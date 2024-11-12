Carnaval de Vitória 2025 terá ingressos a partir de R$ 40

Agora é oficial! A partir desta terça-feira (12) já começam a ser vendidos os ingressos para o Carnaval de Vitória 2025. Com ingressos de arquibancadas a partir de R$ 40, opções não faltam para os sambistas. A venda das entradas será realizada no site oficial da Brasil Ticket. Em 2025, os foliões se reúnem no Sambão do Povo nos dias 21,22 e 23 de fevereiro.
O público poderá escolher entre os setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas por mesa) ou lounges (para até 12 pessoas). Os camarotes corporativos também estarão à venda, bem como os comerciais: para 2025, já estão confirmados os Camarotes Vix, Camarote Folia, Samba Vitória 027/Mãe Joana e Na Vibes. Esses últimos dois, são estreantes na avenida.
“Este é um momento importante para garantir o acesso ao maior evento cultural do Estado. Nosso objetivo é proporcionar uma festa segura, inclusiva e, acima de tudo, com muita alegria”, afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.
- SEXTA-FEIRA (21)
- Arquibancada
- Inteira: R$ 80
- Meia: R$ 40
- Social: R$ 48
- Setor F, H
- Mesa: R$ 550
- SÁBADO (22)
- Arquibancada
- Inteira: R$ 120
- Meia: R$ 60,00
- Social: R$ 72,00
- Setor F, H
- Mesa: R$ 1.400
- PASSAPORTE
- Inteira: R$ 180
- Meia: R$ 90
- Social: R$ 108
- Setor F, H
- Mesa: R$ 1.850
- Setor C
- Lounges: R$ 8.000
- Setor K
- Superior: R$ 12.000
- Interior: R$ 13.000
Ordem dos desfiles do Grupo Especial
- Desfile em 22 de fevereiro
- 1. Unidos de Jucutuquara
- 2. Chegou o Que Faltava
- 3. Unidos da Piedade
- 4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
- 5. Novo Império
- 6. Independente de Boa Vista
- 7. Imperatriz do Forte