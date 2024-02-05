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Joana Pellerano

Caiu na rede é peixe: a volta do McFish

Sanduíche de peixe empanado com queijo e molho tártaro do McDonald's estrela uma história de guerrilha, marketing e nostalgia

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 14:19

Publicado em 

05 fev 2024 às 14:19
Joana Pellerano

Colunista

Joana Pellerano

Se tem uma coisa que funciona com o ser humano é dizer que tem, mas tá acabando. A escassez conversa direitinho com áreas do nosso cérebro desenvolvidas antes que pudéssemos comprar comida no supermercado e levar para consumir no sofá dos nossos apartamentos.
E a escassez é o tempero secreto da novidade do Mcdonald’s: o antigo McFish. O sanduíche de peixe empanado com queijo e molho tártaro sai de uma aposentadoria de cinco anos para agraciar o cardápio da rede, estrelando uma história de guerrilha, marketing e nostalgia.
Tudo começa com os amigos Fred Sabbag e Marcelo Maia, que conseguiram reunir mais de 20 mil inscritos num perfil do Instagram dedicado ao sanduíche (@voltamcfish). O McDonald’s ouviu o pedido e exumou o lanche, que volta triunfante com direito a pré-venda e campanha publicitária caprichada em meio a críticas à pegada ambiental de seu ingrediente principal.
Sanduíche McFish do McDonald's
Escassez é o tempero secreto da novidade do Mcdonald’s, o antigo McFish Crédito: McDonald's/Divulgação
A pré-venda parecia uma boa ideia para ir lá conferir se a memória estava sendo sincera sobre o sabor do McFish. Na unidade da rede que escolhi, dava pra reconhecer no olhar a animação de quem tinha garantido o lanche e a frustração daqueles que descobriram que não era possível adquiri-lo ali mesmo, no balcão.
Os funcionários estavam nervosos e sobrecarregados com o jeito diferente de fazer o pedido, pelo aplicativo. Um casal de idosos claramente tinha voltado ao McDonald’s após um longo intervalo só por causa da antiga novidade. Uma jovem fotografava cada minuto da experiência. Um grupo de executivos namorava o sanduíche à distância, reclamando das escolhas à sua disposição.
Foi um evento comer o McFish, que voltou igual, tempero suave, peixe crocante por fora e úmido por dentro, uma fatia inteira de queijo quando antes vinha só a metade. Te garanto que o sabor está igual e aí você pode decidir se isso é bom ou ruim.
O McDonald’s promete comercializar o sanduíche direto no balcão de 6 de fevereiro a 31 de março, ou até acabarem os estoques. Os estoques não acabam porque quem faz os estoques é o McDonald’s. Mas dizer isso causa nas pessoas uma sensação de urgência e FOMO, ou medo de ficar de fora, levando a galera para as lanchonetes.
É, de fato, um evento criado para nos levar à rede. E nós, como bons seres humanos, caímos direitinho.

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Joana Pellerano

Joana Pellerano é professora e pesquisadora dos estudos da alimentação. Aqui, serve contos e crônicas para acompanhar bolo com café (ou a dupla favorita do seu estômago).

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