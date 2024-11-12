Carnaval de Vitória 2025 terá ingressos a partir de R$ 40

Sambão do Povo, palco do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Agora é oficial! A partir desta terça-feira (12) já começam a ser vendidos os ingressos para o Carnaval de Vitória 2025. Com ingressos de arquibancadas a partir de R$ 40, opções não faltam para os sambistas. A venda das entradas será realizada no site oficial da Brasil Ticket. Em 2025, os foliões se reúnem no Sambão do Povo nos dias 21,22 e 23 de fevereiro.

O público poderá escolher entre os setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas por mesa) ou lounges (para até 12 pessoas). Os camarotes corporativos também estarão à venda, bem como os comerciais: para 2025, já estão confirmados os Camarotes Vix, Camarote Folia, Samba Vitória 027/Mãe Joana e Na Vibes. Esses últimos dois, são estreantes na avenida.

“Este é um momento importante para garantir o acesso ao maior evento cultural do Estado. Nosso objetivo é proporcionar uma festa segura, inclusiva e, acima de tudo, com muita alegria”, afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

SEXTA-FEIRA (21)

Arquibancada

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Social: R$ 48

Setor F, H

Mesa: R$ 550





SÁBADO (22)

Arquibancada

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60,00

Social: R$ 72,00

Setor F, H

Mesa: R$ 1.400





PASSAPORTE

Inteira: R$ 180

Meia: R$ 90

Social: R$ 108

Setor F, H

Mesa: R$ 1.850

Setor C

Lounges: R$ 8.000

Setor K

Superior: R$ 12.000

Interior: R$ 13.000

Ordem dos desfiles do Grupo Especial