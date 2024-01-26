Cantina italiana famosa em Jardim Camburi lança novo cardápio

Spaghetti al mare contém camarão, lula, polvo e mexilhões Crédito: La Rustica/Divulgação

Fundada há 15 anos em Jardim Camburi pelo italiano Marcello Stocchero (in memorian), a cantina italiana La Rústica é um dos restaurantes mais queridos do bairro, e está há alguns meses sob nova direção.

As novas proprietárias, Suellen Sousa e Luana Amancio, são clientes antigas que tocam a casa com muito capricho desde junho de 2023. Nesta semana, lançaram novidades no cardápio, sob a batuta do competente chef Luccio Avila, que morou por mais de 20 anos na Itália.

Cantina teve ambiente repaginado Crédito: Reprodução/Instagram @larusticacantina

A convite das sócias e em primeira mão, a reportagem provou alguns pratos da nova leva. Foram duas as entradas servidas: primeiramente o ótimo polvo em vinagrete, bem temperadinho com azeite, vinagre, tomate, cebola roxa, pimentões e cheiro verde (R$ 89*, com pão da casa), e em seguida a Melanzane Croccanti, fatia de berinjela empanada coberta com molho pomodoro, burrata e pesto de manjericão (R$ 35*, individual).

Na sequência, o polvo com arroz negro cremoso, impecável, revelou-se um grande trunfo na seção de risotos, que tem opções de R$ 68* a R$ 109* (individuais).

Apreciadores de uma boa massa com frutos do mar não podem deixar de provar o Spaghetti al Mare, suculento, feito com camarão VM, polvo, lula em anéis, sururu e mexilhão (R$ 109*, individual). Provamos ainda, de sobremesa, o tiramisù, em receita clássica aprendida pelo chef com sua avó.

Novidades no cardápio

A cozinha de Luccio Avila entrega também, como novidade no menu, polenta com ragu de linguiça da roça (R$ 60*), bisteca suína à milanesa com batata rústica (R$ 60*), lasanha de berinjela (R$ 109*, para dois) e pera ao vinho com gelato (R$ 32*).

Na carta de vinhos, há exemplares de Itália, Chile, Portugal e Argentina, com garrafas a partir de R$ 79* (Alecrim/Alentejo) e meia garrafa a R$ 55* (Casas del Toqui, Encostas de Entremoz, Cava Negra e Undurraga).

A cantina funciona de terça a quinta, das 19h às 23h, e sexta e sábado vai até meia-noite. No domingo, abre apenas para almoço, das 12h às 16h. Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina.

*Valores apurados em 26/01/24.

MENU PARA CELEBRAR O VERÃO

O restaurante Soeta, em Vitória, lançou há poucos dias seu menu degustação de verão, com seis etapas de sabores frescos e vibrantes desenvolvidos pelos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón.

A convite da casa, a reportagem foi conferir a novidade, que começa pela levíssima ostra com vinagrete e "ar" de coentro, seguida por uma deliciosa dupla de canapés feitos com brioche (tartar de atum e caviar de anchovas).

O mini hambúrguer de pato com shiitake, queijo Sant'Anna (produzido em Venda Nova) e maionese de cebola confit veio logo depois e revelou-se um ponto alto do jantar, que teve ainda risoto de tomate com carpaccio de lagosta e pistache.

Menu de verão

Releitura de um clássico do restaurante, o filé de mignon de porco recheado desmancha na boca, acompanhado por chicória, salada de laranja e a excelente farofinha da casa.

Para fechar, entra em cena uma sobremesa tropical: espuma de coco com sorvete de manga e compota de frutas com especiarias. O menu de verão é individual e custa R$ 208 (sem bebidas). Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 98875-1032.

MACARONS SOB ENCOMENDA

O macaron, biscoito clássico francês à base de farinha de amêndoas, é a mais nova aposta da chef Paula Guéron. Formada pela renomada escola Ritz-Escoffier, em Paris, e com 30 anos de experiência em cozinha, Paula produz o doce sob encomenda em Vila Velha.

O cardápio da Chez Guéron Macaron inclui mais de 20 sabores, entre os quais se destacam alfazema, crème-brûlée, gorgonzola com crispy de bacon e grana padano com damasco.

Paula Guéron produz macarons em Vila Velha Crédito: Reproduçãoi/Instagram @chezgueronmacaron

Cada macaron custa R$ 6,50 e o pedido mínimo é de seis unidades. O cento do doce sai por R$ 600. As encomendas devem ser feitas com pelo menos três dias de antecedência pelo (27) 99773-8202. Mais informações: @chezgueronmacaron.

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