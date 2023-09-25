Restaurante estrelado? Não era premiação, era cilada

Nada me dá mais ódio do que pagar caro por comida ruim. Eu sempre fico me perguntando por que um lugar assim dá certo. E a resposta é triste: porque as opções são muitas, e quem gosta de restaurantes e pode experimentar vários às vezes cai no golpe.

O golpe é fila pra provar a comida da moda no lugar instagramável. Post viral do influencer pra quem toda e qualquer refeição filmada é a mais perfeita da vida? Ixi. Título de melhor hambúrguer/bolo de chocolate/pastel de vento do mundo? É, você já entendeu.

Hipérboles atraem porque gostamos de vencedores. Quem quer a medalha de bronze das sobremesas, o Rubinho Barrichello das coxinhas? E mesmo pra quem tá ligado, ignora elogios vazios e só acredita nas premiações conceituadas pode cair nessa armadilha. Porque o golpe, colega, o golpe não poupa ninguém.

Veja, por exemplo, o Guia Michelin. No quesito luxo e riqueza, essa é a premiação mais conhecida e respeitada.

Como ela foi criada no início do século passado pra incentivar as viagens de carro (conectou o nome à pessoa com aquela fabricante de pneus?), a avaliação nasce mais ou menos baseada em quantos quilômetros rodados o restaurante merecia: uma estrela recomendava parar naquele estabelecimento, duas compensava desviar do caminho para visitar, e três justificava uma viagem específica para conhecer.

No Brasil, são poucos os lugares que carregam estrelas, e nenhum chegou às três máximas. Mas mesmo assim tem cozinheiros - pois é, eu disse cozinheiros, não restaurantes - que garantem ter o bolso cheio de estrelinhas francesas.

Uma vez, soube de um chef que dizia ter sete, com aquela autoestima de quem se acha tão especial que ganha prêmio só por passar na porta dos lugares. E volta e meia surge uma nova tentativa de enganar a galera a gastar seu rico dinheirinho pra comer o rango do "chef estrelado".

Toda premiação pode e deve ser questionada, mas, se elas te ajudam a escolher onde gastar sua grana, fique de olho nas menos piores e nos usos errados que os "um-sete-um" fazem delas, com má fé, pra dizer o mínimo.