Cerveja e folia: dicas para beber com qualidade no carnaval

No carnaval, vale investir em cervejas mais leves e com menor teor alcóolico Crédito: Shutterstock

No carnaval, folia e cerveja andam juntas, mas é importante lembrar que beber melhor é beber com moderação e qualidade, afinal, um exagero pode comprometer os outros dias de festa.

Para lhe ajudar a aproveitar bastante (e com responsabilidade) a maior festa popular do mundo, trouxe algumas dicas práticas relacionadas ao consumo consciente de cerveja. Confira!

PRIMEIRO DE TUDO: BEBA ÁGUA

O carnaval acontece em pleno verão, e não é novidade para ninguém que, independentemente do tipo de folia, o calor é um fator primordial nesta época. Portanto, aumente o seu consumo de água durante os festejos, sempre intercalando um copo de água para um de cerveja.

PREÇOS E PRAZOS DE VALIDADE

Se você vai passar o carnaval em casa com os amigos e em festas fechadas, vale a pena pesquisar antes de comprar cervejas para carnavalizar e manter-se atento à data de validade da bebida.

Como sou do time das artesanais, não abro mão de entrar em contato com algumas cervejarias capixabas para comprar direto da fonte barris de chope ou alugar chopeiras. Nada mal, né?

OPTE PELAS MAIS LEVES E MENOS ALCÓOLICAS

Também por conta do calor, vale a pena investir em cervejas com menor teor alcóolico e de estilos mais leves e refrescantes, como as da família Lager e outros estilos que tenham trigo na receita e frutas cítricas, por exemplo.

Anote aí: American Lager, Helles, Crystal Weiss, Witbier, Kölsch, Fruit Lager e Session IPA são estilos que recomendo para esses dias. Veja a seguir algumas sugestões de cerveja com bom custo-benefício para a folia.