Evento no Kleber Andrade terá 10 horas de arrocha com Pablo e Nadson Ferinha

Unha Pintada, Pablo e Nadson Ferinha estarão no ES Crédito: Igor Ricardo Silva / Élder Freitas / Reprodução Instagram

No próximo dia 23 de novembro, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será transformado no epicentro do arrocha com o evento "10 Horas de Arrocha". Esta maratona musical promete reunir algumas das maiores estrelas do gênero, proporcionando uma noite inesquecível para os amantes da sofrência e do ritmo envolvente do arrocha.

Entre as atrações confirmadas, destaca-se Pablo, conhecido como o "Rei da Sofrência". um dos artistas mais reconhecidos no mundo do arrocha, é famoso por suas letras que falam diretamente ao coração, sempre com muita sinceridade e emoção. O público poderá esperar por sucessos como "Fui Fiel", "Porque Homem Não Chora" e "Pecado de Amor", que com certeza não deixarão ninguém parado.

Outra grande estrela do evento será Nadson Ferinha, outro nome de peso no arrocha, trazendo sua voz marcante e músicas que embalam histórias de amor e paixão. A banda Toque Dez também estará presente, trazendo seu ritmo contagiante que fará todos dançarem sem parar, acompanhada por Klessinha, uma das novas vozes do arrocha que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário musical.

Unha Pintada, um dos artistas mais populares do gênero, conhecido por hits como "Parei na Porta", também fará parte da festa. Para completar o lineup, Silfarley trará seu estilo único e apaixonante, garantindo que o público não pare de cantar e dançar durante todas as 10 horas de arrocha.

O evento contará com setores diferenciados, como o "Front Sofrência", "Terra do Arrocha" e "Camarote Front", oferecendo diversas opções para que o público possa escolher a melhor forma de viver essa experiência única. Os ingressos, que já estão à venda no site Brasil Ticket e nos pontos de venda oficiais, têm opções de compra de ingressos duplos ou triplos com desconto, perfeitos para quem deseja aproveitar a festa com amigos.

"10 Horas de Arrocha" chega ao Espírito Santo depois de passar por Salvador e outras cidades da Bahia, prometendo trazer a mesma energia e estrutura que consagraram o evento na região. O evento começará às 18h e tem classificação de 16 anos.

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