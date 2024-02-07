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Cerveja e folia: dicas para beber com qualidade no carnaval

Confira uma seleção de cervejas especiais que custam entre R$ 5,50 e R$ 14,50, em média, para curtir durante os festejos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 17:35

Publicado em 

07 fev 2024 às 17:35
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Garrafas e latas de cerveja no gelo
No carnaval, vale investir em cervejas mais leves e com menor teor alcóolico  Crédito: Shutterstock
No carnaval, folia e cerveja andam juntas, mas é importante lembrar que beber melhor é beber com moderação e qualidade, afinal, um exagero pode comprometer os outros dias de festa.
Para lhe ajudar a aproveitar bastante (e com responsabilidade) a maior festa popular do mundo, trouxe algumas dicas práticas relacionadas ao consumo consciente de cerveja. Confira! 

PRIMEIRO DE TUDO: BEBA ÁGUA

O carnaval acontece em pleno verão, e não é novidade para ninguém que, independentemente do tipo de folia, o calor é um fator primordial nesta época. Portanto, aumente o seu consumo de água durante os festejos, sempre intercalando um copo de água para um de cerveja.

PREÇOS E PRAZOS DE VALIDADE

Se você vai passar o carnaval em casa com os amigos e em festas fechadas, vale a pena pesquisar antes de comprar cervejas para carnavalizar e manter-se atento à data de validade da bebida.
Como sou do time das artesanais, não abro mão de entrar em contato com algumas cervejarias capixabas para comprar direto da fonte barris de chope ou alugar chopeiras. Nada mal, né?

OPTE PELAS MAIS LEVES E MENOS ALCÓOLICAS

Também por conta do calor, vale a pena investir em cervejas com menor teor alcóolico e de estilos mais leves e refrescantes, como as da família Lager e outros estilos que tenham trigo na receita e frutas cítricas, por exemplo.
Anote aí: American Lager, Helles, Crystal Weiss, Witbier, Kölsch, Fruit Lager e Session IPA são estilos que recomendo para esses dias. Veja a seguir algumas sugestões de cerveja com bom custo-benefício para a folia. 

1

Eisenbahn Weizenbier

A cerveja de trigo da Eisenbahn é sempre uma boa pedida por ser fácil de encontrar e por agradar aos cervejeiros. Leve e bem refrescante, tem apenas 5% de ABV. Preço médio: R$ 5,50.

2

Hocus Pocus Alma Oat Lager

Essa Lager de aveia da cervejaria carioca Hocus Pocus surpreende pela leveza de suas notas herbais e superfrutadas. Ela é perfeita para os dias quentes de carnaval, já que só tem 4,4% de ABV. Preço médio: R$19,90.

3

Baden Baden Peach

Mais uma cerveja de trigo que encanta quem gosta de bebidas frutadas (isso também conta para fãs de drinque). Acessível e muito gostosa, ela é perfeita para curtir uma praia. Tem 4,9% de ABV. Preço médio: R$ 6,50.

4

Dadobier Session IPA

Dica para quem não abre mão de cervejas lupuladas, essa Session IPA gaúcha tem excelente drinkability e notas cítricas sobressalentes. Apenas 4,1% de ABV. Preço médio: R$14,90. 

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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