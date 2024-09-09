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Homenagem

Escola de samba do ES vai homenagear Alexandre Lima no Carnaval 2025

Cantor da banda Manimal, falecido em março deste ano, será enredo da Mocidade da Praia no dia 21 de fevereiro de 2025
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 16:38

Alex Lima será homenageado pela escola Mocidade da Praia
Alex Lima será homenageado pela escola Mocidade da Praia Crédito: Arquivo/AG/Mocidade da Praia
A vida e obra do músico capixaba Alexandre Lima, falecido em março deste ano, irá para a avenida em 2025. Sob o enredo “Alex do Espírito Santo”, o cantor será homenageado pela escola Mocidade da Praia no Carnaval de Vitória do próximo ano. A agremiação será a terceira a desfilar do Grupo de acesso A, no dia 21 de fevereiro.
Para contar essa história na avenida do samba, a Mocidade criou um enredo, assinado por Robson Goulart e Anclebio Junior, sob a perspectiva do olhar do homenageado. Segundo o presidente Luciano de Paula, o tema se baseou em entrevistas e depoimentos de Alex, além de conversas com a família e amigos próximos do músico.
“A gente pode esperar uma grande celebração da cultura capixaba, com algumas surpresas. Primeiro pedimos à família para homenageá-lo, depois que eles autorizaram, começamos a pesquisar. Vimos muito conteúdo dele, reportagens, trocas com amigos próximos. Tudo isso até chegar no roteiro”, conta Luciano.
Ricardo Chaves recebeu Bob Rock da banda Rastaclone, Renato Casanova da banda Casaca, e Alexandre Lima da banda Manimal no trio que anima o bloco Mukek
Ricardo Chaves com Bob Rock da banda Rastaclone, Renato Casanova da banda Casaca, e Alexandre Lima da banda Manimal Crédito: Edson Chagas
A gente já vinha pensando em fazer uma homenagem para o Alexandre há uns cinco anos. E não acontecia. Depois da passagem dele, foi quase que intuitivo da escola fazer essa homenagem em 2025. Queremos mobilizar a ‘galera da ilha’ a participar desse projeto. Tenho certeza que vai ser lindo, Alex foi um grande artista e incentivador da cultura capixaba

SOBRE ALEXANDRE LIMA

Alexandre Lima foi um artista cuja contribuição para a música regional foi marcante na cultura capixaba. Conhecido por fundir ritmos como congo, rock, reggae e pop, ele criou um estilo único, apelidado de "rockongo", que não apenas definiu a identidade da banda Manimal, mas também abriu caminho para outras bandas capixabas.
Alexandre morreu na madrugada de 28 de março, aos 54 anos. O músico e compositor capixaba entrou em coma em 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta. À época, ele era o secretário de Cultura de Vitória. Filho do Marcão e Vera Lima, e irmão de Amaro e Gabi, Alex deixou três filhas: Sofia, Victória e Mariana.
Alexandre Lima e suas filhas Sofia(loira) e Victória(cabelo preto), em 2003
Alexandre Lima e suas filhas Sofia(loira) e Victória(cabelo preto), em 2003 Crédito: Edson Chagas

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