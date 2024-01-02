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Passo a passo

Aprenda a fazer drinques com cachaça para brindar no verão

Bartender João Henrique sugere três opções de preparo com a bebida nacional para quem quer se refrescar nesta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 14:48

Imagem Edicase Brasil
Garantida Crédito: Leonardo Calixto/Divulgação
A estação mais quente do ano começou, e segue até o dia 22 de março de 2024. Para se refrescar durante o verão, muitos aproveitam uma praia, piscina e passeios ao ar livre. Outros preferem saborear um bom drinque.
Para quem quer aprender receitas fáceis de serem produzidas com cachaça, o bartender João Henrique, parceiro da Seleta (produtora de cachaça artesanal), explica o passo a passo de como preparar algumas bebidas. Confira!

GARANTIDA

Ingredientes:

  • 45 ml de cachaça
  • 25 ml de triple sec (licor fino de laranja)
  • 25 ml de suco de limão-taiti
  • 15 ml de xarope simples de açúcar
  • Pedras de gelo a gosto
  • Baru ralado e sal para decorar

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque a cachaça, o triple, o suco de limão, o xarope e as pedras de gelo e bata até ficar homogêneo. Após, faça uma coagem simples da coqueteleira para a taça. Para decorar, faça uma borda de baru e sal na taça. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Cachaça Julep Crédito: Leonardo Calixto/Divulgação

CACHAÇA JULEP

Ingredientes:

  • 70 ml de cachaça
  • 12 folhas de hortelã amassadas
  • 20 ml de xarope simples
  • 2 lances de angostura
  • Pedras de gelo a gosto
  • 1 rodela de limão para decorar
  • 1 ramo de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque as folhas de hortelã, a cachaça, o xarope, a angostura e as pedras de gelo e bata bem. Após, pegue um gelo britado, coloque em uma caneca e faça uma coagem dupla do seu drinque. Para finalizar, decore com uma rodela de limão e um ramo de hortelã. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Morangomix  Crédito: Leonardo Calixto

MORANGOMIX

Ingredientes:

  • 50 ml de cachaça
  • 50 ml de água de coco
  • 3 morangos
  • 25 ml de xarope simples
  • 25 ml de suco de limão-taiti

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, coloque os morangos e o xarope e macere bem para soltar o sabor do morango. Adicione o suco de limão, a água de coco e a cachaça e bata bem o drinque até homogeneizar os insumos. Após, faça uma coagem simples, para o drinque ficar bem equilibrado. Sirva em seguida em uma taça pequena.
Dica: para fazer total diferença na hora que você for tomar esse seu drinque, finalize decorando com um raminho de alecrim para dar frescor e aroma.
Por Renato Lopes

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