Carnaval de Vitória: feijoadas agitam quadras das escolas do Grupo Especial

Ainda faltam alguns meses para o Carnaval de Vitória 2025 - marcado para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro, no Sambão do Povo. Mesmo assim, os preparativos para a festa já estão a mil. Um exemplo disso são as tão aguardadas feijoadas das escolas de samba, que movimenta e aquece os tamborins nesta época do ano.



HZ foi atrás das Escolas de Samba do Grupo Especial para saber quais as datas das feijoadas. E claro, as atrações - que estão recheadas - e o valor dos ingressos. O calendário começa neste domingo (4), com a Feijoada Mais Querida, da Unidos da Piedade, com shows do Grupo Arruda, do Rio de Janeiro, e da cantora Lilian Lomeu.