Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Carnaval em Santa Teresa terá de gastronomia a marchinhas; veja programação
Shows gratuitos

Carnaval em Santa Teresa terá de gastronomia a marchinhas; veja programação

Festival Santo Boteco começa sábado (3), com atrações em Patrimônio e 25 de Julho, e chega ao centro da cidade na próxima sexta (9)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 19:22

Festival Santo Boteco, em Santa Teresa
Evento terá praça de alimentação, baile de máscaras e palco para shows Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
Marchinhas, samba, choro, rock, comida de boteco, chope artesanal e pratos italianos estão garantidos na edição 2024 do Santo Boteco, festival gastronômico que celebra o carnaval em Santa Teresa com atrações gratuitas e um cardápio especial. O evento abre a programação oficial do calendário de comemorações dos 150 anos da imigração italiana no município.
A folia já começa neste fim de semana, nos dias 3 e 4, sábado e domingo, com bloco e marchinhas nas localidades de Patrimônio e 25 de Julho. A partir da próxima sexta (9), a festa vai se concentrar no centro da cidade, com uma programação que se divide entre a Rua do Lazer e a Praça da Cultura. Confira as atrações e horários no final desta matéria.
Festival Santo Boteco, em Santa Teresa
Carnaval toma conta da Rua do Lazer, no Centro de Santa Teresa  Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
Na parte gastronômica, os foliões vão encontrar desde as tradicionais massas italianas até os petiscos de boteco, como torresmo de rolo, piabinha frita, bolinho de costela e até mesmo churrasco no fogo de chão. Todos acompanhados por boas doses de cachaça e cerveja artesanal capixaba.
Na Praça da Cultura, que traz como novidade este ano um baile de máscaras, as opções de comida custarão entre R$ 5 (unidade de torresmo) e R$ 89 (média das porções para compartilhar). Participam nesse espaço os estabelecimentos Costelitos Steak House, Ninho do Colibri, Cantina da Nonna, Lima Bar e Pasta Fine.
A lista de cervejarias, com chopes a partir de R$ 10 (300ml), inclui as locais Teresense, com estilos Pilsen, American IPA, Red Ale, Helles e Dry Stout; Três Santas, com Pilsen, IPA, Ne.IPA, Sour Morango e Helles Defumada; e Nosso Reino, que terá também Hop Lager e Pilsen Escuro.  

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

SÁBADO - 3/02 
  • Local: Santo Antônio do Canaã (Patrimônio)
  • 19h30 – Concentração do Bloco Sujo
  • 20h – Marchinha Xaranga do Fredão
  • 22h – Show com Iclas Sorriso
DOMINGO - 4/02
  • Local: 25 de julho
  • 13h – Marchinha Xaranga do Fredão
SEXTA-FEIRA - 9/02
  • Local: Praça da Cultura
  • 19h – Som com Clube do Vinil
  • 20h – Gardênia Marques (samba de raiz)
SÁBADO - 10/02 
  • Local: Praça da Cultura
  • 13h – Show com Farra Samba
  • 19h – Som com Clube do Vinil
  • 21h – Som com Rubens Netto e Banda
  • Local: Rua do lazer – Praça Primo Sâncio
  • 14h – Rock na Praça – Show com Nano Vianna
  • 18h – Marchinha Xaranga do Fredão
DOMINGO – 11/02 
  • Local: Praça da Cultura
  • 10h – Matinê com a criançada
  • 13h – Show com Amigos da Bu (samba e pagode)
  • 19h – Som com Clube do Vinil
  • 21h – Show com Iclas Sorriso (samba e pagode)
  • Local: Rua do Lazer – Praça Primo Sâncio
  • 14h – Rock na Praça – Show com Vinícius Ayres Trio
  • 18h – Marchinha Xaranga do Fredão
SEGUNDA-FEIRA - 12/02 
  • Local: Praça da Cultura
  • 15h – Show com Rodrigo CX (brasilidades)
  • 19h – Som com Clube do Vinil
  • 21h – Show com Corta Jaca (choro e samba)
  • Local: Rua do Lazer – Praça Primo Sâncio
  • 14h – Rock na Praça – Show com Pic Nic Dogs
  • 18h – Marchinha Xaranga do Fredão
TERÇA-FEIRA – 13/02 
  • Local: Praça da Cultura
  • 10h – Matinê com a criançada
  • 12h – Derengo’s
  • 14h30 – Som com Clube do Vinil
  • Local: Rua do Lazer – Praça Primo Sâncio
  • 14h – Rock na Praça – No Class
FESTIVAL GASTRONÔMICO SANTO BOTECO 
Quando: 3 e 4 e de 9 a 13 de fevereiro de 2024
Onde: Praça da Cultura e Rua do Lazer (Centro) e nas localidades de Santo Antônio do Canaã (Patrimônio) e 25 de Julho, em Santa Teresa   
Realização: Instituto Panela de Barro em conjunto com a Prefeitura de Santa Teresa e com o apoio da Aderes e do Sebrae-ES
Entrada gratuita.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes.

Veja Também

Santa Teresa: 5 dicas do que fazer na Terra dos Colibris

Guia do folião: tudo que você precisa saber para curtir os desfiles no Sambão

Happy hour: onde aproveitar promoções de bebida e petisco no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval no ES Gastronomia Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados