Exagerou na cerveja? Veja como evitar ou curar a ressaca

Beber menos para beber melhor: este é um dos ensinamentos da cultura cervejeira, mas às vezes a gente extrapola e bebe além da conta - e no outro dia tem que lidar com a tão incômoda ressaca.

De acordo com o nutrólogo Gilmar Francisco, ela é uma reação do corpo ao uso exagerado do álcool e ao conjunto de complicações agudas que a bebedeira acarreta.

“O álcool é metabolizado pelo fígado em acetaldeído, que é uma substância tóxica e, em seguida, em ácido acético, que é atóxico. Essa metabolização do álcool leva algumas horas e nosso corpo é capaz de depurar uma quantidade limitada de álcool por período. É justamente o acetaldeído que leva à sensação de mal estar gerada pelo álcool”, pontua o médico.

Ressaca é uma reação ao conjunto de complicações agudas causadas pela bebedeira Crédito: Shutterstock

Ainda segundo Gilmar, o processo de metabolização do álcool envolve vias enzimáticas do fígado, que também participam da produção de glicose, principalmente em períodos de jejum, gerando uma hipoglicemia.

O médico complementa que beber demais inibe o hormônio antidiurético ADH, o que aumenta a eliminação de água pelos rins e leva ao aumento do volume de urina e da frequência urinária, tendo como consequência a desidratação.

POR QUE SENTIMOS DOR DE CABEÇA AO BEBER EM EXCESSO?

“Essa desidratação atinge, inclusive, as meninges, membranas que envolvem o cérebro, e isso resulta na famosa dor de cabeça”, informa Gilmar.

Por fim, o aumento da quantidade de líquido gástrico e da secreção de ácido pelo estômago, além da alta concentração de álcool no trato gastrointestinal, acabam causando diarreia, náusea e vômito, completando o que chamamos de ressaca. Para diminuir esses sintomas, o nutrólogo ressalta que o ideal é se hidratar.

É muito importante comer antes mesmo de começar a beber. Alimentos gordurosos diminuem o esvaziamento gástrico, e alimentos proteicos promovem substratos para a síntese de glicose pelo fígado.

Outra dica do profissional é fracionar as doses de bebidas alcoólicas. “O ideal mesmo é ingerir a cerveja o mais lentamente possível e em menores quantidades”.

TRUQUES DE CERVEJEIROS PARA ACABAR COM A RESSACA

Juiz cervejeiro BJCP, mestre cervejeiro e bebedor de carteirinha, Victor Morandi tem suas receitas pessoais para combater a tão temida ressaca. De todas as dicas dele, a principal é a ingestão de água.

"Tem que beber água, não tem jeito. A dica mesmo é sempre intercalar uma cerveja com água ou água de coco. Tentar se hidratar enquanto bebe é uma ótima forma de prevenir a ressaca. Comer, para mim, não funciona", conta.

Cervejeira em Vitória, Ana Carolina Pizetta faz um ritual de prevenção para amenizar os sintomas caso a ressaca seja inevitável. Antes de beber, ela toma medicamentos para dor de cabeça, enjoo e também para proteger o estômago. "Além disso, intercalo cerveja e água enquanto estou sóbria", afirma.

Se a ressaca vem, Ana vai direto para o chuveiro e toma um banho bem gelado. "Também costumo reforçar alguns remédios e comer alimentos mais gordurosos. Já percebi que isso funciona para mim, melhoro mais rápido".

Cervejeiros recomendam beber água e até tomar um banho bem gelado Crédito: getangelstudios

Eu, Taynã, enquanto bebo, tenho o hábito de consumir proteínas, e como cervejeira e sommelière que sofre de gastrite, faço um alerta: nunca beba de barriga vazia.

Para algumas pessoas, o consumo exagerado de alimentos gordurosos e carboidratos pode fazer mal. Por isso, sugiro que dê preferência a carnes e comidas mais magras.

DICAS PARA EVITAR OS SINTOMAS DA RESSACA

1 BEBA ÁGUA Reforço porque é a melhor dica. Hidrate-se e siga firme bebendo água. Um copo de água por um de cerveja é a fórmula mágica. Se você estiver fazendo degustação de cervejas, a água, além de hidratar, vai ajudar a limpar o seu paladar. 2 Pegue leve com a gordura Coma, mas evite alimentos gordurosos. É o que já falei acima: é muita complexidade para o nosso organismo lidar. 3 Tenha cuidado com misturas Evite também misturar grandes quantidades de cervejas diferentes. É a mesma lógica: muita complexidade para o nosso organismo lidar.

COMO CURAR A RESSACA RÁPIDO