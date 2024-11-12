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Carnaval de Vitória 2025 terá ingressos a partir de R$ 40

Público poderá escolher entre os setores de arquibancadas, mesas ou lounges. Camarotes corporativos e comerciais também estarão à venda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 21:35

Sambão do Povo receberá uma lavagem da passarela, promovida por membros de religião de matrizes africanas
Sambão do Povo, palco do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Agora é oficial! A partir desta terça-feira (12) já começam a ser vendidos os ingressos para o Carnaval de Vitória 2025. Com ingressos de arquibancadas a partir de R$ 40, opções não faltam para os sambistas. A venda das entradas será realizada no site oficial da Brasil Ticket. Em 2025, os foliões se reúnem no Sambão do Povo nos dias 21,22 e 23 de fevereiro.
O público poderá escolher entre os setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas por mesa) ou lounges (para até 12 pessoas). Os camarotes corporativos também estarão à venda, bem como os comerciais: para 2025, já estão confirmados os Camarotes Vix, Camarote Folia, Samba Vitória 027/Mãe Joana e Na Vibes. Esses últimos dois, são estreantes na avenida.
“Este é um momento importante para garantir o acesso ao maior evento cultural do Estado. Nosso objetivo é proporcionar uma festa segura, inclusiva e, acima de tudo, com muita alegria”, afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.
  • SEXTA-FEIRA (21)
  • Arquibancada
  • Inteira: R$ 80
  • Meia: R$ 40
  • Social: R$ 48
  • Setor F, H
  • Mesa: R$ 550

  • SÁBADO (22)
  • Arquibancada
  • Inteira: R$ 120
  • Meia: R$ 60,00
  • Social: R$ 72,00
  • Setor F, H
  • Mesa: R$ 1.400

  • PASSAPORTE
  • Inteira: R$ 180
  • Meia: R$ 90
  • Social: R$ 108
  • Setor F, H
  • Mesa: R$ 1.850
  • Setor C
  • Lounges: R$ 8.000
  • Setor K
  • Superior: R$ 12.000
  • Interior: R$ 13.000

Ordem dos desfiles do Grupo Especial

  • Desfile em 22 de fevereiro
  • 1. Unidos de Jucutuquara
  • 2. Chegou o Que Faltava
  • 3. Unidos da Piedade
  • 4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • 5. Novo Império
  • 6. Independente de Boa Vista
  • 7. Imperatriz do Forte

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