Carnaval em Santa Teresa terá de gastronomia a marchinhas; veja programação

Marchinhas, samba, choro, rock, comida de boteco, chope artesanal e pratos italianos estão garantidos na edição 2024 do Santo Boteco, festival gastronômico que celebra o carnaval em Santa Teresa com atrações gratuitas e um cardápio especial. O evento abre a programação oficial do calendário de comemorações dos 150 anos da imigração italiana no município.
A folia já começa neste fim de semana, nos dias 3 e 4, sábado e domingo, com bloco e marchinhas nas localidades de Patrimônio e 25 de Julho. A partir da próxima sexta (9), a festa vai se concentrar no centro da cidade, com uma programação que se divide entre a Rua do Lazer e a Praça da Cultura. Confira as atrações e horários no final desta matéria.
Na parte gastronômica, os foliões vão encontrar desde as tradicionais massas italianas até os petiscos de boteco, como torresmo de rolo, piabinha frita, bolinho de costela e até mesmo churrasco no fogo de chão. Todos acompanhados por boas doses de cachaça e cerveja artesanal capixaba.
Na Praça da Cultura, que traz como novidade este ano um baile de máscaras, as opções de comida custarão entre R$ 5 (unidade de torresmo) e R$ 89 (média das porções para compartilhar). Participam nesse espaço os estabelecimentos Costelitos Steak House, Ninho do Colibri, Cantina da Nonna, Lima Bar e Pasta Fine.
A lista de cervejarias, com chopes a partir de R$ 10 (300ml), inclui as locais Teresense, com estilos Pilsen, American IPA, Red Ale, Helles e Dry Stout; Três Santas, com Pilsen, IPA, Ne.IPA, Sour Morango e Helles Defumada; e Nosso Reino, que terá também Hop Lager e Pilsen Escuro.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
SÁBADO - 3/02
- Local: Santo Antônio do Canaã (Patrimônio)
- 19h30 – Concentração do Bloco Sujo
- 20h – Marchinha Xaranga do Fredão
- 22h – Show com Iclas Sorriso
- Local: 25 de julho
- 13h – Marchinha Xaranga do Fredão
- Local: Praça da Cultura
- 19h – Som com Clube do Vinil
- 20h – Gardênia Marques (samba de raiz)
- Local: Praça da Cultura
- 13h – Show com Farra Samba
- 19h – Som com Clube do Vinil
- 21h – Som com Rubens Netto e Banda
- Local: Rua do lazer – Praça Primo Sâncio
- 14h – Rock na Praça – Show com Nano Vianna
- 18h – Marchinha Xaranga do Fredão
- Local: Praça da Cultura
- 10h – Matinê com a criançada
- 13h – Show com Amigos da Bu (samba e pagode)
- 19h – Som com Clube do Vinil
- 21h – Show com Iclas Sorriso (samba e pagode)
- Local: Rua do Lazer – Praça Primo Sâncio
- 14h – Rock na Praça – Show com Vinícius Ayres Trio
- 18h – Marchinha Xaranga do Fredão
- Local: Praça da Cultura
- 15h – Show com Rodrigo CX (brasilidades)
- 19h – Som com Clube do Vinil
- 21h – Show com Corta Jaca (choro e samba)
- Local: Rua do Lazer – Praça Primo Sâncio
- 14h – Rock na Praça – Show com Pic Nic Dogs
- 18h – Marchinha Xaranga do Fredão
- Local: Praça da Cultura
- 10h – Matinê com a criançada
- 12h – Derengo’s
- 14h30 – Som com Clube do Vinil
- Local: Rua do Lazer – Praça Primo Sâncio
- 14h – Rock na Praça – No Class
FESTIVAL GASTRONÔMICO SANTO BOTECO
Quando: 3 e 4 e de 9 a 13 de fevereiro de 2024
Onde: Praça da Cultura e Rua do Lazer (Centro) e nas localidades de Santo Antônio do Canaã (Patrimônio) e 25 de Julho, em Santa Teresa
Realização: Instituto Panela de Barro em conjunto com a Prefeitura de Santa Teresa e com o apoio da Aderes e do Sebrae-ES
Entrada gratuita.
Quando: 3 e 4 e de 9 a 13 de fevereiro de 2024
Onde: Praça da Cultura e Rua do Lazer (Centro) e nas localidades de Santo Antônio do Canaã (Patrimônio) e 25 de Julho, em Santa Teresa
Realização: Instituto Panela de Barro em conjunto com a Prefeitura de Santa Teresa e com o apoio da Aderes e do Sebrae-ES
Entrada gratuita.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes.