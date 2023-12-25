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Exagerou na cerveja? Veja como evitar ou curar a ressaca

Conheça dicas de cervejeiros para lidar com o mal-estar causado pela bebedeira e saiba o que médicos sugerem para aliviar os sintomas

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 09:00

Publicado em 

25 dez 2023 às 09:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa Taynã Feitosa
Beber menos para beber melhor: este é um dos ensinamentos da cultura cervejeira, mas às vezes a gente extrapola e bebe além da conta - e no outro dia tem que lidar com a tão incômoda ressaca.
De acordo com o nutrólogo Gilmar Francisco, ela é uma reação do corpo ao uso exagerado do álcool e ao conjunto de complicações agudas que a bebedeira acarreta.
“O álcool é metabolizado pelo fígado em acetaldeído, que é uma substância tóxica e, em seguida, em ácido acético, que é atóxico. Essa metabolização do álcool leva algumas horas e nosso corpo é capaz de depurar uma quantidade limitada de álcool por período. É justamente o acetaldeído que leva à sensação de mal estar gerada pelo álcool”, pontua o médico.
Exagerou na cerveja? Veja como evitar ou curar a ressaca
Ressaca é uma reação ao conjunto de complicações agudas causadas pela bebedeira Crédito: Shutterstock
Ainda segundo Gilmar, o processo de metabolização do álcool envolve vias enzimáticas do fígado, que também participam da produção de glicose, principalmente em períodos de jejum, gerando uma hipoglicemia.
O médico complementa que beber demais inibe o hormônio antidiurético ADH, o que aumenta a eliminação de água pelos rins e leva ao aumento do volume de urina e da frequência urinária, tendo como consequência a desidratação.

POR QUE SENTIMOS DOR DE CABEÇA AO BEBER EM EXCESSO?

“Essa desidratação atinge, inclusive, as meninges, membranas que envolvem o cérebro, e isso resulta na famosa dor de cabeça”, informa Gilmar.
Por fim, o aumento da quantidade de líquido gástrico e da secreção de ácido pelo estômago, além da alta concentração de álcool no trato gastrointestinal, acabam causando diarreia, náusea e vômito, completando o que chamamos de ressaca. Para diminuir esses sintomas, o nutrólogo ressalta que o ideal é se hidratar.
É muito importante comer antes mesmo de começar a beber. Alimentos gordurosos diminuem o esvaziamento gástrico, e alimentos proteicos promovem substratos para a síntese de glicose pelo fígado.
Outra dica do profissional é fracionar as doses de bebidas alcoólicas. “O ideal mesmo é ingerir a cerveja o mais lentamente possível e em menores quantidades”.

TRUQUES DE CERVEJEIROS PARA ACABAR COM A RESSACA 

Juiz cervejeiro BJCP, mestre cervejeiro e bebedor de carteirinha, Victor Morandi tem suas receitas pessoais para combater a tão temida ressaca. De todas as dicas dele, a principal é a ingestão de água.
"Tem que beber água, não tem jeito. A dica mesmo é sempre intercalar uma cerveja com água ou água de coco. Tentar se hidratar enquanto bebe é uma ótima forma de prevenir a ressaca. Comer, para mim, não funciona", conta.
Cervejeira em Vitória, Ana Carolina Pizetta faz um ritual de prevenção para amenizar os sintomas caso a ressaca seja inevitável. Antes de beber, ela toma medicamentos para dor de cabeça, enjoo e também para proteger o estômago. "Além disso, intercalo cerveja e água enquanto estou sóbria", afirma.
Se a ressaca vem, Ana vai direto para o chuveiro e toma um banho bem gelado. "Também costumo reforçar alguns remédios e comer alimentos mais gordurosos. Já percebi que isso funciona para mim, melhoro mais rápido".
Exagerou na cerveja? Veja como evitar ou curar a ressaca
Cervejeiros recomendam beber água e até tomar um banho bem gelado Crédito: getangelstudios
Eu, Taynã, enquanto bebo, tenho o hábito de consumir proteínas, e como cervejeira e sommelière que sofre de gastrite, faço um alerta: nunca beba de barriga vazia.
Para algumas pessoas, o consumo exagerado de alimentos gordurosos e carboidratos pode fazer mal. Por isso, sugiro que dê preferência a carnes e comidas mais magras. 

DICAS PARA EVITAR OS SINTOMAS DA RESSACA

1

BEBA ÁGUA

Reforço porque é a melhor dica. Hidrate-se e siga firme bebendo água. Um copo de água por um de cerveja é a fórmula mágica. Se você estiver fazendo degustação de cervejas, a água, além de hidratar, vai ajudar a limpar o seu paladar.

2

Pegue leve com a gordura

Coma, mas evite alimentos gordurosos. É o que já falei acima: é muita complexidade para o nosso organismo lidar.

3

Tenha cuidado com misturas

Evite também misturar grandes quantidades de cervejas diferentes. É a mesma lógica: muita complexidade para o nosso organismo lidar.

COMO CURAR A RESSACA RÁPIDO

1

Beba ainda mais água

É recomendável beber antes de dormir e assim que acordar. Mesma lógica da hidratação.

2

Aposte na cafeína

Café e chás estimulantes vão lhe ajudar a reanimar e também a hidratar. Eu não sou ninguém se não tiver o meu café!

3

Cuide do estômago

Antiácidos e desintoxicantes ajudam, e muito, quando estômago e fígado estão irritados.

4

Vai uma vitamina C aí?

A vitamina C é uma aliada quando a ressaca se instala. Portanto, invista em sucos frescos de frutas cítricas ou até mesmo em pastilhas efervescentes que contenham a substância.

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Taynã Feitosa Taynã Feitosa

Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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