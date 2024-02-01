Carnaval em Santa Teresa terá de gastronomia a marchinhas; veja programação

3 e 4 e de 9 a 13 de fevereiro de 2024

Praça da Cultura e Rua do Lazer (Centro) e nas localidades de Santo Antônio do Canaã (Patrimônio) e 25 de Julho, em Santa Teresa

Instituto Panela de Barro

em conjunto com a Prefeitura de Santa Teresa e com o apoio da Aderes e do Sebrae-ES