. FOTO: La Dolina/Divulgação

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PROMOÇÃO FAMOSA

Um dos trunfos da rede Outback Steakhouse é a Billabong Hour, promoção de happy hour que entra em cena de domingo a sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos, das 17h às 20h. Durante a ação, o cliente paga metade do valor de chope, vinho em taça e drinques (exceto para litro de chope Brahma, drinques para viagem, cervejas especiais e garrafas). Para acompanhar os goles, uma sugestão é o combo Big Five Boomerang (R$ 94,90/foto). Vitória: Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3235-7253. Vila Velha: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. (27) 3533-2126. FOTO: Outback/Divulgação

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PETISCOS MAIS EM CONTA

No Peccorino Bar & Trattoria, o happy hour é de segunda a sexta, entre 17h e 19h30, com promoção de chope, vinho, drinque e alguns petiscos. Os descontos variam de 30 a 50%. Entre as opções mais em conta estão a taça de vinho (branco, rosé ou tinto) por R$ 17,90 e a porção de bruschettas por R$ 19,90. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Piso L1, Praia da Costa. (27) 99777-0280. FOTO: Peccorino/Divulgação

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PIZZA PARA COMER À VONTADE

Na Pizzaria Allegria, com unidades nos shoppings Mestre Álvaro e Moxuara, o rodízio de pizza tem desconto de segunda a quinta (exceto feriados), entre 17h30 e 18h30. Nesse horário, o valor cai de R$ 52,90 para R$ 44,90 para os 200 primeiros clientes. Serra: Av. João Palácio, 300, Eurico Sales. Cariacica: Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco. FOTO: Allegria/Divulgação

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SEM LIMITE DE HORÁRIO

O restaurante Terra à Vista trabalha com happy hour sem limite de horário, durante todo o expediente. De segunda a sexta (exceto feriados), a promoção é a rodada dupla de chope e drinque. Aos sábados, domingos e feriados, na compra de dois chopes ou drinques alcoólicos, o terceiro sai de graça. Serra: Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales. Cariacica: Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco. FOTO: Terra à Vista/Divulgação

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QUERIDINHO DA VEZ