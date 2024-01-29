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Murilo Góes

Quem viaja, come

Experiências com a comida têm o poder de nos fazer amar ou odiar uma cidade

Públicado em 

29 jan 2024 às 20:33
Murilo Góes

Colunista

Murilo Góes

Beiju de tapioca
Tapioca Crédito: Shutterstock
Nas metafóricas viagens culinárias da ficção “Gula”, de Veríssimo filho, a fome é apresentada como “único desejo reincidente”; decolando nessa ideia, não seria difícil reconhecer que todo sujeito que viaja precisa comer - historicamente, aliás, o conceito do restaurante se desenvolve dessa noção.
Experiências com a comida têm o poder de nos fazer amar ou odiar uma cidade (porque, convenhamos, ninguém é capaz de criar boa referência do Elevador Lacerda se estiver suando de desarranjo intestinal). 
Já vi também muita performance de mal-estar digestivo provocada por bocas malditas, já que a culinária regional é a mais literal experiência que alguém pode ter para se nutrir das identidades locais.
Lembro de uma catalepsia não diagnosticada que juro ter vivido numa tapiocaria de Mosqueiro, no Pará: faça um biju grosso de tapioca fresca e úmida com recheio de coco; em seguida, mergulhe a sujeita numa tigela com dois dedos de leite de coco também afrescalhado.
Tão simples quanto inesquecível - cada bocada marcava um carimbo honroso no passaporte da gula; como pecador sem perdão, devo confessar que viajar para comer alimenta um tanto mais a reincidência faminta de alguns desejos meus.
Agora mesmo, quem diria, cá estou “aceitando cookies” para também dar de comer aos algoritmos das promoções de passagens a Belém, lugar quente e úmido onde acontece essa luxúria gastronômica capaz de deixar inteiramente molhadinha a gostosa da Tapioca que merece ser escrita com um belo de um Tesão!

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Murilo Góes

Gastrônomo e pesquisador das culinárias brasileiras que também cozinha umas palavras

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