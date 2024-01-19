Beach club aposta em frutos do mar com vista para o pôr do sol

Camarão cremoso com cebola crispy Crédito: Reprodução/Instagram @maukaoceanclub

Quem passa o verão em Iriri, belíssimo e badalado balneário de Anchieta, no Sul do Estado, conta com uma nova opção gastronômica no formato beach club. É o Mauka Ocean Club, com vista privilegiada para o pôr do sol, ao lado da Praia da Areia Preta.

O restaurante tem como trunfo a paisagem de frente para o mar e o imponente Monte Aghá, símbolo da cidade vizinha, Piúma. Frutos do mar e coquetelaria são o carro-chefe, e o sunset é embalado por saxofone ao vivo. Às sextas e sábados, a casa recebe DJs, sempre a partir das 17h.

Vista para o mar com pôr do sol é um trunfo do beach club Crédito: Reprodução/Instagram @maukaoceanclub

No cardápio atual. os pilares são mar e fogo. Logo, há opções como ceviche de peixe com chips de banana-da-terra (R$ 59,90), polvo na manteiga (R$ 110), croquetas de siri com vinagrete de pimenta biquinho (R$ 64,90), camarão cremoso com cebola crispy (R$ 194,90) e uma tábua para compartilhar composta de ancho, linguiça, polvo e camarão pistola (R$ 319,90, com arroz, vinagrete e farofa).

Lounges podem ser reservados para seis ou 10 pessoas Crédito: Reprodução/Instagram @maukaoceanclub

A moqueca capixaba também marca presença, feita com cação (a partir de R$ 169,90) ou badejo (a partir de R$ 194,90) e acompanhada por arroz branco, pirão e moquequinha de banana-da-terra. De sobremesa, chama atenção o bolo gelado de coco com sorvete e pipoca doce com caramelo salgado (R$ 37,90).

Bolo gelado com sorvete e pipoca doce com caramelo salgado Crédito: Reprodução/Instagram @maukaoceanclub

Na carta de drinques, há combinações como O Santo Mauka (gim, xarope de de capim santo, limão e tônica/R$ 37,90) e o Iriri Summer (vodca, gengibre, xarope de maçã e limão/R$ 26,90).

O atendimento nas mesas do beach club é por ordem de chegada mas há possibilidade de pagar pelo day use, reservando lounges para seis ou 10 pessoas (a partir de R$ 1.500, com parte do valor revertido para consumação).

Coquetelaria é uma das apostas da casa Crédito: Reprodução/Instagram @maukaoceanclub

O Mauka fica na Praia da Areia Preta, na Rua Desembargador Antonio José, em Iriri, e funciona atualmente de terça a domingo, das 12h às 23h. O restaurante abre às 16h, de terça a quinta, e de sexta a domingo inicia o serviço ao meio-dia. Mais informações: (27) 99716-0792 e @maukaoceanclub.

REDE DE CAFETERIAS REALIZA FESTIVAL ATÉ SÁBADO

A rede de cafeterias Mais1.Café, que possui unidades no Espírito Santo, realiza até sábado (20) a sexta edição do Festival Nacional do Café. O evento, já tradicional no calendário da franquia, conta com mais de 30 bebidas quentes e geladas.

Entre os sabores disponíveis estão Ovomaltine, Cold Baileys, Caramel, Sensação, Super Cappuccinos KitKat, Nutella e Galak/Negresco, com valores promocionais de até R$ 11,90 por bebida.

As lojas da marca no Estado estão localizadas em Vitória (Rua José Teixeira, 570, Loja 13, Santa Lúcia) e em Vila Velha (Rua 15 de novembro, 535, Praia da Costa, e Rua Sete de Setembro, 463, Centro).

Festival conta com bebidas geladas e quentes por até R$ 11,90 Crédito: Mais1.Café/Divulgação

Restaurant Week confirma edição no ES em 2024 Está confirmada para 2024 a 21ª edição da ES Restaurant Week. O famoso circuito gastronômico, que surgiu em Nova York e hoje está presente em mais de 20 cidades brasileiras, terá uma nova temporada no Estado de 14 de março a 5 de abril. Os restaurantes interessados em participar do próximo ES Restaurant Week devem se inscrever até o dia 30 de janeiro pelo número (27) 98836-0266 ou pelo e-mail [email protected]. O Daju Bistrô, na Mata da Praia, é uma das casas que já confirmou presença na edição deste ano. Durante o evento, dezenas de restaurantes da Grande Vitória criarão menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços promocionais.



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