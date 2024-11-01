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Desfiles

De carros alegóricos a jurados: as novidades do Carnaval de Vitória 2025

A dispersão, localizada ao final do Sambão do Povo, também vai passar por mudanças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 15:22

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024
Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Carros alegóricos maiores, o retorno dos jurados capixabas e um plano para aperfeiçoar a dispersão das escolas no Sambão do Povo. Essas são algumas das mudanças para as escolas do Grupo Especial, que desfilam no Carnaval de Vitória no dia 22 de fevereiro.
A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE) se reuniu com representantes da Mocidade Unida da Glória (MUG), Independente de Boa Vista, Novo Império, Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Chegou o que Faltava e Imperatriz do Forte para votar as mudanças. Anualmente, o regulamento do ano anterior e o Manual do Julgador são revisados, com base em divergências ou atualizações necessárias. 
Os carros alegóricos, que anteriormente poderiam ter uma altura máxima de 9 metros, agora podem chegar a 11 metros, o que proporciona um crescimento verticalmente considerável do Carnaval de Vitória.
Outra mudança importante é que a partir de 2025 cada quesito avaliativo do desfile terá ao menos um capixaba como jurado. Anteriormente, algumas categorias eram julgadas apenas por jurados do Rio de Janeiro e até mesmo de São Paulo. No próximo ano, os quesitos serão avaliados por um capixaba e dois jurados do Rio de Janeiro.
Ainda assim, seguindo a regra anterior, a menor nota segue sendo descartada para a somatória final. Os jurados capixabas trazem um olhar com perspectiva regional, com contextos dos enredos locais e o entendimento sobre a realidade socioeconômica do nosso Estado.
Houve um entendimento entre as agremiações e a LIESGE sobre mudanças na área de dispersão. Foi constatado que, com carros cada vez maiores e o crescimento contínuo do Carnaval, há um impacto na dispersão, que precisa ser reestruturada para o melhor escoamento e estacionamento das alegorias e elementos cênicos. Sendo assim, foi definido em assembleia que será realizado um estudo urbano, entre a Liga e a prefeitura de Vitória, para tornar o espaço ainda mais funcional para os dias dos desfiles, de modo que não prejudique o espetáculo.
"Estamos dando um passo ousado e necessário rumo a um Carnaval de Vitória ainda mais grandioso e autêntico. A introdução de carros alegóricos maiores simboliza nosso desejo de proporcionar espetáculos ainda mais deslumbrantes para o público. Estamos comprometidos não apenas em manter a excelência, mas em elevar a experiência para todos os envolvidos, desde os artistas até os espectadores. Com o apoio da prefeitura no estudo da dispersão, garantiremos que a logística acompanhe esse crescimento, assegurando um espetáculo harmonioso”, diz o presidente da LIESGE, Edson Neto.

Confira a ordem dos desfiles para 2025:

  • Grupo Especial - Desfile em 22 de fevereiro
  • 1. Unidos de Jucutuquara
  • 2. Chegou o Que Faltava
  • 3. Unidos da Piedade
  • 4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • 5. Novo Império
  • 6. Independente de Boa Vista
  • 7. Imperatriz do Forte

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