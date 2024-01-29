Quem viaja, come

Tapioca Crédito: Shutterstock

Nas metafóricas viagens culinárias da ficção “Gula”, de Veríssimo filho, a fome é apresentada como “único desejo reincidente”; decolando nessa ideia, não seria difícil reconhecer que todo sujeito que viaja precisa comer - historicamente, aliás, o conceito do restaurante se desenvolve dessa noção.

Experiências com a comida têm o poder de nos fazer amar ou odiar uma cidade (porque, convenhamos, ninguém é capaz de criar boa referência do Elevador Lacerda se estiver suando de desarranjo intestinal).

Já vi também muita performance de mal-estar digestivo provocada por bocas malditas, já que a culinária regional é a mais literal experiência que alguém pode ter para se nutrir das identidades locais.

Lembro de uma catalepsia não diagnosticada que juro ter vivido numa tapiocaria de Mosqueiro, no Pará: faça um biju grosso de tapioca fresca e úmida com recheio de coco; em seguida, mergulhe a sujeita numa tigela com dois dedos de leite de coco também afrescalhado.

Tão simples quanto inesquecível - cada bocada marcava um carimbo honroso no passaporte da gula; como pecador sem perdão, devo confessar que viajar para comer alimenta um tanto mais a reincidência faminta de alguns desejos meus.