Escola de samba do ES vai homenagear Alexandre Lima no Carnaval 2025

Alex Lima será homenageado pela escola Mocidade da Praia Crédito: Arquivo/AG/Mocidade da Praia

Para contar essa história na avenida do samba, a Mocidade criou um enredo, assinado por Robson Goulart e Anclebio Junior, sob a perspectiva do olhar do homenageado. Segundo o presidente Luciano de Paula, o tema se baseou em entrevistas e depoimentos de Alex, além de conversas com a família e amigos próximos do músico.

“A gente pode esperar uma grande celebração da cultura capixaba, com algumas surpresas. Primeiro pedimos à família para homenageá-lo, depois que eles autorizaram, começamos a pesquisar. Vimos muito conteúdo dele, reportagens, trocas com amigos próximos. Tudo isso até chegar no roteiro”, conta Luciano.

Ricardo Chaves com Bob Rock da banda Rastaclone, Renato Casanova da banda Casaca, e Alexandre Lima da banda Manimal Crédito: Edson Chagas

A gente já vinha pensando em fazer uma homenagem para o Alexandre há uns cinco anos. E não acontecia. Depois da passagem dele, foi quase que intuitivo da escola fazer essa homenagem em 2025. Queremos mobilizar a ‘galera da ilha’ a participar desse projeto. Tenho certeza que vai ser lindo, Alex foi um grande artista e incentivador da cultura capixaba

SOBRE ALEXANDRE LIMA

Alexandre Lima foi um artista cuja contribuição para a música regional foi marcante na cultura capixaba. Conhecido por fundir ritmos como congo, rock, reggae e pop, ele criou um estilo único, apelidado de "rockongo", que não apenas definiu a identidade da banda Manimal, mas também abriu caminho para outras bandas capixabas.

Alexandre morreu na madrugada de 28 de março, aos 54 anos. O músico e compositor capixaba entrou em coma em 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta. À época, ele era o secretário de Cultura de Vitória. Filho do Marcão e Vera Lima, e irmão de Amaro e Gabi, Alex deixou três filhas: Sofia, Victória e Mariana.