De jeans a tênis: as novidades mais quentes no universo da moda

Tem os jeans da Le Blog, os tênis coloridos da Converse e as peças de esquenta para o verão de Lenny Niemeyer

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 10:00

A Le Blog aposta no jeans em modelagens modernas, menos rígidas e mais fluidas Crédito: Divulgação/ Le Blog Store/ RR Conecta

O mês de agosto está recheado de novidades no universo da moda. O jeans, por exemplo, ganha o protagonismo na coleção New Look, da Le Blog, aparecendo em modelagens modernas, menos rígidas e mais fluidas, que moldam o corpo com leveza e traduzem um vestir feminino mais autêntico e empoderado. A calça jeans Lara, a jaqueta jeans de mesmo nome e a blusa em denim se firmam como as peças-chave da coleção, destacando o chamado raw indigo — um tom profundo e sofisticado.

A peça dialoga com elementos da alfaiataria e com tons suaves como amarelo, off-white e azul baccio, criando um contraste elegante que evoca o frescor e a intenção do verão europeu. Também é combinado com peças de tricô, camisaria leve, alfaiataria desconstruída e candy colors — resultado de uma curadoria que valoriza o essencial sem abrir mão do impacto visual e da relevância fashion.

Para os fãs de anime

A coleção aposta em cores tropicais, estampas divertidas e referências gráficas ao universo do personagem Crédito: Divulgação/ Converse

Um dos personagens mais queridos dos animes e mangás japoneses acaba de ganhar uma collab especial com a Converse. A marca apresenta sua nova coleção com Doraemon, o icônico gato-robô do futuro que marcou gerações com suas invenções mirabolantes e laços de amizade.

Com versões especiais do Chuck 70 e do Chuck Taylor All Star, a coleção aposta em cores tropicais, estampas divertidas e referências gráficas ao universo do personagem, incluindo expressões marcantes e gadgets que saem direto do bolso 4D. Para os pequenos, a linha infantil também traz modelos com fechamento em velcro e conforto extra. Além dos sneakers, o drop inclui camisetas, moletom e mochila estampada com Doraemon, reforçando a proposta lúdica e atemporal da collab, um convite ao estilo com boas vibrações e um toque de nostalgia para fãs de todas as idades.

Conforto para o dia a dia

As bases naturais, como o linho e o algodão, estão presentes garantindo conforto Crédito: Divulgação/ The Store

Conhecida pelos tecidos naturais, estampas exclusivas e alfaiataria que permite o conforto e a praticidade sem perder o lado fashion and cool, a The Store lança coleção cápsula chamada de Transição e que valoriza o essencial e o design minimalista.

As bases naturais, como o linho e o algodão, tão característicos da marca, estão presentes garantindo conforto. Já a escolha da paleta atemporal foi feita de forma consciente para que as peças atravessem coleções. Destaque para os botões em madrepérola, as peças em listras, as camisas amplas e os vestidos em tricô. Na cartela de cores destaque para o vermelho e o azul Mônaco. A marca acaba de inaugurar a nova loja na Praia do Canto, em Vitória.

Atemporal

As hastes dos óculos remetem ao icônico anel da marca e à serpente Crédito: Divulgação Óticas Paris

Os óculos da Bvlgari combinam a herança italiana com design contemporâneo e elegante. Reconhecida por suas linhas limpas, materiais de alta qualidade e detalhes sofisticados, eles tornaram-se ícones de estilo e status.

Os modelos da nova coleção são atemporais, com cores clássicas como acetato no preto ou na tartaruga, e trazem detalhes que refletem a estética da marca. As hastes dos óculos, por exemplo, remetem ao icônico anel da marca e à serpente, símbolo da grife que representa transformação e renascimento, com aplicações em dourado que elevam ainda mais o design. A coleção, à venda nas Óticas Paris, também traz opções de armações metálicas e cores branca e bordô.

Moda e arte

O espaço também valoriza a essência do trabalho artesanal, em especial de artesãos nordestinos Crédito: Divulgação/ Malê/ RF Comunicação

A empresária Silvana Araújo abriu recentemente a Casa Malê, em Vila Velha, espaço de moda e a arte brasileira. Na curadoria marcas como Animale Jeans, Patu, Marina Bitu, Glorinha Paranaguá e Nanna Cay dialogam com peças vintage cuidadosamente garimpadas. A loja abriga também a marca própria da empresária, a Malê, peças com tecidos naturais, tingimentos e processos conscientes que traduzem a simplicidade e elegância, pensadas para acompanhar mulheres em momentos diversos, sem abrir mão do conforto.

O espaço também valoriza a essência do trabalho artesanal, em especial de artesãos nordestinos. Destaque para o trabalho do mestre Zezinho Neto com a rica tradição da cerâmica de Tracunhaém, obras da oficina Francisco Brennand e Cida Lima, os cestos feitos de fibra de piaçaba de José Roque.

O amor nas joias

A coleção traz anéis e pingentes em ouro 18k com delicadas formas de coração Crédito: Divulgação/ Carolina Neves

A designer de joias Carolina Neves apresenta a coleção Retro Love, uma releitura moderna da estética dos anos dourados. Composta por anéis e pingentes em ouro 18k com delicadas formas de coração, a nova linha une o romantismo atemporal a uma leitura atual e ousada, pensada para mulheres autênticas, descomplicadas e elegantes. Além de da simbologia romântica, o coração ganha novas interpretações na coleção, com linhas limpas, volumes orgânicos e acabamento polido.



Inspiração geométrica

A coleção é inspirada pela exuberância botânica e pelas formas arquitetônicas de Inhotim Crédito: Divulgação/ Pedro Loreto

Inspirada pela exuberância botânica e pelas formas arquitetônicas de Inhotim, Lenny Niemeyer apresenta seu Preview do Verão 2026. A coleção traduz o diálogo entre arte, natureza e moda em peças que exploram o contraste entre linhas geométricas e a leveza orgânica das paisagens tropicais.

Estampas artsy de inspiração geométrica, cores que remetem aos jardins vibrantes e um toque artístico revelam novas formas de vestir e sentir a temporada. Nas lycras, os destaques são os tops estruturados — como o top camiseta e o top frente única — além dos clássicos da marca, como tops e maiôs de um ombro só, que seguem como apostas certeiras. Os maiôs texturizados com detalhes em metal reforçam o visual esporte chique com um toque de sofisticação à beira-mar.

Já nas roupas, as modelagens amplas garantem conforto e elegância. A tricoline listrada e o fio tinto ganham espaço em peças de alfaiataria descomplicada, ideais para transitar da praia ao pós-praia com estilo. Entre as matérias-primas nobres, a seda e a viscose de linho imprimem movimento e leveza, enquanto a malha de tule e a tricoline ganham protagonismo com um toque moderno.

Visual irreverente

As peças trazem visual irreverente e mistura ousada de texturas Crédito: Divulgação Press Pass

A Crocs anuncia uma collab limitada com a Stray Rats, marca referência do streetwear alternativo de Miami. Fundada por Julian Consuegra e enraizada pela cena punk hardcore, a parceria apresenta um visual irreverente e mistura ousada de texturas, com dois modelos inéditos do clog pensados para quem faz do visual uma forma de expressão.

O primeiro modelo da coleção, nomeado de RatGirl x Crocs Classic Clog apresenta um visual “pretty in pink”, com textura felpuda e estampa animal print dominado o cabedal. A tira com a palavra “ratgirl” em destaque transforma o par em um verdadeiro ícone fashion. Já o segundo modelo, o Stray Rats x Crocs Classic Clog traz uma combinação inusitada de animal prints: o cabedal aparece em roxo com estampa de cobra, enquanto a tira traseira traz pelúcia em estampa de leopardo.

Pés firmes

O tênis foi projetado para oferecer conforto em corridas de longa distâncias Crédito: Divulgação/ On

A On lança o Cloudsurfer Max, novo tênis com máximo amortecimento, projetado para oferecer conforto em corridas de longa distância. O lançamento apresenta um solado com entressola de alto volume, tecnologia CloudTec Phase em dupla camada e um composto de espuma mais macio que proporciona uma sensação ultra suave a cada quilômetro.

As atualizações de design incluem cabedal plano em malha, novo mesh tecnológico e estrutura de passadores redesenhada – oferecendo melhor ajuste, respirabilidade e um visual mais elegante. As cores marcantes e os acabamentos refinados tornam o modelo um destaque no desempenho cotidiano.

