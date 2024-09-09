Escola de samba do ES vai homenagear Alexandre Lima no Carnaval 2025

A vida e obra do músico capixaba Alexandre Lima, falecido em março deste ano, irá para a avenida em 2025. Sob o enredo “Alex do Espírito Santo”, o cantor será homenageado pela escola Mocidade da Praia no Carnaval de Vitória do próximo ano. A agremiação será a terceira a desfilar do Grupo de acesso A, no dia 21 de fevereiro.
Para contar essa história na avenida do samba, a Mocidade criou um enredo, assinado por Robson Goulart e Anclebio Junior, sob a perspectiva do olhar do homenageado. Segundo o presidente Luciano de Paula, o tema se baseou em entrevistas e depoimentos de Alex, além de conversas com a família e amigos próximos do músico.
“A gente pode esperar uma grande celebração da cultura capixaba, com algumas surpresas. Primeiro pedimos à família para homenageá-lo, depois que eles autorizaram, começamos a pesquisar. Vimos muito conteúdo dele, reportagens, trocas com amigos próximos. Tudo isso até chegar no roteiro”, conta Luciano.
A gente já vinha pensando em fazer uma homenagem para o Alexandre há uns cinco anos. E não acontecia. Depois da passagem dele, foi quase que intuitivo da escola fazer essa homenagem em 2025. Queremos mobilizar a ‘galera da ilha’ a participar desse projeto. Tenho certeza que vai ser lindo, Alex foi um grande artista e incentivador da cultura capixaba
SOBRE ALEXANDRE LIMA
Alexandre Lima foi um artista cuja contribuição para a música regional foi marcante na cultura capixaba. Conhecido por fundir ritmos como congo, rock, reggae e pop, ele criou um estilo único, apelidado de "rockongo", que não apenas definiu a identidade da banda Manimal, mas também abriu caminho para outras bandas capixabas.
Alexandre morreu na madrugada de 28 de março, aos 54 anos. O músico e compositor capixaba entrou em coma em 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta. À época, ele era o secretário de Cultura de Vitória. Filho do Marcão e Vera Lima, e irmão de Amaro e Gabi, Alex deixou três filhas: Sofia, Victória e Mariana.