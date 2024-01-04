Drinques de verão no ES têm de pitanga a mexerica; veja 5 dicas

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PEGADA CÍTRICA

No Barlavento Beach Bar & Lounge, que acaba de passar por uma reforma, a dica refrescante da bartender Brunella Nascimento é o Down Lemon. Feito com vodca citron, mix de cítricos, manjericão orgânico e xarope artesanal de gengibre, ele é entregue defumado, dentro de uma caixinha - a apresentação é uma marca registrada da casa. Quanto: R$ 38,90. Horários: de terça a quinta, a partir das 18h; sexta e domingo, a partir do meio-dia. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Praia de Camburi, Vitória. FOTO: Pablo Gonçalves

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PITANGA E MEXERICA

Vodca, mexerica, pitanga, xarope simples e água com gás compõem o Refresqueira, campeão de vendas no bar de parrilha O Quintal. Criação de Ricardo Cabelo, o drinque custa R$ 30 e tem uma versão sem álcool chamada Motorista da Rodada (mexerica, pitanga, gengibre e água com gás/R$ 23). Horários: de segunda a sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 17h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340. FOTO: Ciro Trigo

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BRINDE NA CURVA

Na Orla da Curva da Jurema, o charmoso El Gitano traz como opção refrescante o Hipnose. Composto de limão, licor de melão, aperitivo Ramazzotti Rosato, Spiced Rhum artesanal e refrigerante de frutas vermelhas (St. Pierre Red Mint), o drinque custa R$ 35. Horários: de terça a quinta, das 11h30 às 23h; sexta e sábado, das 8h às 23h; domingo, das 8h às 17h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99248-9096. FOTO: El Gitano/Divulgação

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DESTILADO GREGO

A mexerica também é destaque no Santorini, drinque refrescante do Peppe. Criada pelo bartender Fernando Balarini, a bebida contém vodca com infusão de mexerica, metaxa (destilado grego à base de brandy, especiarias e vinho), suco de limão e mexerica e abacaxi. Quanto: R$ 43. Horários: de terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. FOTO: Peppe/Divulgação

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SABORES DA ÁSIA